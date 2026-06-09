ВС РФ разваливают оборону ВСУ к северу от Сум - итоговая сводка Readovka за 17 июня

00:05 18.06.2026 ВС РФ разваливают ключевую линию обороны ВСУ к северу от Сум – итоговая сводка Readovka за 17 июня



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 17 июня в разрезе СВО. Русские войска успешно продолжают расчленение ключевой оборонительной линии ВСУ севернее Сум. Раскрылись подробности содержания новой формы контракта министерства обороны Украины с местными военнослужащими, которые указывают на то, что громкие военные реформы в незалежной оказались фикцией. ВСУ потеряли очередной дефицитный военный борт – носитель крылатых ракет – вместе с экипажем. МО Украины начало давление на владельца крупного медиа из-за его намерения раскрыть коррупционные схемы нового главы ведомства. ВС РФ комбинированными ударами по стратегическому тылу противника сильно осложнили ему логистику на Сумском и других направлениях, попутно продолжив системное уничтожение промышленной базы украинских войск.







Новое решение старой задачи



Части 44-го армейского корпуса ГрВ "Север" ВС РФ продолжают бои на центральном участке линии обороны ВСУ севернее областного центра – города Сумы. На данном этапе противостояния нашим штурмовикам удалось зацепиться за село Писаревка, идут бои за контроль над лесистой местностью на подступах к селам Новая Сечь и Кияница. Помимо этого, русским передовым подразделениям удалось подойти на дистанцию штурмового броска к селу Хотень. Продолжаются бои на подступах к Храповщине и поселку Марьино.



Действия ВС РФ повторяют прошлогоднюю попытку прорыва ключевой оборонительной линии ВСУ к северу от Сум. Летом 2025 года "северянам" удалось вклиниться в украинскую оборону между селами Хотень и Писаревка. Угроза прорыва русской армии в огромный лесной массив и далее к Сумам была критической. В тех обстоятельствах неприятельское командование собрало силы в кулак для удара по западному флангу соединений ГрВ "Север", которым пришлось временно изменить планы и перейти к обороне севернее Писаревки. Сейчас ситуация кардинально иная. Украинские войска в секторе хотя и получили подкрепления в виде 225-го ОШП и других более мелких подразделений, но они способны только на пассивную оборону. Среди причин резкого изменения боевого потенциала противника в указанной местности – кратное увеличение протяженности зоны активных боев в разных районах Сумской области. Возможностей сосредотачивать силы для локальных контрмер ВСУ не имеют.



То, что ВС РФ вышли общим фронтом против генеральной оборонительной линии неприятеля практически на всем ее протяжении, означает приближение ключевой фазы боев к северу от Сум. Украинская оборона организована по линии реки Олешня и пожарных водоемов. Главной ее особенностью служит необходимость действовать по тактике маневренной обороны. Единственное, что может уберечь это "жемчужное ожерелье" от прорыва, это удержание русских войск на дистанции от "звеньев" оборонительной системы. Это реализовывали ВСУ год назад, тогда им удалось спасти ситуацию ценой значительного перенапряжения сил с сопутствующими потерями. Сейчас противник лишен ресурсов для реализации концепции маневренной обороны, ему не из чего формировать ударный кулак. Позиционная оборона без эшелонирования – это гарантированный прорыв. Все упирается лишь в сроки, ВС РФ ее так или иначе пробьют.



Лукавство как оно есть



На Украине уже длительное время ведется информационная кампания, задача которой – сформировать иллюзию, что ключевые проблемы местных военных: отсутствие точных сроков службы, отпусков и прочего – активно решаются. В качестве этого решения представляются и активно рекламируются общественности срочные контракты, согласно которым больше установленного документом срока военнослужащий не будет находиться на передовой и в составе ВСУ. Для простого обывателя эти сказки от министерства обороны Украины звучали достоверно, многие военные блогеры незалежной рекламировали данную реформу, выдавая ее за панацею от массива накопленных проблем, которые словно по волшебству разом решались этим контрактом.



Но один из украинских источников выложил скрин документа и указал на "маленькую", но крайне важную деталь в нем.



"В то же время осознаю, что в случае изменения положений законодательства, требования которых могут повлиять на эти соглашения, я буду выполнять указанные положения с учетом внесенных изменений", – гласит выдержка из контракта на службу в ВСУ.



То есть условный гражданин незалежной, подписав контракт на год, запросто может по истечению этого срока не отправиться домой, а продолжать тянуть лямку фронтовых будней ровно столько, сколько захочется киевским законотворцам. Таким образом, рекламный апломб медийки противника о том, что реформа военной службы на Украине решила все проблемы, является наглой фикцией.



В этой связи стоит привести комментарий украинского военнослужащего, который под сообщением канала дал характеристику этим нововведениям.



"И **** эти контракты новые. Если платят деньги, **** их подписывать, у нас в части сказали, что доплат не будет, потому что какой-то там 420-й или 220-й приказ противоречит новым контрактам, если это так, то еще одна причина, чтобы ничего не подписывать", – написал аноним.



Примечательно, что вся линия Банковой завязана на то, что все военные незалежной, которые не подпишут контракт, будут находиться на службе до общей демобилизации. Но взглянув на старый и новый контракты в ВСУ, становится ясно, что новый, по сути, ничего не меняет, в распоряжении режима есть все законодательные рычаги "обойти" его условия как по срокам, так и по финансовому довольствию военных. Грубо говоря, украинское государство "втюхивает" пустышку своим гражданам под ширмой текущей мнимой приемлемости условий, выдвигаемых в документе при отсутствии препятствий "подрихтовать" законодательство и оставить военнослужащих ни с чем, кроме обязанностей.



