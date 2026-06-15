Ценный опыт сделок с Америкой. Иран дожал Трампа потому, что вел переговоры как с душевнобольным

02:35 18.06.2026

Неожиданное признание. Иран вел переговоры с Трампом как с душевнобольным



Анастасия Иванникова

15.06.2026



Тегеран привлек клинических психологов для общения с американским президентом, считая его ментально некомпетентным. По мнению ряда экспертов, именно это дало возможность иранским дипломатам направлять переговоры с Вашингтоном в нужное для себя русло.



[Утечка телефонного разговора спецпосланника США Стива Уиткоффа и помощника президента РФ Юрия Ушакова в ноябре 2025 года показала, что американцы сами охотно дают рекомендации для эффективного общения со своим лидером, - примечание ЦА].



Затянувшийся кризис между Тегераном и Вашингтоном войдет в историю не только военными инцидентами, но и необычной дипломатической тактикой. Как сообщил американский журналист-расследователь Джереми Сэхилл, соучредитель платформы Drop Site News, иранская сторона привлекла ведущих клинических психологов для сопровождения непрямых контактов с администрацией США. По данным источников Сэхилла, решение было продиктовано искренним убеждением руководства Ирана: "действия президента Дональда Трампа продиктованы неполноценным психическим состоянием".



Собеседники журналиста прямо заявили: "Мы отдаем себе отчет в том, что имеем дело с ментально некомпетентным человеком". Поэтому каждое официальное послание, направлявшееся из Тегерана, перед передачей через посредников подвергалось жесткой проверке и адаптации со стороны экспертов по психологии. Специалисты составили детальный клинический портрет Трампа и подготовили оценки его возможных реакций. Как утверждается, иранцы зафиксировали прогресс в переговорах именно тогда, когда стали относиться к коммуникации с американским лидером как к "сугубо клинической или терапевтической среде".



Сэхилл отметил, что подобная практика составления психологического профиля оппонента не уникальна - к ней прибегают и сами США. Однако, по его словам, Тегеран сейчас уверен в своем стратегическом превосходстве, видя ослабление американского оборонного потенциала в зоне Персидского залива и серьезные потрясения на рынках, что оборачивается для Трампа "политическим кошмаром" перед промежуточными выборами.



Промахи и подозрения



На фоне неудачной для США войны с Ираном американское военное министерство столкнулось с внутренней проблемой - из Пентагона в либеральную прессу систематически сливают чувствительную информацию. Сначала в СМИ попали данные об успешной иранской атаке на авиабазу "Принц Султан" в Саудовской Аравии, где было повреждено множество американских самолетов. Позже журналисты узнали о больших потерях беспилотников MQ-9 Reaper: 30 аппаратов сбиты в войне с Ираном, еще 20 - в конфликте с хуситами. Каждый такой дрон стоит $34 миллиона, и их выпуск больше не ведется. Среди других раскрытых потерь - крупные наземные радары в странах Персидского залива и раритетные самолеты-разведчики E-3 AWACS, уничтоженные на земле на той же базе. В прессу также попали данные о человеческих жертвах среди американских военных - они могут достигать 750 человек. Вся эта информация по идее должна была остаться в тайне.



"Специалисты" из Пентагона находят способы обходить защиту, а военное министерство не может выявить источники сливов. Кампания утечек разворачивается на фоне выборов в Конгресс, поражение на которых грозит администрации импичментом Трампа.



Пей до дна!



Либеральные СМИ, понимая, что громкие обвинения в адрес президента не помешали ему вернуться в Белый дом, сменили тактику. Теперь они находят неприглядные факты про его окружение. Так, главу Пентагона Пита Хегсета и директора ФБР Кэша Пателя обвинили в беспробудном пьянстве - якобы оба напиваются до невменяемого состояния и не осознают своих действий.



Утечки из Пентагона, судя по всему, преследуют цель избавиться от обоих политиков. На этом фоне подозрения Тегерана в невменяемости американского президента не добавляют очков нынешней администрации Белого дома.



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