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Кыргызстан. АКИpress собрал информацию о политиках-подписантах "письма 75". Кто они?
19:10 16.06.2026

Список подписантов "письма 75". Кто они?

15 июня 2026

В Первомайском районном суде Бишкека 11 июня удовлетворили ходатайство стороны защиты, и теперь процесс по рассмотрению материалов уголовного дела о попытке захвата власти будет проходить в открытом режиме.

Ранее суд был закрытым из-за грифа секретности. В пресс-службе райсуда объясняли это тем, чтобы обеспечить безопасность свидетелей и неразглашение обстоятельств уголовного дела.

В этом уголовном процессе обвиняются восемь человек:

- ст.41 ч.2, ст.42 ч.2, ст.36, ст.326 ("Организация группой лиц по предварительному сговору приготовления насильственного захвата власти") УК КР;

- ст.40, ст.42 ч.2, ст.337 ч.2,4 ("Исполнение группой лиц по предварительному сговору действий, направленных на злоупотребление должностным положением с целью извлечения выгод и преимуществ для себя либо других лиц или из иной личной заинтересованности, совершенных должностным лицом, занимающим ответственное положение") УК КР.

На скамье подсудимых находятся:

- бывший первый заместитель председателя Кабмина - председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев;

- бывший спикер ЖК КР Нурланбек Тургунбек уулу [Шакиев];

- бывший генеральный прокурор и депутат ЖК КР Курманкул Зулушев.

Они находятся под подпиской о невыезде.

В СИЗО-1 содержатся:

- бывший руководитель Аппарата премьер-министра Бекболот Талгарбеков;

- бывший министр сельского хозяйства, губернатор и посол Кыргызстана в Узбекистане Эмильбек Узакбаев;

- бывший депутат ЖК КР Аалы Карашев;

- бывший полномочный представитель президента КР в ЖК КР Курманбек Дыйканбаев;

- бывший заместителя министра внутренних дел Курсан Асанов.

Они были задержаны за письмо, которое подписали 75 человек - академики, бывшие высокопоставленные чиновники и общественные деятели. В документе содержалась просьба "немедленно провести новые выборы президента Кыргызстана". Обращение было направлено 9 февраля главе государства Садыру Жапарову и тогдашнему спикеру ЖК Тургунбек уулу.

После этого последовало освобождение Ташиева от занимаемой должности, а Зулушев и Тургунбек уулу досрочно прекратили свои полномочия депутатов. Также последовала серия арестов и вызовов на допрос других подписантов обращения.

АКИpress собрал информацию о политиках, чьи имена фигурировали в данном письме; порядок подписантов приведен согласно тексту обращения.

1. Мамытов Миталип Мамытович. Родился 16 декабря 1939 года . Заслуженный врач КР и Заслуженный деятель науки КР. В 2011 году указом президента Алмазбека Атамбаева присвоена высшая степень отличия "Кыргыз Республикасынын Баатыры" с вручением особого знака "Ак Шумкар";

2. Кубат Осмонбетов. Родился 3 марта 1935 года. Профессор, доктор геолого-минерологических наук, академик двух международных академий, заслуженный геолог, дважды лауреат Государственной премии в области науки и техники;

3. Жумагулов Аскарбек Жумагулович. Родился 5 марта 1941 года. Председатель Совета ветеранов войны, вооруженных сил и тружеников тыла Чуйской области, Заслуженный экономист КР;

4. Калматов Тойгонбай Закирович. Родился в 1947 году. Бывший депутат ЖК КР;

5. Чынгышов Турсунбек Чынгышевич. Родился 15 октября 1942 года. Бывший вице-премьер-министр. Заслуженный экономист КР и Заслуженный энергетик СНГ;

6. Касиев Накен Касиевич. Родился 22 сентября 1947 года. Бывший министр здравоохранения, председатель Ассоциации ветеранов здравоохранения, профессор;

