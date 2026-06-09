Бои за Константиновку перешли в стадию зачистки города от остатков ВСУ – итоговая сводка Readovka за 16 июня

00:05 17.06.2026 Организованное сопротивление ВСУ в Константиновке сломлено – итоговая сводка Readovka за 16 июня



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 16 июня в разрезе СВО. Бои за Константиновку перешли в стадию зачистки города от оставшихся в нем украинских подразделений. Редакция Readovka рассмотрела воззвание медийного украинского военно-политического деятеля к дезертирам из ВСУ и НГУ как признак системного разложения армии.







"Кто в лес, кто по дрова"



Соединения 3-го армейского корпуса ВС РФ после окружения ядра украинского гарнизона Константиновки развили успех и полностью овладели частным сектором на западе города, а также частично заняли село Новоселовка, примыкающее к Константиновке. Сопротивление неприятельских подразделений, относящихся к 93-й ОМБр, было сломлено в Долгой Балке и Роскошном; оба населенных пункта противником оставлены.



Отдельно стоит остановиться на ситуации внутри города – в районах, где окружены силы украинского гарнизона. Бойцы ВС РФ сообщают, что микрорайон Украинский Хутор постепенно зачищается, военные незалежной прячутся по подвалам и пытаются смешаться с мирными жителями, которых в Константиновке еще много. Украинские пехотинцы переодеваются в гражданскую одежду и пользуются ситуацией, в которой среди горожан есть мужчины призывного возраста, которые специально отказались от эвакуации, чтобы избежать мобилизации в ВСУ. Но такая тактика уже знакома русским войскам, методы выявления переодетых солдат противника существуют.



В историческом центре Константиновки ВСУ подрывают здания и малыми группами по ночам пытаются просачиваться через микрорайон Червоный и примыкающее к нему кладбище на север. Оставшиеся очаги сопротивления продолжают получать снабжение с помощью тяжелых гексакоптеров, но, учитывая безнадежность их положения, даже частичное сохранение боеспособности не меняет общей картины.



Отдельно бойцы ВС РФ отметили, что украинское командование продолжает бросать в город малые группы пехоты, которые пытаются проникнуть в Константиновку через лесопосадки у железной дороги. Движение неприятеля вскрывается, и он уничтожается или рассеивается на подходах к городу.



С учетом общей ситуации можно констатировать, что полное овладение Константиновкой русскими войсками – дело ближайшей перспективы. При этом важно понимать, что окруженный противник, подрывая все, что можно, тем самым реализует крайне важную для себя задачу. Уничтожение жилого фонда и инфраструктуры – это не только дополнительная нагрузка по восстановлению города. Константиновка является "пропуском" в Славянско-Краматорскую агломерацию и накопителем для наших войск при дальнейшем движении на запад. По этой причине неприятель и пытается максимально разрушить как можно больше инфраструктуры, чтобы помешать ВС РФ использовать город как базу.



Севернее Константиновки русские подразделения из окрестностей Молочарки и Новодмитровки атаковали противника в селе Стенки. Оперативный выступ ВСУ, устремленный в подбрюшье Часова Яра, попал в смертельную опасность. Если украинские войска потеряют населенный пункт Стенки, то все их побратимы в селах Подольское, Червоное и Николаевка окажутся в окружении.



"Вернись, я все прощу"



Медийный боевик Жорин обратился в своем Telegram-канале с воззванием к украинским военным, самовольно оставившим свои части.



"Всем адекватным военным, которые пошли в СОЧ по причине некомпетентных командиров, советую использовать это окно и перейти туда, где вам найдут хорошее место. Таких подразделений сегодня достаточно, а лучший вариант – конечно, 3-й армейский корпус. […] Неоднократно говорил об этом: чтобы уменьшить количество таких случаев, нужны системные изменения в армии. Нормальная подготовка в учебных центрах, определение бойцу места в подразделении по его специальности, изменение подходов к использованию сил и средств, назначение командиров согласно их авторитету, технологизация армии. И главное – человеческое отношение", – написал он.