В чатах незалежной также уже начали распространяться язвительные комментарии, авторы откровенно потешаются над проделками МОУ. Стоит продемонстрировать картинку, характеризующую восприятие обычными людьми "фундаментальных" реформ, которые провел глава ведомства Федоров.



Отлетался



Вечером 16 июня в Хмельницкой области разбился фронтовой бомбардировщик Су-24М 7-й бригады тактической авиации воздушных сил ВСУ, оба летчика погибли.



Данная потеря для авиации противника является крайне болезненной. Именно эти борта используются им для пусков крылатых ракет Storm Shadow/SCALP. Осенью 2025 года заслуженный военный летчик, генерал-майор ВКС РФ Владимир Попов в беседе с отечественными СМИ заявил, что воздушные силы неприятеля могут использовать только от 3 до 6 бортов Су-24, еще некоторое количество машин этого типа формально пригодны к ремонту. Однако крайне трудно оценить фактическую возможность противника его провести.



Потеря экипажа Су-24М является для Украины еще более существенной, чем сам самолет. Обученных летчиков, причем способных пилотировать столь технически сложный борт, крайне мало. Более того, весомая их часть – это уже возрастные отставники, в том числе и выходцы из гражданской авиации, вызванные на службу из-за острейшего дефицита летных кадров.



Прикусить чужой язык



На Украине началось преследование администрации Telegram-канала "Труха" за то, что она анонсировала публикацию материала, который должен был пролить свет на коррупционные схемы, организованные министром обороны незалежной Федоровым. Владелец ресурса Максим Лавриненко заявил, что тема несостоявшейся публикации касалась "одного из крупнейших коррупционных скандалов в оборонном секторе Украины". Преследование владельца ресурса выразилось в том, что группа "людоловов" из ТЦК подкараулила и задержала его. Лавриненко уверен, что министр обороны страны Федоров лично распорядился "заткнуть" журналиста.



О чем должен был выйти материал? Лавриненко обвинил в угрозах инициирования антипиар-кампании против "Трухи" советника Федорова, давно известного "бизнесмена на крови" и вора пожертвований Сергея Стерненко. Если в дело вступил Стерненко, значит, что коррупционная составляющая касалась вопросов закупки дронов и их комплектующих. Он еще в 2023 году вместе с коллегой по бизнес-цеху Сергеем Притулой устраивал информационную кампанию по сбору средств на БПЛА самолетного типа для атак на гражданские объекты в разных регионах России.



Данный подход к устранению опасных "говорунов" на Украине не в новинку. В конце 2024 года главком ВСУ Сырский распорядился отправить администрацию проекта Deep State на фронт, а сам проект закрыть. Данное решение было вызвано тем, что ресурс, делающий оперативные карты с открытым доступом, раскрыл, что украинский главком лжет о реальном положении дел на ЛБС. Но лишь общественный резонанс и вмешательство парламентариев не позволили Сырскому довести дело до конца, проект продолжает работу, но она была скорректирована в более выгодную для высшего военного командования незалежной сторону. Так что ситуация с Лавриненко и "Трухой" – это всего лишь очередная демонстрация криминального характера украинской власти, для которой даже в условиях ведения полномасштабных боевых действий главное – это личное обогащение.



Есть в этой истории и сугубо положительная сторона. Федоров представлялся "новым дыханием" для министерства обороны незалежной. Новатор, организатор, знаток современных технологий оказался таким же вором и "темщиком", как и его предшественники на посту – Резников и Умеров.



Пустые баки и горящие рембазы



В ночь на 17 июня ВС РФ нанесли массированные комбинированные удары по целям в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях, а также в оккупированных ВСУ частях Донбасса и Новороссии. По данным военных экспертов, прилеты были зафиксированы в Харькове и Купянском районе – там располагаются промышленные предприятия, которые выпускают и ремонтируют военную технику, а также БПЛА. После налета "Гераней" по Соленому в Днепропетровской области раздались громкие взрывы и начался пожар. Прицельная работа ведется по энергетической и топливной инфраструктуре противника: мэр Тростянца Сумской области признал, что ВС РФ уничтожили все АЗС в городе. В Сумах после удара "Гераней" сгорел склад "Новой почты", который использовался для складирования и сортировки военных грузов. Это сковывает логистику ВСУ в северо-восточных регионах Украины, нарушает цепочки снабжения подразделений. Наши бойцы ликвидируют личный состав украинских сил беспилотных систем. За последние сутки расчеты FPV-дронов группировки войск "Север" обнаружили и уничтожили замаскированный в заброшенном здании пункт управления БПЛА ВСУ на Сумском направлении, а военнослужащие 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск поразили пункт управления БПЛА ВСУ на Константиновском направлении.



Вчера, 16 июня, главным событием дня стал конец организованной обороны ВСУ в Константиновке. Источник - Readovka

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1781730300





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Исполнение поручений Президента: в Правительстве рассмотрены вопросы модернизации ж/д отрасли

- Нурлыбек Налибаев ознакомился с реализацией ключевых проектов Северо-Казахстанской области

- Кадровые перестановки

- Казахстан и Иран договорились ускорить развитие транспортных коридоров, портовой инфраструктуры и инвестиционного сотрудничества

- Fitch Ratings присвоило Актюбинской области международный кредитный рейтинг

- "Дело Бибисары Асаубаевой": деньги – все, репутация – ничто?

- Fitch подтвердило рейтинги АО "НИТ" на уровне "BBB", прогноз "Стабильный"

- Суд оправдал обвиняемых по делу о попытке сбыта наркотиков

- "Пищевой мак" оказался наркотиком: суд вынес приговор

