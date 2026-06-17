Президент Узбекистана в выступлении на Ташкентском форуме обозначил приоритеты инвестиционного развития страны

12:10 18.06.2026 Президент Узбекистана обозначил приоритеты нового этапа инвестиционного развития страны

17.06.2026



Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев 17 июня принял участие и выступил (полный текст выступления ниже) на пленарном заседании пятого Ташкентского международного инвестиционного форума.



В мероприятии также участвовали Президент Республики Албания Байрам Бегай, Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов, Премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин, Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов, Председатель Кабинета Министров – руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев, Премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Расулзода, глава Нового банка развития Дилма Русеф, а также представители других многосторонних финансовых институтов, зарубежных банков, глобальных корпораций, крупнейших компаний, инвестиционных фондов и деловых кругов.



Форум, объединивший свыше 10 тысяч делегатов и участников из более 100 стран, в очередной раз подтвердил его растущий международный авторитет и усиливающееся доверие мирового сообщества к проводимым в Новом Узбекистане реформам.







В своем выступлении Президент нашей страны подчеркнул, что Узбекистан открыт для равноправного и взаимовыгодного партнерства с международными инвесторами.



Указано, что в условиях стремительной трансформации процессов мировой экономики и усиливающейся конкуренции все более востребованными становятся страны, способные обеспечить защиту прав и свобод предпринимателей, устойчивый экономический рост и широкие возможности.



В этом контексте последовательные реформы, проводимые в Узбекистане, уже приносят конкретные результаты. По итогам прошлого года экономика страны выросла на 7,7 процента, в текущем году ожидается увеличение объема валового внутреннего продукта до более чем 180 миллиардов долларов. Объем привлеченных инвестиций достиг 43 миллиардов долларов.



Значимым достижением стало укрепление макроэкономической стабильности: сохраняется устойчивость национальной валюты, а международные резервы превысили 70 миллиардов долларов.



За минувшие годы в экономику Узбекистана привлечено более 150 миллиардов долларов иностранных инвестиций, из которых свыше 123 миллиарда долларов приходится на последние пять лет.



Наряду с этим наша страна продолжает укреплять свои позиции в международных рейтингах, включая Индекс экономической свободы, где она впервые вошла в категорию государств с "умеренно свободной экономикой".



Темой форума в этом году определена "Инвестиционная устойчивость: новые горизонты и, новые партнерства". Глава нашего государства подчеркнул, что устойчивое развитие инвестиционной среды является ключевым условием достижения долгосрочных целей страны.



В этом контексте обозначены шесть ключевых направлений дальнейшего углубления инвестиционного сотрудничества создания современной экосистемы для ведения бизнеса.



Первым приоритетом названо дальнейшее усиление системы правовых гарантий для инвесторов.



В Узбекистане создается Ташкентский международный финансовый центр, который станет новой институциональной платформой с особым правовым режимом.



Для участников центра предусмотрены налоговые и таможенные преференции, гарантии свободного движения капитала и возможность расчетов в любой валюте. Инфраструктура центра будет включать независимого финансового регулятора, систему цифровых активов и "зеленого" финансирования.



Также планируется внедрение механизмов международного арбитража и коммерческого суда с участием иностранных судей и зарубежных экспертов, а также присоединение к Сингапурской конвенции ООН о медиации.



– В результате всех этих мер инвесторы получат гарантированную международную правовую защиту непосредственно в самом Узбекистане, – отметил глава государства.



Отдельный блок выступления был посвящен ускоренному развитию рынка капитала и расширению линейки современных финансовых инструментов.



За последние годы Узбекистан разместил на международных рынках облигации на сумму более 16 миллиардов долларов, а также реализовал крупнейшее за пять лет IPO на Лондонской фондовой бирже.



Продолжается подготовка новых компаний к выходу на международные рынки капитала, а также формируется правовая база для развития альтернативных инвестиционных инструментов, включая законы о рынке капитала и инвестиционных фондах.



Особое внимание уделяется развитию суверенных исламских облигаций (сукук), которые должны стать дополнительным источником привлечения значительного объема инвестиций в экономику страны.



Следующим стратегическим направлением определено привлечение инвестиций в расширение цепочек высокой добавленной стоимости.



Запущены крупные программы по переходу на новый технологический уровень во всех отраслях промышленности.



В ближайшие годы планируется более чем в 2,5 раза увеличить объем высокотехнологичной промышленной продукции.



Особый акцент сделан на развитии таких "драйверных" отраслей, как химическая промышленность, машиностроение и робототехника, легкая промышленность, производство строительных материалов, электротехника и фармацевтика. Совокупный инвестиционный потенциал этих направлений оценивается в десятки миллиардов долларов.



– Мы готовы всесторонне поддерживать ваши инициативы в отраслях "новой экономики", – заявил Президент.