Из этого обращения следует несколько важных выводов. Возможность украинских военных по своему желанию менять место службы после самовольного оставления прежней части является уже неписаным принципом. Этакий "Юрьев день" 365 дней в году, когда "крепостной" может сменить помещика. Подобное положение вещей, вызванное массовым дезертирством и неспособностью государства с ним справиться, постепенно превращает вооруженные силы противника в "анархическую армию" батьки Махно. Особенно обращают на себя внимание слова Жорина о назначении командиров в соответствии с их авторитетом среди солдат. Это уже пахнет мартом 1917 года и "приказом № 1" от Петросовета рабочих и солдатских депутатов, который фактически упразднил принцип единоначалия в армии и учредил выборность командиров и комитетов, выполнявших функции органов войскового управления. То есть на Украине отчетливо наблюдаются признаки системного разложения дисциплины в армии и принципов, являющихся столпами военной службы. Системные недуги такого уровня являются естественными предшественниками следующей стадии "рака" государства с соответствующими симптомами – солдатскими бунтами. Особенно это касается подразделений, выведенных с передовой, и случаев, когда число самовольно оставивших часть солдат достигло критической массы, а их концентрация в одном тыловом населенном пункте приблизилось к предельной отметке.



В складывающейся взрывоопасной ситуации украинские власти уже начали принимать меры как по недопущению дальнейшего дезертирства, так и для решения вопроса с уже накопившейся массой самовольно оставивших части военных. Но эти меры, с одной стороны, носят мошеннический характер, а с другой – это выглядит как яркая реклама очевидно плохого товара. Мошеннический аспект заключается в том, что Банковая анонсировала значительное повышение оклада личного состава ВСУ и НГУ, но денег на реализацию этого проекта нет. Европейские покровители режима Зеленского отказали незалежной в возможности использовать предоставляемый кредит для выплат военным. Нардеп Рады Костенко сообщил, что европейцы прямо сказали своим киевским вассалам, что вопрос жалования армии – это внутренний украинский вопрос, который должен решаться внутренними же ресурсами. То есть при текущем дефиците финансирования ВСУ, который оценивается в 150 млрд гривен (3,3 млрд долларов), задумка местного кабмина нереализуема. Учитывая, что это решение на Украине активно освещалось в СМИ, оно в первую очередь решало задачу создания "информационной завесы", чтобы удержать людей от дезертирства.



Рекламный аспект заключается в предложении дезертирам вернуться на службу, но уже в части 3-го АК и другие подразделения. Жорин, как и другие "рекрутеры" из погранслужбы и НГУ, предлагает военным "хорошие места", качественную подготовку и прочее. Но как сказано выше, это хорошая реклама дурного товара. Допустим, дезертиры действительно массово придут и заявят, что они дезертировали из-за неадекватности командиров, которые отправляли их в самоубийственные атаки и этим "стирали" свой личный состав. И что, "бегунам" в одном из самых дисциплинированных и идеологически обработанных формирований отдадут "теплые места", отняв их у своих людей, чтобы первых умаслить? Как говорится, без комментариев.



На какие только ухищрения не пускается украинский режим, лишь бы удержать людей в ВСУ и сбить волну дезертирства в тылу. Но эта напускная готовность холить и лелеять военных не означает, что Банковая внезапно прозрела и поняла: людей надо уважать. Поток денежных обещаний без возможности их выполнить и радикалы-зазывалы, примерившие роль "добряков", говорят о другом. Киев всерьез испугался накопившихся последствий собственных ошибок и наплевательского отношения к людям, а теперь пытается авралом все исправить.



Но там поздно спохватились. Проблема дошла до такого масштаба, что о ней открыто говорят уже не только правозащитники, юристы и надзорные органы, но и люди, отвечающие за идеологическую обработку крупных армейских соединений, такие как Жорин. Кроме того, число самовольных оставлений частей и других преступлений против военной службы на Украине в сопоставлении с возможностями правоохранительной системы говорит об одном: местные жители, оставившие части, находятся в сравнительно выгодном положении. Масштаб дезертирства делает значительный пласт таких людей фактически недосягаемым для наказания, потому что правоохранительная система перегружена и не успевает обрабатывать все дела.



Таким образом, государству и его институтам не остается ничего иного, как убеждать массы людей вернуться и дальше "таскать каштаны из огня" для режима Зеленского. Как показывает практика, до сих пор ни одна общая или точечная инициатива на Украине не привела ни к снижению масштабов дезертирства, ни к массовому возвращению беглецов в армию. И нынешние приглашения "Азова" (организация признана террористической и запрещена в России), и мнимое улучшение финансового положения военных незалежной едва ли изменят картину. Украинская армия все больше напоминает вооруженную массу, опасную уже для самого государства: она соткана из недовольства, общего разочарования и моральной усталости.



Вчера, 15 июня, главным событием дня стали успехи 1-й гвардейской ТА ВС РФ в боях на подступах к пгт Ковшаровка. Источник - Readovka

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