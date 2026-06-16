 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Туркменистане стартовала национальная кампания по поддержке грудного вскармливания
12:31 17.06.2026

Национальная кампания по усилению поддержки грудного вскармливания запущена в Туркменистане

16.06.2026

Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, Благотворительный фонд по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова и ЮНИСЕФ запустили национальную кампанию, направленную на усиление поддержки матерей в обеспечении исключительно грудного вскармливания детей в первые шесть месяцев жизни.

В рамках инициативы создана серия видеороликов, которые регулярно транслируются на национальном телевидении и публикуются в социальных сетях. Первые результаты демонстрируют высокую вовлеченность аудитории. Поскольку проект ориентирован на молодые семьи и кормящих матерей, видеоролики уже набрали значительное количество просмотров, а их ключевые тезисы нашли живой отклик в интернет-сообществе молодых родителей.

В создании видеоматериалов приняли участие профильные медицинские специалисты и молодые мамы. Программа роликов охватывает весь цикл заботы о здоровье младенца. Профилактическая работа начинается еще на этапе беременности: семейные врачи и гинекологи дают будущим мамам практические советы по подготовке к лактации.

Особое внимание в материалах эксперты уделяют важнейшему правилу: в первые шесть месяцев жизни ребенка не нужно спешить с введением искусственных смесей. Грудное молоко – это идеальное и безопасное питание, созданное самой природой. Оно полностью обеспечивает младенца энергией, витаминами и минералами, необходимыми для роста.

"Материнское молоко – это идеальная пища для ребенка, источник здоровья и материнской заботы. Грудное молоко обеспечивает полноценное питание, укрепляет иммунитет, способствует здоровому росту и развитию, а также защищает от многих заболеваний. Грудное вскармливание приносит пользу не только детям, но и матерям, и семьям", – отмечается в обращении Вице-президента Благотворительного фонда Огулджахан Атабаевой.

Кроме того, кампания предусматривает проведение информационно-просветительских мероприятий, обучение медицинских работников и общественных консультантов по грудному вскармливанию, инициативы по вовлечению семей, а также адвокацию усиления мер по защите грудного вскармливания через законодательство и политику работодателей.

Результаты последнего Кластерного обследования множественных показателей (MICS) демонстрируют, что в стране высок уровень раннего начала грудного вскармливания. Тем не менее, наблюдаются трудности в поддержании практики исключительно грудного вскармливания. Значительное количество новорожденных получают грудное молоко в течение первого часа после рождения. Однако доля детей, находящихся исключительно на грудном вскармливании в первые шесть месяцев жизни, снизилась за последние годы.

"Поддержка грудного вскармливания – это общая ответственность, – отметила Представитель ЮНИСЕФ в Туркменистане Джалпа Ратна. – Матери нуждаются в поддержке не только медицинских работников, но и отцов, бабушек и дедушек, местных сообществ и работодателей. Создавая благоприятные условия для грудного вскармливания дома, в учреждениях здравоохранения и на рабочих местах, мы можем помочь большему числу женщин продолжать грудное вскармливание и обеспечить большему числу детей самый здоровый старт в жизни".

Кампания, которая продлится с мая по август 2026 года, направлена на расширение доступа к достоверной информации о грудном вскармливании, развитие консультационной поддержки для матерей, вовлечение семей и местных сообществ, а также продвижение благоприятной для грудного вскармливания политики и условий труда.

В числе партнеров кампании – учреждения первичной медико-санитарной помощи, Союз женщин Туркменистана, национальные средства массовой информации, лидеры общественного мнения в социальных сетях, работодатели частного сектора и партнеры по развитию.

Подобные инициативы имеют важнейшее значение для системы отечественного здравоохранения. Они помогают молодым родителям вовремя получать достоверную медицинскую информацию, формируют культуру здорового материнства и закладывают прочный фундамент для здоровья будущих поколений.

Источник - Туркменистан: Золотой век
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1781688660


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