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Экспроприация без компенсации. Оператор "Северного потока-2" подал иск против ЕС
01:45 17.06.2026

Оператор "Северного потока - 2" оспорил запрет ЕС на импорт российского газа

Андрей Злобин

Nord Stream 2 AG (оператор газопровода "Северный поток - 2") подал в суд Евросоюза иск к Европарламенту и Совету ЕС, утвердившим директиву о запрете импорта российского газа. Компания требует отменить директиву либо аннулировать пункты, касающиеся запрета трубопроводных поставок. По мнению истца, запрет лишает его возможности использовать трубопровод, что является "фактической экспроприацией без какой-либо компенсации"



Компания Nord Stream 2 AG (оператор газопровода "Северный поток - 2") подала в суд Евросоюза иск к Европарламенту и Совету ЕС, утвердивших директиву о запрете импорта российского газа.

Иск подан 27 апреля, следует из данных на сайте ЕС.

В документе Nord Stream 2 AG требует отменить директиву либо, в качестве альтернативы, аннулировать пункты, касающиеся запрета трубопроводных поставок. Помимо этого, компания требует обязать Европарламент и Совет ЕС оплатить соответствующие судебные издержки.

В конце января Совет Евросоюза официально утвердил директиву, запрещающую поставки российского трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ) в страны ЕС. Для действующих контрактов предусмотрен переходный период. А полный запрет на импорт российского СПГ странами ЕС вступит в силу с начала 2027 года, а трубопроводного газа - с 30 сентября 2027 года.

Несоблюдение директивы грозит штрафами до 300% от стоимости сделки или 3,5% от годового оборота компании.

В поддержку иска заявители приводят шесть правовых доводов. Во-первых, считают юристы Nord Stream 2 AG, директива принята на неверном правовом основании, ведь речь идет о мере, подобной санкциям. "Выбор неверного правового основания делает директиву недействительной", - отмечается в иске.

Кроме того, директива "нарушает принцип соразмерности, не являясь ни целесообразной, ни необходимой для достижения целей безопасности поставок или диверсификации". А также нарушает право собственности истца, фактически лишая его возможности использовать трубопровод и осуществлять какую-либо экономическую деятельность. А это, по мнению заявителя, - "фактическая экспроприация без какой-либо компенсации".

Истец считает, что директива нарушает принцип равенства и что к нему было применено необоснованное и неравное обращение по сравнению с другими операторами трубопроводов. И утверждает, что институты ЕС выбрали подобную законодательную процедуру, чтобы обойти требования закона о санкциях, что "представляет собой злоупотребление полномочиями".

По данным Bloomberg, доля России в общем объеме закупок газа ЕС в 2024 году составила 19% по сравнению с более чем 40% до начала конфликта на Украине. Но после того, как "Газпром" значительно сократил поставки газа в ЕС по трубопроводам, произошел скачок поставок российского СПГ. Его импорт странами ЕС достиг рекордного уровня, отмечало агентство.

Источник - forbes.ru
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