ВС РФ вышвыривают ВСУ за Оскол у Ковшаровки – итоговая сводка Readovka за 15 июня

00:05 16.06.2026 ВС РФ вышвыривают ВСУ за Оскол у Ковшаровки – итоговая сводка Readovka за 15 июня



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 15 июня в разрезе СВО. Русские войска ликвидируют плацдарм ВСУ на левом берегу Оскола у пгт Ковшаровка. Редакция Readovka в деталях разобрала информационно-психологическую операцию украинских спецслужб, направленную на выставление России якобы виновной в целенаправленной атаке на Киево-Печерскую лавру.







Бегство за реку



Части 1-й гвардейской танковой армии ВС РФ возобновили активные действия не только против Боровской группировки ВСУ, но и в южном секторе Купянского направления – у Ковшаровки. За последние дни нашим штурмовым подразделениям удалось полностью овладеть населенным пунктом Глушковка. На свой счет бойцы 1-й гвардейской ТА ВС РФ также записали и дачный поселок с группой полевых укреплений ВСУ к востоку от Глушковки.



Овладев этим селом, русские войска создали для украинских подразделений на восточном берегу Оскола у Ковшаровки и Новоосиново критически опасную ситуацию. Раньше Глушковка играла для незалежной роль "точки жесткости", которая обеспечивала фланг плацдарма ВСУ на восточном берегу реки у Ковшаровки. Теперь, когда Глушковка выбыла из актива противника, наши штурмовики могут захлопнуть "калитку" перед оставшимися на восточном берегу Оскола украинскими подразделениями. Передовым штурмовым группам ВС РФ, стоящим на северных окраинах Глушковки, осталось менее 3 км до своих товарищей, занимающих позиции в многоквартирных домах на юге Ковшаровки.



Ранее в секторе было суммарно развернуто не менее 3 батальонов неприятельской пехоты (до 1 тыс человек). Но учитывая, что русским передовым подразделениям относительно быстро удалось преодолеть старый передний край противника, можно говорить о том, что ВСУ массово отступают за Оскол в южном секторе Купянского направления. Похожая картина наблюдается и на территории между Ковшаровкой и Купянском-Узловым. Таким образом, украинское командование жертвует уже ставшими для него бессмысленными позициями, чтобы высвободить силы для переброски на другие участки. Известно, что на восточном берегу Оскола на юге Купянской агломерации были развернуты отдельные подразделения 127-й ОТМБр (до 2025 года бригада ТрО), 92-й ОШБр и силы других частей ВСУ.



Учитывая все признаки, есть основания полагать, что в скором времени восточный берег Оскола к югу от Купянска-Узлового будет в руках ВС РФ. Касательно территорий восточного берега к северу от указанного поселка стоит сказать, что там ситуация сложнее. Украинские силы здесь более многочисленны, да и условия эвакуации на западный берег менее благоприятные. Таким образом, очередность оставления противником участков на восточном берегу Оскола в южном и центральных секторах Купянского направления целиком зависит от объема эвакуирующихся сил, а также от возможностей проводить эту эвакуацию быстро.



Религиозная составляющая информационной войны



ВС РФ в ночь на 15 июня нанесли очередную серию комбинированных ударов по военным и промышленным объектам в стратегическом тылу ВСУ. Часть целей для ударов находилась в Киеве. Естественно, украинские спецслужбы, ожидая удар, не могли не подготовить заблаговременно акцию и приурочить ее к саммиту "Большой семерки", который проходит с 15 по 17 июня во французском городке Эвиан-ле-Бен. Банковая осуществила информационно-психологическую операцию в связи с пожарами на кровле Успенского собора Киево-Печерской лавры и в "Арсенале искусств" (национальный культурно-музейный центр), примыкающем к монастырю.



Первоначально украинская сторона заявляла, что в собор попала ракета. Но достаточно быстро официальная версия была изменена на то, что это якобы последствия удара дроном. Посмотрим на фотографию собора. Как так получилось, что 90-килограммовая боевая часть "Герани" оставила на месте тонколистную металлическую облицовку куполов? Ударная волна от такой боевой части в состоянии просто "сдуть" листы металла, но все на месте.



Дополнительным опровержением версии о БПЛА служит фото кровли "Арсенала искусств". Стоит обратить внимание на то, что металлические листы кровли сняты пожарными, признаков взрыва никаких нет – деревянные стропила практически целые. Излишне пояснять, что при взрыве боевой части такой аномальной целости кровельной системы быть не может. В обоих случаях никаких признаков взрыва, характерного для БЧ "Герани" и даже "Герберы" (дрон-имитатор цели, который может нести груз ВВ весом до 10 кг), нет, но все признаки пожара присутствуют.



