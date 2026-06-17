 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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СП: США поедут в Женеву подписывать капитуляцию перед Ираном
18:05 17.06.2026

США поедут в Женеву подписывать капитуляцию перед Ираном
Тегеран получит от Америки все, что хотел - и даже больше

Константин Ольшанский
17 июня 2026

Проект мирного меморандума между США и Ираном, который планируется подписать 19 июня в Швейцарии, уже утек журналистам. Документ изучили Bloomberg и Al-Arabiya. И в их пересказе меморандум действительно выглядит как капитуляция американцев. 14 пунктов соглашения - это список желаний Тегерана, написанный руками американских дипломатов.

Иран получает все и сразу. Судите сами.

Мгновенная отмена морской блокады

США обязуются немедленно снять морскую блокаду иранских портов (пункт 4), а после подписания окончательного соглашения - полностью вывести свои войска из прилегающих районов в течение 30 дней.

"Золотой дождь"

Пункт 6 меморандума выглядит как откровенная контрибуция. США обязуются совместно со своими региональными союзниками (читай: послушными монархиями Персидского залива) разработать план восстановления и экономического развития Ирана с гарантированным финансированием в размере не менее $300 миллиардов.

Фактически Вашингтон соглашается оплатить Тегерану издержки за им же развязанную санкционную войну.

Неограниченный экспорт нефти

Согласно пункту 10, Минфин США обязуется немедленно выдать все необходимые лицензии и разрешения на экспорт иранской сырой нефти, нефтехимической продукции и их производных. Иран получает не просто право продавать нефть, а полный сопутствующий пакет: разблокировку банковского обслуживания, международного страхования и логистики.

Разморозка активов

Пункт 11 обязывает США предоставить Ирану беспрепятственный доступ ко всем ранее замороженным активам. Причем тратить эти деньги Центральный банк Ирана сможет по своему усмотрению, без какого-либо контроля со стороны Запада.

В обмен на этот беспрецедентный аттракцион невиданной щедрости Иран соглашается лишь "обеспечить безопасный проход" через Ормузский пролив (который он сам же и заблокировал) и обещает "никогда не создавать ядерное оружие" (пункт 8).

При этом самый болезненный вопрос - судьба уже обогащенного иранского урана - деликатно отложен на потом. Глава Пентагона Пит Хегсет, с трудом сдерживая нервный тик, в интервью CBS уверяет, что иранское ядерное топливо будет "под надзором".

Но какой это надзор, если согласно пункту 8 меморандума, "судьба обогащенных материалов" будет решаться только в будущем "окончательном соглашении"? До тех пор Иран просто сохраняет статус-кво.

Трамп торжественно вещает об открытии Ормузского пролива, но реальность, как пишет New York Times, куда прозаичнее: данные судоходных компаний показывают, что транзит коммерческих судов все еще парализован. Трамп выдает желаемое за действительное, пытаясь обмануть рынки, но пока нефтяные танкеры стоят на приколе.

Просчет эпических масштабов

Главный провал администрации Трампа, о котором со ссылкой на источники в разведке сообщает CNN, заключается в том, что Вашингтон сам вложил в руки Ирана оружие, более опасное, чем любая атомная бомба. Военная кампания Трампа не просто провалилась - она дала Тегерану возможность фактически по своему усмотрению блокировать Ормузский пролив.

Вашингтонские стратеги тешили себя иллюзиями, будто американская блокада ударит по Ирану сильнее, чем по США, и что Китай "вразумит" своих ближневосточных партнеров. Какая наивность, а по факту просто идиотизм!

Иран не просто научился эффективно перекрывать водную артерию - он блистательно освоил тактику точечных ударов по энергетической инфраструктуре стран Персидского залива. Теперь, как отмечает CNN, "потеря контроля над проливом станет самой большой ошибкой".

У Вашингтона не осталось способов вернуть контроль над Ормузским проливом без применения гигантских сил, на что у администрации Дональда Трампа нет ни воли, ни ресурсов. Иран же, не доверяя "мирным инициативам", готовит удар почище ядерного - угрозу перекрытия не только Ормузского, но и Баб-эль-Мандебского пролива через своих прокси, хуситов. Если это произойдет, мировая экономика окажется в нокауте.

Пока Трамп миротворчит, Израиль бесится

Трамп, прилетевший на саммит G7, на встрече с Эммануэлем Макроном самодовольно рассказывал, как он "предлагал" Израилю сдать Ливан сирийским властям, чтобы те разобрались с "Хезболлой". Неудивительно, что в самом Израиле соглашения с Ираном восприняли как американскую капитуляцию, пишет Ynet. Израиль фактически остался один на один с набравшим недюжинную силу врагом. Авторитет самих США как гаранта безопасности обнулен.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1781708700


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