7. Нур уулу Досбол. Родился 26 апреля 1948 года. Бывший вице-премьер-министр, бывший государственный секретарь.
Досбол уулу проходит в качестве свидетеля по делу "Письма 75" и участвовал в судебном процессе;

8. Ашыралиев Кемел Жакешович. Родился 18 ноября 1941 года. Бывший депутат ЖК КР, губернатор;

9. Эрматов Аскербек Эрматович. Родился 20 сентября 1944 года. Бывший депутат ЖК КР, Заслуженный работник промышленности КР;

10. Исмаилов Есен Жумазович. Родился 24 сентября 1949 года. Бывший депутат ЖК КР. Народный артист КР, академик Международной академии творчества, президент Общественного объединения дунган КР;

11. Осмоналиев, Каныбек Осмоналиевич. Родился 19 ноября 1953 года. Победитель Олимпийских игр 1980 года в Москве;

12. Акбар Рыскулов. Родился 4 апреля 1953 года. Народный поэт КР и Заслуженный деятель культуры КР;

13. Хакимов Зафар Хаитбаевич. Бывший министр труда и социальной защиты, депутат ЖК КР;

14. Нурмамбет Токтоматов. Родился 4 мая 1949 года. Отличник здравоохранения СССР, заслуженный работник КР, доктор наук;

15. Мамытов Токтокучук Болотбекович. Родился 18 декабря 1953 года. Бывший первый заместитель председателя ГКНБ, начальник Пограничной службы, омбудсмен. На данный момент заведующий отделом политических исследований и экспертиз Института государства и права Национальной академии наук КР;

16. Турсункулов Асан Аманович. Родился 7 июля 1961 года. Народный художник КР;

17. Сатыбалдиев Жанторо Жолдошевич. Родился 6 января 1956 года. Бывший премьер-министр;

18. Абылгазиев Мухаммедкалый Дуйшекеевич. Родился 20 января 1968 года. Бывший премьер-министр;

19. Боронов Кубатбек Айылчиевич. Родился 15 декабря 1964 года. Бывший премьер-министр.
Боронов - свидетель по делу "Письма 75". Он тоже участвовал в судебном процессе.

20. Берикбаев Доолотбек Кулубаевич. Бывший депутат ЖК КР;

21. Жунусов Ибрагим Коджоназарович. Родился 13 мая 1961 года. Бывший депутат ЖК КР, вице-премьер-министр, министр культуры и туризма и посол Кыргызстана в Узбекистане.
Жунусов - свидетель по делу "Письма 75". Он тоже участвовал в судебном процессе.

22. Керимкулов Медетбек Темирбекович. Родился 28 января 1949 года. Бывший мэр Бишкека и Токмока, бывший исполняющий обязанности первого вице-премьер-министра и министра промышленности, торговли и туризмминистра промышленности, торговли и туризма;

23. Мураталиев Баймбет Молдалиевич. Родился 17 мая 1953 года. Бывший губернатор, замминистра сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности КР;

24. Мамбетов Мукаш Самалыкович. Родился 29 июня 1952 года. Председатель общественной организации "Иссык-Куль";

25. Турапов Керимберди Ырысалиевич. Родился 10 октября 1959 года. Бывший депутат ЖК КР, генеральный директор Кыргызского национального академического театра оперы и балета им. А.Малдыбаева, народный артист КР, Кавалер Ордина Манаса III степени.

