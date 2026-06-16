|В рамках Ташкентского инвестфорума Шавкат Мирзиеев провел встречу с делегатами от США
12:48 17.06.2026
Президент Узбекистана определил ключевые направления инвестиционного сотрудничества с ведущими финансовыми институтами США
16.06.2026
В рамках мероприятий Ташкентского международного инвестиционного форума Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев провел встречу с президентом и председателем Эксимбанка США Джоном Йовановичем и главным исполнительным директором Корпорации международного финансового развития (DFC) Бэном Блэком.
В начале встречи высокие гости передали главе нашего государства искренние приветствия и теплые пожелания Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.
В ходе переговоров были предметно рассмотрены вопросы участия указанных институтов в финансировании стратегических проектов в Узбекистане, в таких высокотехнологичных отраслях, как развитие инфраструктуры, освоение критических минералов, энергетика, внедрение искусственного интеллекта и цифровизация.
По линии взаимодействия с Эксимбанком США достигнута договоренность об ускорении реализации совместных проектов по модернизации энергетической отрасли. Особое внимание уделено дальнейшему развитию экспортного кредитования инициатив отечественного бизнеса в приоритетных сферах.
Поддержаны инициативы корпорации DFC по запуску совместной инвестиционной платформы, которая будет направлена на поддержку проектов в сфере здравоохранения, модернизации энергетического сектора и инфраструктуры.
Подчеркнута необходимость перехода к практической фазе реализации масштабных инфраструктурных проектов, таких как строительство нового международного аэропорта в Ташкенте, создание современного медицинского комплекса в Ферганской области, запуск цифрового банка, строительство дата-центров и сухих портов.
По итогам встречи достигнута договоренность о принятии совместной "дорожной карты" по продвижению обсужденных инвестиционных и технологических проектов.
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Обсуждены перспективы реализации инвестиционных проектов с компаниями США
16.06.2026
В преддверии V юбилейного Ташкентского международного инвестиционного форума Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев провел встречу с делегацией ведущих компаний Соединенных Штатов Америки.
Во встрече приняли участие президент и председатель Эксимбанка США Джон Йованович, главный исполнительный директор Корпорации международного финансового развития (DFC) Бэн Блэк, председатель Американо-Узбекской торговой палаты Кэролин Лэмм, а также руководители корпораций Air Products, Cove Capital, Templeton Global Investments, Boeing, 77 Construction, Black Rock, FLS, Visa, JP Morgan, Meta, GULF и многих других.
Глава нашего государства с удовлетворением отметил, что нынешняя встреча стала продолжением доброй традиции и свидетельствует о растущем интересе американского бизнеса к расширению присутствия в Узбекистане.
Было подчеркнуто, что экономическая повестка является одной из ключевых опор стратегического партнерства между Узбекистаном и Соединенными Штатами.
В данном контексте лидер нашей страны обозначил ряд ключевых направлений для дальнейшего углубления торгово-экономического сотрудничества двух стран.
Особое внимание уделено продвижению конкретных проектов по освоению и переработке критических материалов, в сферах энергетики, металлургии, финансов, искусственного интеллекта, цифровых технологий и многих других.
Руководители ведущих американских компаний, поблагодарив Президента Узбекистана за создаваемые благоприятные условия для плодотворной деятельности инвесторов, озвучили свои конкретные предложения и планы.
По итогам круглого стола состоялась церемония обмена двусторонними документами с ведущими компаниями США.
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Президент Узбекистана принял главу американской компании "Air Products"
16.06.2026
В рамках программы Ташкентского международного инвестиционного форума Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев принял главного исполнительного директора компании Air Products Эдуардо Менезеса.
Были рассмотрены вопросы дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества с данной американской компанией, активно инвестирующей в создание высокотехнологичных промышленных предприятий в нашей стране.
Air Products – один из ведущих производителей и поставщиков промышленных газов в мире с рыночной капитализацией, превышающей 60 миллиардов долларов. Компания ежегодно производит 200 миллионов тонн промышленных газов в более чем 50 странах мира и управляет сетью, включающей около 750 производственных объектов.
В настоящее время общий объем инвестиций компании в нашу страну превысил 1 миллиард долларов США. Завершены проекты по переработке промышленных газов на заводе "GTL Uzbekistan", производству водорода на Ферганском нефтеперерабатывающем заводе и жидкого углекислого газа на "Навоиазот", а также образовательные программы в Ташкенте и Карши.
По итогам встречи достигнута договоренность об ускорении реализации новых проектов с участием компании на основе "дорожной карты".