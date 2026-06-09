Экспроприация без компенсации. Оператор "Северного потока-2" подал иск против ЕС

01:45 17.06.2026

Оператор "Северного потока - 2" оспорил запрет ЕС на импорт российского газа



Андрей Злобин



Nord Stream 2 AG (оператор газопровода "Северный поток - 2") подал в суд Евросоюза иск к Европарламенту и Совету ЕС, утвердившим директиву о запрете импорта российского газа. Компания требует отменить директиву либо аннулировать пункты, касающиеся запрета трубопроводных поставок. По мнению истца, запрет лишает его возможности использовать трубопровод, что является "фактической экспроприацией без какой-либо компенсации"