Лидер Узбекистана также подчеркнул значимость эффективного использования природно-сырьевой базы критических минералов страны, стоимость которой оценивается в 3 триллиона долларов, и развития технопарков "Металлы будущего" с участием иностранных инвесторов.



В числе приоритетов также обозначено углубление партнерства в области "зеленой" энергетики и искусственного интеллекта.



Доля возобновляемой энергетики в энергобалансе страны в ближайшей перспективе будет доведена до 54 процентов. Параллельно будут развиваться системы хранения энергии, модернизация электросетей и создание дата-центров на основе чистой энергии.



Отдельное внимание уделено развитию искусственного интеллекта. В рамках национальной стратегии внедрения ИИ реализуются масштабные программы цифровой трансформации образования, государственных услуг и бизнеса.



В Каракалпакстане создается специальная зона для ИИ-проектов и дата-центров с уникальными инвестиционными условиями и льготным налоговым режимом.



Последовательно ведется работа по запуску Международного центра цифровых технологий Узбекистана, который будет обладать особым правовым режимом.



По оценкам иностранных экспертов, потенциал создания добавленной стоимости в этой сфере составляет не менее 10 миллиардов долларов.



– Наша основная задача – улучшение жизни всех слоев населения с помощью искусственного интеллекта, его широкое использование в образовании, оказании государственных услуг и бизнес-процессах, – отметил Президент.



Отдельное внимание в выступлении уделено дальнейшему развитию региональной транспортной и логистической взаимосвязанности.



Узбекистан совместно с партнерами реализует крупные инфраструктурные проекты, включая строительство стратегической железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан, создание Трансафганского коридора и развитие маршрута Срединного коридора.



– Благодаря полной реализации этих проектов мы сможем присоединиться к сети транспортных магистралей, связывающих Азию и Европу, – отметил глава государства.



Также продолжается реализация масштабных проектов в авиационной и логистической сфере, включая строительство нового международного аэропорта Ташкента, рассчитанного на обслуживание 20 миллионов пассажиров в год.



Шестой приоритет затронул вопросы комплексного раскрытия инвестиционного потенциала регионов и урбанизации.



На фоне интенсивного демографического и экономического роста в стране реализуются масштабные программы жилищного строительства и градостроительства, включая создание нового города "Новый Ташкент" и трансформацию крупных региональных центров в города-миллионники.



– До 2040 года мы планируем в 2 раза увеличить количество строящегося жилья и довести уровень урбанизации с нынешних 51 до 65 процентов, – подчеркнул Президент.



Отдельное внимание уделяется развитию туризма. Потенциал этой сферы экономики позволяет принимать 15-20 миллионов иностранных туристов в год с оказанием услуг на сумму не менее 15 миллиардов долларов.



Затронуты вопросы трансформации агропромышленного комплекса и экспорта сельхозпродукции, который уже составляет 3,5 миллиарда долларов в год с перспективой роста до 10 миллиардов долларов. Президент подчеркнул важность активного вовлечения региональных администраций в работу с инвесторами и расширения проектного сотрудничества на местах в этом направлении.



В завершение выступления было поддержано предложение о создании Регионального альянса инвестиционных советов стран Центральной Азии и Кавказа, который может стать основой для формирования общего инвестиционного пространства.



Также подтверждена готовность Узбекистана к дальнейшему развитию постоянного диалога с инвесторами в рамках Совета иностранных инвесторов при Президенте.



Глава государства подчеркнул, что инвестиции рассматриваются не только как экономический ресурс, но и как передовые технологии, современные знания и опыт, новые рабочие места и идущее в ногу со временем развитие.



В заключение Президент отметил, что Узбекистан остается открытым для международных инвесторов, приходящих в нашу страну с большим доверием и перспективными идеями.



– Убежден, что дух Ташкентского инвестиционного форума станет символом нашего общего успеха. А прекрасная природа Узбекистана, уникальная культура и гостеприимство нашего благородного народа – будут лучшей инвестицией в укрепление нашей дружбы, – заключил глава нашего государства.



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Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева на пятом Ташкентском международном инвестиционном форуме

17.06.2026



Уважаемые участники форума!



Дамы и господа!



Дорогие друзья!



Очень рад видеть участвующих сегодня в пятом Ташкентском международном инвестиционном форуме глав государств и правительств, представителей авторитетных международных финансовых институтов, крупных компаний, фондов и деловых кругов.







Ваше участие – еще одно яркое свидетельство неуклонного роста доверия к развитию Нового Узбекистана на международной арене.



Наши совместные действия в рамках этого форума закладывают прочный фундамент для достижения больших рубежей. В частности, если за минувшие годы в нашу страну было привлечено более 150 миллиардов долларов иностранных инвестиций, то 123 миллиарда из них – за последние пять лет.



