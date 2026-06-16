В рамках Ташкентского инвестфорума Шавкат Мирзиеев провел встречу с делегатами от США

12:48 17.06.2026

Президент Узбекистана определил ключевые направления инвестиционного сотрудничества с ведущими финансовыми институтами США

16.06.2026



В рамках мероприятий Ташкентского международного инвестиционного форума Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев провел встречу с президентом и председателем Эксимбанка США Джоном Йовановичем и главным исполнительным директором Корпорации международного финансового развития (DFC) Бэном Блэком.



В начале встречи высокие гости передали главе нашего государства искренние приветствия и теплые пожелания Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.