26. Каптагаев Эмилбек Саламатович. Родился 18 июня 1957 года. Экс-губернатор Иссык-Кульской области, экс-директор НИСИ, экс-руководитель Аппарата президента;

27. Акималиев Жуман Акималиевич. Заслуженный врач КР

28. Калмаматов Ажыбай Айтиевич. Родился 14 сентября 1954 года. Экс-депутат ЖК КР IV и V созывов, экс-директор Государственной службы интеллектуальной собственности Кыргызстана (Кыргызпатент);

29. Кошматов Баратали Туранович. Родился 22 мая 1952 года. Экс-заместитель министра сельского и водного хозяйства, директор Департамента развития питьевого водоснабжения, экс-полномочный представитель президента в Баткенской области;

30. Эсенаманов Замирбек Садыбакасович. Родился 6 февраля 1953 года. Экс-депутат ЖК КР III и VI созывов, экс-министр природы, экс-аким Жайылского района Чуйской области;

31. Калыгул Жусупов. Родился 5 мая 1935 года. Заслуженный работник КР, труженик тыла, ветеран труда;

32. Алымбек Татыбеков. Родился в 1946 году. Заведующий кафедрой Института горного дела и горных технологий КГТУ, доктор наук;

33. Джумабеков Болотбек Жекшенович. Родился 15 марта 1954 года. Экс-заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли КР (2004-2006), экс-председатель Совета директоров ОАО "Международный аэропорт "Манас", экс-мэр города Талас; экс-мэр города Кызыл-Кия; экс-аким Ноокенского района; экс-мэр города Жалал-Абад;

34. Асанов Карыпбек Асанович. Родился 28 января 1947 года. Экс-депутат ЖК КР, экс-министр сельского хозяйства 1992-1995;

35. Уметалиев Юсупжан Калжигитович. Родился в 1953 году. Заслуженный врач КР, профессор кафедры госпитальной хирургии с курсом оперативной хирургии КГМА;

36. Чокиев Турдубек Асанович. Родился 1 января 1952 года. Председатель Союза композиторов КР;

37. Чыныбек Абдыгапаров. Заслуженный работник КР;

38. Озгоруш Мамбеталиев. Заслуженный работник КР;

39. Кенешов Толобай Сейдакматович. Родился 26 июня 1950 года. Заведующий кафедрой "Градостроительство" КГУСТА им. Н.Исанова, заслуженный строитель КР. С апреля 2010 года по май 2011 года был главным архитектором города Бишкек;

40. Эрнис Турдалиев. Полковник;

41. Тагаев Абдыжапар Абдыкаарович. Родился 20 февраля 1953 года. Экс-заместитель председателя Торкенеша Курултая согласия, экс-глава государственной администрации Жалал-Абадской области, первый вице-премьер-министр Правительства КР (1995-1996);

42. Бейшенбек Болотбеков. Родился 18 сентября 1955. Экс-глава государственной администрации Таласской области, экс-губернатор Нарынской области, экс-заместитель министра архитектуры и строительства, экс-заместитель министра экономического развития промышленности и торговли, заслуженный строитель КР;

43. Омуркулов Иса Шейшенкулович. Родился 12 марта 1957 года. Экс-депутат ЖК КР I-IV и VI созывов, экс-мэр города Бишкек (2011-2013);
Омуркулов проходит свидетелем по делу "Письма 75". Он тоже участвовал в судебном процессе.

44. Сооронбаев Токтогул Полотович. Родился 20 апреля 1951 года. Председатель крестьянского хозяйства "Нур", заслуженный работник КР;

45. Эгембердиев Омурбек Амантурович. Родился 13 мая 1956 года. Экс-заместитель министра внутренних дел, президент международного фонда "Инсанат";

46. Турсуналы Осмонов. Общественный деятель, Иссык-Кульская область;

47. Чынгыз Исмаилов. Заслуженный работник КР;

48. Жээнбеков Мырзаибрагим Мамасадыкович. Родился 3 ноября 1958 года. Экс-глава государственной администрации Ноокатского района Ошской области;

49. Орозбеков Мухтар Орозбекович. Родился 19 апреля 1957 года. Экс-депутат ЖК КР II созыва, профессор ОшГУ, заслуженный работник образования КР. 18.08.2021 - советник президента КР С.Жапарова на общественных началах;

50. Бербаев Омурбек Табалдиевич. Родился 6 марта 1954 года. Экс-заместитель главы госадминистрации Джети-Огузского района Иссык-Кульской области, экс-заместитель заведующего отдела по вопросам государственного и территориального управления и кадровой работы Аппарата президента КР.

