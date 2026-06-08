Эмомали Рахмон 15 июня 2026 года подписал 20 кадровых постановлений правительства

12:46 16.06.2026

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 июня 2026 года

г. Душанбе



№368 - Освободить Ахмадзода Орзу Хусейна от должности начальника Службы государственного надзора за использованием государственного имущества Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.



№369 - Освободить Саидзода Масрура Мирзохона от должности ректора Государственного учреждения "Худжандский международный институт" Государственного учреждения "Международный университет туризма и предпринимательства Таджикистана".



№370 - Освободить Махмадали Бахтиера Наби от должности ректора Горно-металлургического института Таджикистана в связи с переходом на другую работу.



№371 - Освободить Курбонзода Сафарали Нурали от должности первого заместителя начальника Антимонопольной службы при Правительстве Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.



№372 - Освободить Солехзода Ширина Бухора от должности заместителя начальника Антимонопольной службы при Правительстве Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.



№373 - Назначить Курбонзода Сафарали Нурали заместителем председателя Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан.



№374 - Назначить Рахимзода Абдусалома первым заместителем председателя Налогового комитета при Правительстве Республики Таджикистан.



№375 - Назначить Солехзода Аюбджона Маруфа заместителем председателя Налогового комитета при Правительстве Республики Таджикистан.



№376 - Назначить Джурабеги Джума заместителем председателя Налогового комитета при Правительстве Республики Таджикистан.



№377 - Назначить Холназарзода Фаридуна Нурулло заместителем председателя Комитета жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Республики Таджикистан.



№378 - Назначить Давлатзода Давлата Рахмона начальником Службы государственного надзора за использованием государственного имущества Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан.



№379 - Назначить Шукурзода Мусаввару Хаит директором Института ботаники, физиологии и генетики растений Национальной академии наук Таджикистана.



№380 - Назначить Тиллои Гулрухсор Асадулло заместителем председателя Комитета по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан.



№381 - Назначить Азими Азамата первым заместителем начальника Антимонопольной службы при Правительстве Республики Таджикистан.



№382 - Назначить Азиззода Икромиддина Музаффара заместителем начальника Антимонопольной службы при Правительстве Республики Таджикистан.



№383 - Назначить Мирзозода Абдусалома Назарали ректором Государственного учреждения "Институт цифровых технологий и искусственного интеллекта" Государственного учреждения "Международный университет туризма и предпринимательства Таджикистана".



№384 - Назначить Махмадали Бахтиера Наби ректором Государственного учреждения "Худжандский международный институт" Государственного учреждения "Международный университет туризма и предпринимательства Таджикистана".



№385 - Назначить Давлатзода Давлата Сангина ректором Горно-металлургического института Таджикистана.



№386 - Назначить Саидзода Масрура Мирзохона ректором Государственного учреждения "Академия туризма" Государственного учреждения "Международный университет туризма и предпринимательства Таджикистана".



№387 - Назначить Джабборзода Фатхулло Амри ректором Государственного учреждения "Институт мировой экономики и дипломатии" Государственного учреждения "Международный университет туризма и предпринимательства Таджикистана".



Председатель

Правительства Республики

Таджикистан Эмомали Рахмон