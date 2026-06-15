Горная отрасль Узбекистана вырастет до $2 млрд: утверждена программа на 2026–2030 годы

12:23 16.06.2026

Будет расширена сырьевая база критически важных минералов и налажено производство продукции с высокой добавленной стоимостью



15.06.2026



Президент Шавкат Мирзиеев ознакомился с презентацией по вопросам развития сырьевой базы критически важных для промышленности минералов и производства продукции с высокой добавленной стоимостью.



В мире наблюдается значительный рост спроса на технологические металлы и критические минералы. Такое сырье и продукция незаменимы в электротехнической отрасли, машиностроении, авиации, энергетике, медицине и других высокотехнологичных сферах и играет все более важную роль в обеспечении экономической безопасности и промышленной конкурентоспособности.



Наша страна обладает огромным потенциалом в данном направлении. Однако в настоящее время деятельность Узбекского комбината технологических металлов в основном ограничивается производством вольфрама и молибдена. В то время как имеется возможность организовать промышленное производство 28 видов важнейших минералов за счет освоения новых месторождений, строительства обогатительных фабрик, гидро- и пирометаллургических заводов.



В ходе презентации рассмотрены планы по полному задействованию данного потенциала на 2026-2030 годы. Так, намечена реализация 120 проектов общей стоимостью 4,2 миллиарда долларов. Отмечалось, что это позволит увеличить объем отрасли до 1 миллиарда долларов к 2028 году и до 2 миллиардов долларов к 2030 году.



Только в текущем году предусмотрен запуск 12 проектов общей стоимостью 166 миллионов долларов. В результате будет налажено производство трех новых видов металлов – высокочистых селена, теллура и рения, 21 вида импортозамещающей продукции, включая автокомпоненты на основе порошковой металлургии, а также серной кислоты. Кроме того, за счет ввода новых производственных мощностей будут созданы сотни рабочих мест, увеличатся поступления в бюджет и расширятся экспортные возможности.



В сфере переработки вольфрама и молибдена особое внимание было уделено формированию полной цепочки "сырье – переработка – готовая продукция". Это позволит наладить выпуск не только концентратов и полуфабрикатов, но и продукции с высокой добавленной стоимостью – металлических порошков, сплавов, стержней, проволоки, промышленных деталей и других готовых изделий.



Для этого в городе Чирчике предусмотрено масштабное развертывание деятельности технопарка "Металлы будущего" и центра R&D. Там будут созданы необходимые условия для коммерциализации научных разработок, поддержки стартап-проектов, а также производства высокочистых металлов и инновационной продукции.



Президент нашей страны подчеркнул необходимость предоставления технопарку и его резидентам дополнительных льгот по использованию земельных участков и инфраструктуры, а также разработки программы финансирования стартап-проектов.



Также был рассмотрен вопрос создания единственного в Центральной Азии научно-исследовательского и технологического центра по критическим минералам. Создаваемая в городе Чирчике лаборатория наноанализа будет оказывать современные аналитические услуги для проектов в сфере геологии, горнодобывающей промышленности и металлургии. После полного запуска лаборатории появится возможность анализировать до 1 тысячи образцов в сутки, локализовать импорт услуг на 6,5 миллиона долларов, наладить экспорт услуг еще на 4 миллиона долларов.



Отмечена важность расширения геологоразведочных работ, оценки перспективных участков и месторождений на основе международных стандартов, переработки техногенных отходов, активного привлечения иностранных инвесторов и технологических партнеров для ускорения реализации проектов в отрасли.



Вместе с тем подчеркнута необходимость цифровизации и внедрения технологий искусственного интеллекта. Определены задачи по формированию единой цифровой базы геологических данных, 3D-моделированию геологоразведочных работ, организации мониторинга производственных процессов в режиме реального времени, а также организации анализа рынка и управления проектами с использованием современных платформ.



Особое внимание уделено и вопросам подготовки высококвалифицированных кадров для отрасли. Совместно с Ташкентским государственным техническим университетом внедрена система дуального образования и на базе Комбината технологических металлов открыты 2 кафедры по направлениям металлургии и материаловедения. Сегодня производственную практику на предприятии проходят 64 студента университета. Ответственным лицам даны поручения по расширению охвата дуальным образованием, адаптации учебных программ к потребностям новых проектов и направлению выпускников на работу в высокотехнологичные производства.



Глава нашего государства подчеркнул, что сфера критических минералов играет важную роль в формировании новых отраслей промышленности, увеличении экспорта, обеспечении технологической независимости и создании высококвалифицированных рабочих мест.



Ответственным лицам поручено обеспечить строгий контроль за реализацией проектов, намеченных на 2026-2030 годы.