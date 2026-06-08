|Эмомали Рахмон 15 июня 2026 года подписал 20 кадровых постановлений правительства
12:46 16.06.2026
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 июня 2026 года
г. Душанбе
№368 - Освободить Ахмадзода Орзу Хусейна от должности начальника Службы государственного надзора за использованием государственного имущества Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.
№369 - Освободить Саидзода Масрура Мирзохона от должности ректора Государственного учреждения "Худжандский международный институт" Государственного учреждения "Международный университет туризма и предпринимательства Таджикистана".
№370 - Освободить Махмадали Бахтиера Наби от должности ректора Горно-металлургического института Таджикистана в связи с переходом на другую работу.
№371 - Освободить Курбонзода Сафарали Нурали от должности первого заместителя начальника Антимонопольной службы при Правительстве Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.
№372 - Освободить Солехзода Ширина Бухора от должности заместителя начальника Антимонопольной службы при Правительстве Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу.
№373 - Назначить Курбонзода Сафарали Нурали заместителем председателя Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан.
№374 - Назначить Рахимзода Абдусалома первым заместителем председателя Налогового комитета при Правительстве Республики Таджикистан.
№375 - Назначить Солехзода Аюбджона Маруфа заместителем председателя Налогового комитета при Правительстве Республики Таджикистан.
№376 - Назначить Джурабеги Джума заместителем председателя Налогового комитета при Правительстве Республики Таджикистан.
№377 - Назначить Холназарзода Фаридуна Нурулло заместителем председателя Комитета жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Республики Таджикистан.
№378 - Назначить Давлатзода Давлата Рахмона начальником Службы государственного надзора за использованием государственного имущества Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан.
№379 - Назначить Шукурзода Мусаввару Хаит директором Института ботаники, физиологии и генетики растений Национальной академии наук Таджикистана.
№380 - Назначить Тиллои Гулрухсор Асадулло заместителем председателя Комитета по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан.
№381 - Назначить Азими Азамата первым заместителем начальника Антимонопольной службы при Правительстве Республики Таджикистан.
№382 - Назначить Азиззода Икромиддина Музаффара заместителем начальника Антимонопольной службы при Правительстве Республики Таджикистан.
№383 - Назначить Мирзозода Абдусалома Назарали ректором Государственного учреждения "Институт цифровых технологий и искусственного интеллекта" Государственного учреждения "Международный университет туризма и предпринимательства Таджикистана".
№384 - Назначить Махмадали Бахтиера Наби ректором Государственного учреждения "Худжандский международный институт" Государственного учреждения "Международный университет туризма и предпринимательства Таджикистана".
№385 - Назначить Давлатзода Давлата Сангина ректором Горно-металлургического института Таджикистана.
№386 - Назначить Саидзода Масрура Мирзохона ректором Государственного учреждения "Академия туризма" Государственного учреждения "Международный университет туризма и предпринимательства Таджикистана".
№387 - Назначить Джабборзода Фатхулло Амри ректором Государственного учреждения "Институт мировой экономики и дипломатии" Государственного учреждения "Международный университет туризма и предпринимательства Таджикистана".
Председатель
Правительства Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон