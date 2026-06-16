 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 16.06.2026
19:10  Кыргызстан. АКИpress собрал информацию о политиках-подписантах "письма 75". Кто они?
18:48  Китай прокладывает цифровой Шелковый путь назло доллару, - Ольга Самофалова
12:46  Эмомали Рахмон 15 июня 2026 года подписал 20 кадровых постановлений правительства
12:23  Горная отрасль Узбекистана вырастет до $2 млрд: утверждена программа на 2026–2030 годы
01:01  Миграционную зависимость Армении от России в Ереване явно недооценивают, - Александр Шустов
00:05  ВС РФ вышвыривают ВСУ за Оскол у Ковшаровки – итоговая сводка Readovka за 15 июня
Понедельник, 15.06.2026
21:01  Суд в Гааге после 10 лет разбирательств отклонил претензии Украины к России в Черном и Азовском морях
18:55  Туркменистан проверяет талибов трубой, - Виктория Панфилова
11:02  Заставь дурака ИИ молиться, он и лоб расшибет. Не только свой, но и чужой, - Андрей Жданов
10:30  Открытое письмо Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, - Низами Мамедов
09:38  Садыр Жапаров дал старт строительству железной дороги Балыкчы – Тамчы – Чолпон-Ата
09:34  Эмомали Рахмон учредил Международную премию в области водных ресурсов
01:57  Кыргызстан: уместны ли восторги по поводу внедрения шпионской системы Starlink? - Рустам Масалиев
00:42  Премьер Пакистана объявил о мирном соглашении между Ираном и США
00:05  ВС РФ окружили ядро украинского гарнизона Константиновки - итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 14.06.2026
23:44  Известия: Монголия и Узбекистан стали самыми дешевыми безвизовыми странами
20:00  ФСК: Настоящие колонизаторы XXI века. Современный Запад построен на костях миллионов жертв
12:00  RT: Хроника 20 лет предупреждений о разработке США биооружия
11:00  "Нельзя разглашать": премьер Латвии получил пароль от украинских БПЛА
00:58  Засланец из Вашингтона едет в Центральную Азию за минералами
Суббота, 13.06.2026
20:06  Взгляд: Образ "страшной России" – политический инструмент Запада
13:25  Архивы США по биолабораториям доказали: мировые "независимые" СМИ на заказ клеймили правду "конспирологией"
12:32  ОНТ: Литовский пограничник объяснил белорусам внешнюю политику Прибалтики на пальцах
03:24  Водная политика в Центральной Азии: дефицит солидарности и спорные проекты, - Рустам Масалиев
01:52  Взгляд: Россия стала соавтором экономического чуда КНДР
Пятница, 12.06.2026
21:50  Turkmen Serdar: Как Туркменистан отметил День науки
20:02  НГ: Всегда со своим народом. Российские эксперты о достижениях Казахстана при президенте Токаеве
18:56  Сербия между Си и Трампом: чудеса политической эквилибристики
11:37  Как продвигается создание 16-томной "Истории кыргызов"
11:25  10 самых важных дат истории Куляба, - П.В.Густерин
10:50  Президент Туркменистана стал профессором и академиком в канун Дня науки
02:02  Брюссель начинает с Каи Каллас: реформа дипломатии ЕС и будущее прибалтийских эмиссаров в качестве "надзирателей"
01:40  "Таджик или афганец?" Интересный факт о первом министре просвещения Таджикистана
00:05  ВС РФ начали ликвидацию Боровской группировки ВСУ у Оскольского водохранилища - итоговая сводка Readovka за 11 июня
Четверг, 11.06.2026
18:41  МК: Европа заманивает Путина в непонятный политический капкан
17:58  Вперед, Узбекистан! Вся Центральная Азия желает победы узбекским футболистам
17:33  Главные фразы мошенников: Как распознать афериста с первых секунд разговора
12:54  Новый директор ФРС готовит Трампу "подарок" на его юбилей? - Валентин Катасонов
10:37  В Кыргызстане и.о. министра энергетики назначен Алтынбек Рысбеков
03:35  Рубио едет в Центральную Азию за минералами
02:32  В Узбекистане узаконят защиту средств граждан при долевом строительстве
01:17  Визит Си Цзиньпина в КНДР укрепляет новую расстановку сил в Северной Азии, - Дмитрий Верховцев
00:05  ВС РФ начали расчленение обороны ВСУ в Красном Лимане – итоговая сводка Readovka за 10 июня
Среда, 10.06.2026
23:41  Известия: Сборная Узбекистана впервые сыграет на ЧМ по футболу. Что известно
17:39  ФСК: Почему немцы проиграли голосование и не получили место в Совбезе ООН
16:34  НГ: Партия Токаева готова поглотить партию Назарбаева
14:34  Миссия ООН о ситуации в Афганистане: "кризис углубляется относительно стабильно"
14:09  "Безвиз в обмен на санкции": Брюссель перешел к открытому шантажу Тбилиси. На очереди Ереван..
00:05  ВС РФ замкнули кольцо вокруг гарнизона ВСУ в Константиновке - итоговая сводка Readovka за 9 июня
Вторник, 09.06.2026
20:17  Дожди над Центральной Азией будут идти по расписанию, - Виктория Панфилова
19:13  В Кыргызстане скончался Герой Труда и Заслуженный учитель Омурзак Мамаюсупов
11:19  МВД РК: В Киеве пресечена деятельность сети call-центров, вербовавших закладчиков для наркобизнеса
11:13  Скончался бывший глава МВД, экс-генпрокурор Кыргызстана Мыктыбек Абдылдаев
11:07  В Туркменистане принят план по гендерному равенству на 2026–2030 годы
11:03  Кыргызстан: новые назначения 5-9 июня 2026
02:16  Дефицит водных ресурсов в Центральной Азии: региональное сотрудничество и афганский фактор
01:42  Вступить в ЕС и умереть! Как Армения последует в Европу за своими розами...
00:05  ВС РФ возобновили активные действия на севере Сумской области – итоговая сводка Readovka за 8 июня
Понедельник, 08.06.2026
19:42  СП: Си Цзиньпин объявил эру "Ока Бога" и оставил Запад позади
18:13  НГ: В Ашхабад прилетели и вице-президент Турции, и "черный лебедь"
09:05  Президент Садыр Жапаров принял Спецпредставителя ЕС по ЦА Эдуардса Стипрайса (из Риги)
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Китай прокладывает цифровой Шелковый путь назло доллару, - Ольга Самофалова
18:48 16.06.2026

