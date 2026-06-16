Миграционную зависимость Армении от России в Ереване явно недооценивают, - Александр Шустов

01:01 16.06.2026 Миграционную зависимость Армении от России в Ереване явно недооценивают

16.06.2026 | Александр ШУСТОВ



Въезд граждан стран Закавказья в Россию, 2010-2025 гг.

Въезд граждан стран Закавказья в Россию с целью работы, 2019-2025 гг.

(по данным Пограничной службы ФСБ)



Курс на вступление в ЕС, официально провозглашенный властями Армении во главе с Н. Пашиняном, в недалеком будущем может обернуться полным разрывом хозяйственных связей с Россией, в том числе – миграционных, которые до сих пор позволяли Еревану получать немалые финансово-экономические выгоды.



Безвизовый режим въезда в Россию, который Армении кажется чем-то само собой разумеющимся, в реальности – явление преходящее. В сущности, это наследие советской эпохи, который Армения после обретения независимости сумела сохранить, войдя в СНГ и ОДКБ, а затем – и в ЕАЭС. Поскольку визовых ограничений для въезда в Россию на памяти ныне живущих поколений никогда не было, для граждан Армении эта возможность превратилась в нечто вроде обязательной части социального пакета, которая полагается им по умолчанию. Однако это всего лишь иллюзия, о чем наглядно свидетельствует опыт соседней Грузии, у которой с декабря 2000 г. с Россией действовал визовый режим, отмененный лишь в мае 2023 г. В результате численность грузинской диаспоры и трудовая миграция в Россию сегодня в несколько раз меньше армянской.



Армения же вплоть до настоящего время продолжает получать как от временной трудовой эмиграции, так и в виде денежных переводов от постоянно проживающих в РФ членов диаспоры значительные доходы. По данным, озвученным 20 мая секретарем Совета безопасности С. Шойгу, объем денежных переводов в Армению в 2025 г. достиг почти 3,9 миллиарда долларов, что эквивалентно 13% ее ВВП. Более высокую долю денежных переводов в ВВП, по данным Всемирного банка, за предыдущий 2024 г. имели только три страны СНГ – Таджикистан (45%), Киргизия (24%) и Узбекистан (14%), который находился практически на одном месте с Арменией.



По некоторым оценкам около четверти всех армянских семей имеют или же имели в прошлом одного из родственников, который работал в России. Причем демографического давления она в отличие от Средней Азии с ее высокой рождаемостью не испытывала, а главной причиной трудовой эмиграции было сложное экономическое положение.



Развитие миграционных связей России и Армении логично проследить в контексте всех трех стран Закавказья (Южного Кавказа), входивших в прошлом в состав СССР. Вплоть до резкого обвала иммиграции после начала эпидемии COVID-19, вызванного введением жестких карантинных ограничений, лидером по числу въезжавших в РФ граждан стран региона был Азербайджан. Причем динамика миграционных потоков из Армении и Азербайджана на протяжении 2010-2020 гг. демонстрирует одни и те же тенденции. В 2010-2013 гг. иммиграция из обеих республик быстро росла, хотя в случае с гражданами Армении этот рост был более заметным. Число въездов из Азербайджана за это время выросло с 1 до 1,2 млн, а из Армении – с 0,5 до 0,9 млн. Иммиграция из Грузии в этот период удвоилась. Но в связи с наличием визового режима число въездов граждан Грузии в Россию по итогам 2013 г. составило всего лишь 48,4 тыс., или всего 4-5% от уровня Армении и Азербайджана.



В 2014 г. иммиграция из стран Закавказья в Россию сократилась, что было связано с введением США и ЕС антироссийских санкций. Вплоть до 2019 г. колебания объемов иммиграционных потоков были незначительными. В среднем ежегодно фиксировалось около 1,1 млн пересечений границы гражданами Азербайджана и 0,8 млн – Армении. Из Грузии число въездов за это время практически утроилось, достигнув 120 тыс. В 2020 г. после введения жестких карантинных ограничений произошел обвал, в результате которого иммиграция из Армении и Азербайджана снизилась в четыре, а из Грузии – в два раза.



С 2021 г. вновь начался рост, в ходе которого Армения обогнала Азербайджан, и по объемам иммиграции в РФ вышла на первое место в регионе. Если из Азербайджана за этот год в Россию въехало 268,5 тыс. чел., то из Армении – в полтора раза больше. (420 тыс.). Первое место Армения сохраняла вплоть до 2025 г., когда объемы иммиграции впервые за последние пять лет продемонстрировали спад, вызванный ужесточением миграционной политики РФ. Если из Армении за 2025 г. в Россию въехало 545 тыс., то из Азербайджана – 430,7 тыс. чел.