Нужно обратить внимание и на другие аспекты очередной операции спецслужб незалежной. Как при подрыве заряда взрывчатки в подвале жилого дома в Дарницком районе Киева в прошлом месяце, украинские источники ошиблись с первичной версией причин инцидента. При подрыве пролета здания СМИ противника "недосолили", заявив о дроне, который якобы смог целиком сложить подъезд, потом, осознав, что дали маху, они сменили версию на ракету. В этот раз неприятель переборщил: он заявил сначала о ракете, но поняв, что снова дал маху, заговорил про удар дроном. Техническая составляющая акции в этот раз подготовлена из рук вон плохо – признаки взрыва эквивалентной БЧ даже не стали имитировать.



К обеду СБУ представила обломки БПЛА "Герань", который якобы ударил по кровле Успенского собора. Украинская спецслужба могла выступить с заявлением и продемонстрировать обломки "Герберы", что выглядело хотя бы чуть-чуть достоверно. Но нет, противник выдал самую топорную версию из всех возможных, посчитав, что обывателю кусков композитного материала с гнутым двигателем хватит и он поверит. Учитывая, сколько на Украину обрушилось "Гераней", можно констатировать, что с чем в стране гарантированно нет дефицита, так это с покореженными движками наших БПЛА, которые можно привезти и сфотографировать в любом месте под любое информационное сопровождение.



Банковая этой операцией также могла преследовать и неочевидную пропагандистскую задачу. Большинство украинцев являются православными христианами. Уже давно в незалежной идет кампания против приходов и общин верующих, относящихся к Московскому патриархату. Киев очень хочет, чтобы все приходы перешли к раскольнической ПЦУ. Но вот проблема – попытки вмешаться в традиционную религиозную жизнь страны встречают существенное сопротивление со стороны верующих. Дополнительным вызовом для политических и квазирелигиозных сектантов из ПЦУ стало то, что после изгнания насельников Киево-Печерской лавры (в 2022 году украинские власти объявили о прекращении аренды УПЦ МП двух главных храмов монастыря – Успенского и Трапезного) религиозные сооружения стали использоваться не по назначению. В частности, Трапезный храм Киево-Печерской лавры был использован как площадка для съемок кулинарного шоу в 2024 году. Данное святотатство вызвало бурю возмущения как в России, так и среди православной общественности на Украине.



Банковой вообще стоит бросить надежду на то, что приходы УПЦ перейдут в ПЦУ. В здравом уме никто не пойдет под крыло сектантов и политически мотивированных "волков в рясах" из ПЦУ. Единственный вариант, который в Киеве могли рассматривать в качестве возможности сдвинуть дело с мертвой точки, это обвинить Москву в том, что она якобы целенаправленно бьет по святыням, общим для православных России и Украины. Потенциальная операция спецслужб незалежной преследует целый спектр целей, среди которых и убеждение местных православных в том, что Россия и Московский патриархат якобы им враждебны, а русские им не братья ни по вере, ни по крови, ни по общей политической истории. Нарративы киевского режима, направленные на подрыв духовно-религиозного единства православной ойкумены на постсоветском пространстве, являются одними из ключевых в общей парадигме "развода" России с Украиной.



Случайная зацепка



Несмотря на то, что случившееся в Киево-Печерской лавре и по соседству с ней, имеет отчетливые признаки поджога, украинские журналисты, снимавшие работу пожарных, случайно показали момент, который никто не должен был видеть. Именно он может помочь нам разобраться с тем, что привело к пожару кровли Успенского собора монастыря.



Утром 15 июня, когда пожарные уже "проливали" площадь возгорания, журналисты сняли крайне странные следы у основания одного из куполов храма. Эти повреждения с "осколочным шлейфом" характерны для зенитной управляемой ракеты. Учитывая степень повреждений и размер "осколочного шлейфа", можно предположить, что это последствия попадания малой ЗУР переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК). Они могут использоваться как средство борьбы с БПЛА, поскольку в начале конфликта и далее по его ходу Украина получила существенное количество переносных комплексов, которые в актуальных боевых условиях имеют очень ограниченную сферу применения. Чтобы это вооружение не лежало без дела мертвым грузом, ПЗРК могут усиливать мобильные огневые группы, прикрывающие объекты в Киеве от ударов "Гераней".



Таким образом причины, почему сначала говорили про ракету, а потом резко сменили версию на дрон, предельно ясны. Да, это все-таки была ракета, но украинская и зенитная.



Вчера, 14 июня, редакция подвела итоги недели. Источник - Readovka

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