Китай прокладывает цифровой Шелковый путь назло доллару

Tекст: Ольга Самофалова
16 июня 2026

Ближневосточный конфликт снова актуализировал необходимости отсепарироваться от прозападной финансовой системы. Китай готов к коммерческому запуску новой цифровой платежной системы для конкуренции с долларом. Это может радикально изменить структуру торговых операций. Новую систему mBridge поддержали ближневосточные страны.

Китай завершает подготовку к коммерческому запуску цифровой платежной системы mBridge. Эта программа может радикально изменить структуру международных транзакций, считает FT. Ее уже поддержали центробанки Гонконга, Таиланда, ОАЭ и Саудовской Аравии. Проект нацелен на снижение зависимости от доллара и укрепление связей Пекина с торговыми партнерами по инициативе "Один пояс, один путь". Операционное управление будет в Гонконге.

Ожидается, что комиссии в mBridge будут вдвое ниже, чем в традиционных международных платежных системах. Основной аудиторией проекта станет малый бизнес, для которого использование SWIFT часто оказывается слишком дорогим и сложным.

У Китая уже есть свой аналог SWIFT для расчетов в юанях – это CIPS, и его популярность с момента начала войны в Иране значительно выросла. Платформа mBridge станет отдельной, но дополняющей системой, призванной стимулировать использование именно цифрового юаня (e-CNY).

Платформа использует технологию блокчейн для прямых расчетов между центральными банками в их собственных цифровых валютах. Это исключает необходимость использования доллара как промежуточного звена и сокращает время валютных операций до нескольких секунд, отмечает FT.

Коммерческие банки также смогут участвовать в транзакциях под надзором своих регуляторов. Через mBridge уже проведены операции на сумму около 470 млрд юаней (69 млрд долларов). Система в тестовом режиме работает с 2021 года. Экспортерам она может помочь ускорить оборот наличности и снизить риск дефицита ликвидности.

В мире наблюдается настоящая мода на создание альтернативных финансовых систем – например, европейская SEPA. При этом США при Дональде Трампе упор делают больше на криптовалюту, тогда как Китай хочет закрепить силу цифрового юаня.