В целом каждый второй, въехавший в Россию из Закавказья в прошлом году, был гражданином Армении, каждый третий – Азербайджана и лишь каждый пятый – Грузии. То есть на Армению приходилась почти половина всей иммиграции в РФ из Закавказья (45,6%). Пример Грузии наглядно демонстрирует то влияние, которое на миграцию способно оказать введение визового режима или, напротив, его отмена. После того как въездные визы для граждан Грузии в России были в мае 2023 г. отменены, объем эмиграции увеличился в три раза – с 73 тыс. в 2022 г. до 220 тыс. в 2025 г.



Если же в качестве точки отсчета взять 2010 г., когда российско-грузинские отношения после "пятидневной войны" в августе 2008 г. находились на низшей точке, то число въездов в РФ увеличилось в девять раз. Есть и противоположный пример – иммиграция в РФ из Азербайджана, который в состав ЕАЭС не вошел, после кризиса 2020 г. так и не вернулась к прежним значениям и в 2025 г. была почти втрое ниже, чем в 2020 г.



Если рассматривать трудовую иммиграцию в РФ, данные по которой доступны с 2019 г., то ситуация для Армении до сих пор выглядела еще более благоприятной. По числу въездов в РФ с целью работы она всегда опережала Азербайджан и сохраняет эти позиции вплоть до настоящего времени. За 2019 г. в Россию прибыли 170,4 тыс. трудовых мигрантов из Армении, тогда как из Азербайджана – 138,7 тыс. После четырех-пятикратного падения в 2020 г. армянская трудовая миграция в следующем 2021 г. достигла своего пика (179,4 тыс.), тогда как азербайджанская так и не вернулась к доковидным показателям и продолжала медленно расти вплоть до 2024 г.



В прошлом году наметился некоторый спад трудовой миграции, обусловленный изменением миграционной политики РФ. Тем не менее из Азербайджана с целью работы за год в Россию въехало 118,4 тыс. чел., а из Армении – 154,5 тыс., или на четверть больше. И это при том, что по общей численности населения Азербайджан (10,2 млн) на начало 2025 г. превосходил Армению (3,1 млн) более чем втрое.



Хорошим примером последствий полного разрыва связей с Россией является Грузия, которая в августе 2009 г. вышла из СНГ. Вплоть до отмены в мае 2023 г. визового режима грузинская трудовая иммиграция была крайне незначительной. Так, в 2019 г. в РФ въехал всего 961 гражданин Грузии, после начала эпидемии COVID-19 в 2020 г. – 184 чел., а в 2021 г. – всего 150 чел. Затем начался постепенный рост, который резко ускорился с отменой визового режима. Если в 2022 г., когда он еще действовал, с целью работы в Россию прибыл всего 251 чел., то после отмены виз в 2023 г. – уже вдвое больше (513 чел.). В 2024 г. объем иммиграции из Грузии по сравнению с 2023 г утроился (1,5 тыс.), а в прошлом году вырос еще в четыре раза и достиг 6 тыс. чел.



На фоне Армении цифра эта небольшая, но следует учитывать, что Грузия не только не входит в состав СНГ, ЕАЭС и ОДКБ, патронируемых Россией, но и долгое время занимала последовательную антироссийскую позицию, ориентируясь на включение в структуры НАТО и ЕС. Результат в виде разрыва хозяйственных связей и почти полного отсутствия трудовой миграции в РФ не заставил себя долго ждать.



Выход из ЕАЭС и ОДКБ приведет к тому, что Армения окажется в положении Грузии, граждане которой при въезде в РФ должны приобретать патент и сдавать все положенные при этом экзамены. Полный разрыв миграционных связей обернется для республики потерей как минимум 1/8 ВВП и поставит в трудное положение около 15% населения, которое зависит от денежных переводов трудовых мигрантов. В случае исключения только из ЕАЭС денежные переводы в Армению, по оценке замсекретаря Совета безопасности РФ Алексея Шевцова, просядут на 30–50%.



На восстановление прежнего уровня, как показывает опыт Грузии, могут потребоваться годы, если не десятилетия. Причем возврата к ситуации, существовавшей до разрыва, может уже и не произойти. Источник - Ритм Евразии

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