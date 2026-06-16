Китай прокладывает цифровой Шелковый путь назло доллару, - Ольга Самофалова

18:48 16.06.2026

Китай прокладывает цифровой Шелковый путь назло доллару



Tекст: Ольга Самофалова

16 июня 2026



Ближневосточный конфликт снова актуализировал необходимости отсепарироваться от прозападной финансовой системы. Китай готов к коммерческому запуску новой цифровой платежной системы для конкуренции с долларом. Это может радикально изменить структуру торговых операций. Новую систему mBridge поддержали ближневосточные страны.



Китай завершает подготовку к коммерческому запуску цифровой платежной системы mBridge. Эта программа может радикально изменить структуру международных транзакций, считает FT. Ее уже поддержали центробанки Гонконга, Таиланда, ОАЭ и Саудовской Аравии. Проект нацелен на снижение зависимости от доллара и укрепление связей Пекина с торговыми партнерами по инициативе "Один пояс, один путь". Операционное управление будет в Гонконге.



Ожидается, что комиссии в mBridge будут вдвое ниже, чем в традиционных международных платежных системах. Основной аудиторией проекта станет малый бизнес, для которого использование SWIFT часто оказывается слишком дорогим и сложным.



У Китая уже есть свой аналог SWIFT для расчетов в юанях – это CIPS, и его популярность с момента начала войны в Иране значительно выросла. Платформа mBridge станет отдельной, но дополняющей системой, призванной стимулировать использование именно цифрового юаня (e-CNY).



Платформа использует технологию блокчейн для прямых расчетов между центральными банками в их собственных цифровых валютах. Это исключает необходимость использования доллара как промежуточного звена и сокращает время валютных операций до нескольких секунд, отмечает FT.



Коммерческие банки также смогут участвовать в транзакциях под надзором своих регуляторов. Через mBridge уже проведены операции на сумму около 470 млрд юаней (69 млрд долларов). Система в тестовом режиме работает с 2021 года. Экспортерам она может помочь ускорить оборот наличности и снизить риск дефицита ликвидности.



В мире наблюдается настоящая мода на создание альтернативных финансовых систем – например, европейская SEPA. При этом США при Дональде Трампе упор делают больше на криптовалюту, тогда как Китай хочет закрепить силу цифрового юаня.



Международная система передачи платежей SWIFT была создана в 1973 году и стала мировым монополистом в этой сфере. Однако в последнее десятилетие ситуация стала меняться. "Гонка за альтернативные долларовые "экосистемы" началась в основном в 2015-2016 годах, после того как США, а вслед за ними и ЕС, начали использовать доллар и евро в качестве политического оружия. Но попытки создать альтернативу SWIFT были и раньше, в том числе в самих США, так как в Соединенных Штатах многие региональные банки были недовольны высокими комиссиями SWIFT, превратившейся в мирового монополиста", – говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global.



"В настоящее время альтернативных SWIFT платежных систем уже более десятка, причем такие есть даже в США, например, Fedwire. В Евросоюзе альтернативная система создавалась для расчетов с находящимся под санкциями США Ираном за поставки нефти", – говорит эксперт.



Но в основном альтернативные платежные системы создают страны БРИКС. Россия запустила платежную систему НСПК, Китай – CIPS, Индия – UPI.



"Страны БРИКС не хотят зависеть от платежных систем и инструментов США и их сателлитов в Европе, чтобы не подпадать под санкции, если в какой-то момент времени их торговая или внешняя политика будет противоречить интересам США.



По этой причине к тестируемой сегодня китайской новой платежной системе mBridge уже подключились ОАЭ и Саудовская Аравия. Они ожидают, что итоги ближневосточного конфликта значительно изменят расстановку сил на Ближнем Востоке и что может наступить момент, когда SWIFT для этих стран превратится в финансовый "Ормузский пролив", который когда-либо окажется заблокированным. Здесь неважно, какие геополитические причины станут основой для такой блокировки", – рассказывает Мильчакова.



По ее словам, самое интересное, что от монополизма SWIFT устал даже американский бизнес, поэтому американские компании, в основном финансовые, ищут альтернативные способы расчетов и платежей, используя для этого не столько платежные системы, сколько инструменты DeFi (децентрализованных финансов или криптовалют). США при Дональде Трампе делают ставку как раз на криптовалюты, тогда как Китай – на цифровой юань.



"Россия и Китай тоже применяют криптовалюты в международных расчетах, в том числе двусторонних, но, поскольку между странами партнерские отношения, они могут рассчитываться между собой в государственных цифровых валютах. Хотя для этой цели эти валюты, пока предназначенные для внутреннего рынка каждой страны, нужно использовать в трансграничных расчетах, а это имеет свою специфику. Например, все эти расчеты надо проводить на одной и той же платформе, и очень важно, чтобы эта платформа изначально не была разработана в одной из недружественных Китаю или России стран", – говорит Мильчакова.



"На наш взгляд, расчеты в государственных цифровых валютах имели бы меньше рисков, как санкционных, так и рисков мошенничества и ненадежности контрагента, чем расчеты в "крипте".



Однако пока прецедентов международных расчетов в государственных цифровых валютах еще не было, хотя за последние 5-6 лет появилось уже несколько пилотных проектов трансграничных расчетов в государственных цифровых валютах. Но к массовому внедрению в международную торговлю эти новые формы денег пока полностью не готовы", – считает собеседник.



Эксперт не исключает, что по мере присоединения к новой системе mBridge все большего количества стран она может стать вполне эффективной альтернативой SWIFT и сократит немного долю доллара в трансграничных платежах. Но это возможно только в долгосрочном периоде. Сейчас это может помогать странам БРИКС и Ближнего Востока избегать санкций и упрощать трансграничные расчеты с партнерами, заключает Мильчакова.