51. Айдаров Замирбек Казакбаевич. Экс-министр транспорта (2016);

52. Дыйканбаев Курманбек Сапарович. Родился 11 июля 1960. Экс-депутат ЖК V созыва;

53. Каданбай Бактыгулов. Заслуженный строитель КР;

54. Маматов Абдимуктар Маматович. Родился 19 мая 1950 года. Экс-депутат ЖК КР V и VI созывов (Ата-Мекен), руководитель Международного общественного объединения "КК Достук";

55. Мамбетов Турдубек Мамбетович. Родился 30 марта 1955 года. Экс-директор Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при ПКР, экс-губернатор Нарынской области, заслуженный строитель КР;

56. Асанов Курсан Сатарович. Родился 31 августа 1966 года. Экс-заместитель министра внутренних дел, экс-депутат ЖК КР, генерал-майор;

57. Узакбаев Эмильбек Узакбаевич. Родился 20 июля 1955 года. Экс-депутат ЖК КР, экс-министр сельского хозяйства экс-посол Кыргызстана в Узбекистане, экс-губернатор Нарынской области;

58. Медетбеков Шамшыбек Осмонкулович. Родился 12 февраля 1963 года. Экс-депутат ЖК КР, экс-губернатор Нарынской области, полковник службы государственной безопасности;

59. Кадыркулов Качкынбай. Заслуженный работник КР;

60. Талгарбеков Бекболот Талгарбекович. Родился 3 марта 1955 года. Координатор "Народного парламента", экс-руководитель Аппарата премьер-министра КР, вице-премьер-министр КР по аграрной политике (1996-1997), экс-губернатор Жалал-Абадской области;

61. Карашев Аалы Азимович. Родился 30 октября 1968 года. Экс-депутат ЖК КР VI созыва (СДПК), экс–губернатор Ошской области, экс-первый вице-премьер-министр КР; экс-первый заместитель руководителя Аппарата президента;

62. Джумабаев Калиль Джумабаевич. Родился 15 мая 1953 года. Главный научный сотрудник НАН КР, заслуженный экономист КР;

63. Искаков Асанкул Искакович. Родился 5 февраля 1955 года. Руководитель департамента экономики и финансов Торгово-промышленной палаты КР;

64. Бектеналиев Мукталы Абдыбекович. Родился 25 декабря 1959 года. Экс-директор Департамента кинематографии при Министерстве культуры, экс- заместитель министра культуры (2005-2006);

65. Касмалиев Ажыбек Кадыркулович. Родился 2 августа 1958 года. Экс-аким Нарынского района, экс-аким Чаткальского района Жалал-Абадской области, экс-губернатор Нарынской области, директор Кыргызского государственного проектного института "Кыргызгипрозем";

66. Юсупов Байыш Юсупович. Родился 5 января 1957 года. Экс-депутат ЖК КР, экс-аким Кара-Суйского района Ошской области; первый заместитель полномочного представителя правительства КР в Ошской области;

67. Имашов Торобек Мырзабекович. Родился 17 января 1966 года. Экс-вице-мэр города Бишкек, экс-депутат Бишкекского городского кенеша;

68. Сыдыков Нурлан. Доктор наук;

69. Уржанов Курманбек. Экс-аким;

70. Дыйканов Максатбек Дыйканович. Родился 21 декабря 1961 года. Экс-советник вице-премьер-министра;

71. Туманов Келдибек. Предприниматель, Жалал-Абадская область;

72. Каниетов Бакыт. Заслуженный строитель КР;

73. Темирбаев Курманбек Токтосунович. Родился 9 июня 1958 года. Экс-управляющий делами президента КР (2005-2010);

74. Жусупов Ашырбай. Общественный деятель, Баткенская область;

75. Кулчороев Рыспек. Юрист, Бишкек.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - АКИpress
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1781626200


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