Международная система передачи платежей SWIFT была создана в 1973 году и стала мировым монополистом в этой сфере. Однако в последнее десятилетие ситуация стала меняться. "Гонка за альтернативные долларовые "экосистемы" началась в основном в 2015-2016 годах, после того как США, а вслед за ними и ЕС, начали использовать доллар и евро в качестве политического оружия. Но попытки создать альтернативу SWIFT были и раньше, в том числе в самих США, так как в Соединенных Штатах многие региональные банки были недовольны высокими комиссиями SWIFT, превратившейся в мирового монополиста", – говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global.

"В настоящее время альтернативных SWIFT платежных систем уже более десятка, причем такие есть даже в США, например, Fedwire. В Евросоюзе альтернативная система создавалась для расчетов с находящимся под санкциями США Ираном за поставки нефти", – говорит эксперт.

Но в основном альтернативные платежные системы создают страны БРИКС. Россия запустила платежную систему НСПК, Китай – CIPS, Индия – UPI.

"Страны БРИКС не хотят зависеть от платежных систем и инструментов США и их сателлитов в Европе, чтобы не подпадать под санкции, если в какой-то момент времени их торговая или внешняя политика будет противоречить интересам США.

По этой причине к тестируемой сегодня китайской новой платежной системе mBridge уже подключились ОАЭ и Саудовская Аравия. Они ожидают, что итоги ближневосточного конфликта значительно изменят расстановку сил на Ближнем Востоке и что может наступить момент, когда SWIFT для этих стран превратится в финансовый "Ормузский пролив", который когда-либо окажется заблокированным. Здесь неважно, какие геополитические причины станут основой для такой блокировки", – рассказывает Мильчакова.

По ее словам, самое интересное, что от монополизма SWIFT устал даже американский бизнес, поэтому американские компании, в основном финансовые, ищут альтернативные способы расчетов и платежей, используя для этого не столько платежные системы, сколько инструменты DeFi (децентрализованных финансов или криптовалют). США при Дональде Трампе делают ставку как раз на криптовалюты, тогда как Китай – на цифровой юань.

"Россия и Китай тоже применяют криптовалюты в международных расчетах, в том числе двусторонних, но, поскольку между странами партнерские отношения, они могут рассчитываться между собой в государственных цифровых валютах. Хотя для этой цели эти валюты, пока предназначенные для внутреннего рынка каждой страны, нужно использовать в трансграничных расчетах, а это имеет свою специфику. Например, все эти расчеты надо проводить на одной и той же платформе, и очень важно, чтобы эта платформа изначально не была разработана в одной из недружественных Китаю или России стран", – говорит Мильчакова.

"На наш взгляд, расчеты в государственных цифровых валютах имели бы меньше рисков, как санкционных, так и рисков мошенничества и ненадежности контрагента, чем расчеты в "крипте".

Однако пока прецедентов международных расчетов в государственных цифровых валютах еще не было, хотя за последние 5-6 лет появилось уже несколько пилотных проектов трансграничных расчетов в государственных цифровых валютах. Но к массовому внедрению в международную торговлю эти новые формы денег пока полностью не готовы", – считает собеседник.

Эксперт не исключает, что по мере присоединения к новой системе mBridge все большего количества стран она может стать вполне эффективной альтернативой SWIFT и сократит немного долю доллара в трансграничных платежах. Но это возможно только в долгосрочном периоде. Сейчас это может помогать странам БРИКС и Ближнего Востока избегать санкций и упрощать трансграничные расчеты с партнерами, заключает Мильчакова.

Источник - Взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1781624880


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис рассмотрит новые международные соглашения
- Олжас Бектенов обсудил с вице-президентом Всемирного банка Сангбу Кимом сотрудничество в области цифровизации и ИИ
- "Долина ЦОДов": Правительство Казахстана и IT-гиганты Firebird и NVIDIA подписали пакет соглашений в области ИИ на $10 млрд
- Олжас Бектенов провел совещание по вопросам обеспечения роста экономики
- Новейшая электоральная история
- Кадровые перестановки
- Локализация, новые рабочие места и рост зарплат станут обязательными условиями господдержки легпрома
- Персонал МВФ завершил визит в Казахстан
- "Самрук-Қазына" сообщает об оптимизации структуры внешнего рейтингового покрытия
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  