Мы всегда открыты для инвесторов, заинтересованных в сотрудничестве с Узбекистаном, готовых к равноправному и взаимовыгодному партнерству.



Участие в нынешнем форуме около 4 тысяч иностранных гостей из 100 стран мира также наглядно подтверждает его растущий авторитет.



Пользуясь случаем, хочу выразить особую признательность участвующим в нашем мероприятии Его Превосходительству Президенту Республики Албания Байраму Бегаю, Его Превосходительству Председателю Правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину, Его Превосходительству Премьер-министру Республики Беларусь Александру Турчину, Его Превосходительству Премьер-министру Азербайджанской Республики Али Асадову, Его Превосходительству Премьер-министру Республики Казахстан Олжасу Бектенову, Его Превосходительству Председателю Кабинета Министров Кыргызской Республики – Руководителю Администрации Президента Адылбеку Касымалиеву, Его Превосходительству Премьер-министру Республики Таджикистан Кохиру Расулзоде.



Искренне благодарю за тесное сотрудничество в осуществлении наших динамичных реформ представителей Европейского банка реконструкции и развития, Нового банка развития, Всемирного банка, Международной финансовой корпорации, Азиатского банка развития, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, Европейского инвестиционного банка, а также ряда иностранных банков, компаний и финансовых организаций.



Добро пожаловать в Новый Узбекистан, дорогие друзья!



Уважаемые участники форума!



В современных условиях, когда мировая экономика и глобальная карта распределения капитала стремительно меняются, а торговые противоречия обостряются, вполне естественно, что любой инвестор стремится вкладывать средства в тех странах, где надежно защищены права и свободы предпринимателей, экономика растет ускоренными темпами, созданы широкие возможности.



Именно поэтому мы осуществляем системные меры по коренному улучшению инвестиционного климата в Новом Узбекистане.



В прошлом году наш валовой внутренний продукт вырос на 7,7 процента, в экономику было привлечено 43 миллиарда долларов инвестиций. Обеспечена стабильность национальной валюты, а объем международных валютных резервов превысил 70 миллиардов долларов.



Многие помнят, как на первом форуме, состоявшемся четыре года назад, мы поставили перед собой цель к концу 2026 года увеличить валовой внутренний продукт Узбекистана до 100 миллиардов долларов.



По прогнозам, в нынешнем году этот показатель нашей стремительно растущей экономики превысит 180 миллиардов долларов!



Также из года в год повышается международный кредитный рейтинг Узбекистана. В текущем году страна поднялась на 14 позиций в авторитетном "Индексе экономической свободы" и впервые вошла в ряд государств с "умеренно свободной экономикой".



Все это является ярким примером того, что экономика Узбекистана обретает новые темпы и выходит на этап новых возможностей.



Уважаемые друзья!



Тема сегодняшнего форума "Инвестиционная устойчивость: новые горизонты и новые партнерства" не случайна. Мы сможем достичь стоящих перед нами масштабных целей только совместными усилиями.



Хотел бы остановиться на ряде приоритетных направлений расширения нашего многогранного сотрудничества.



Первое направление – дальнейшее усиление системы правовых гарантий для инвесторов.



В обеспечении прав инвесторов решающее значение имеет использование сильных институтов и признанных международных механизмов.



В связи с этим с марта мы начали работу по созданию Ташкентского международного финансового центра. Правовые основы его деятельности будут закреплены Конституционным законом.



Для участников данного центра будет создана привлекательная налоговая система – налог на прибыль, на добавленную стоимость, на имущество и таможенные пошлины составят ноль процентов. Свободное движение капитала и возможность проведения расчетов в любой валюте полностью гарантируются. Будет создана современная система для использования финансовых технологий, цифровых активов и "зеленого" финансирования.



На территории центра также начнет работать независимый финансовый регулятор, наделенный полномочиями принимать нормативные документы.



На начальном этапе срок действия таких льгот будет установлен на период в 50 лет.



В центре будут внедрены специальные процедуры и принципы, основанные на английском праве, создан независимый Ташкентский международный коммерческий суд. К его работе привлекут авторитетных иностранных судей и международных экспертов.



Наряду с этим мы будем развивать систему инвестиционной медиации.



В этом отношении намерены присоединиться к Сингапурской конвенции о медиации Организации Объединенных Наций.



В результате всех этих мер инвесторы получат гарантированную международную правовую защиту непосредственно в самом Узбекистане.



Мы призываем всех вас эффективно использовать такие условия и возможности формирующейся новой экосистемы.



Второе направление – развитие рынка капитала и открытие широких возможностей для альтернативных финансовых инструментов.



Узбекистан быстрыми темпами развивает финансовые технологии нового поколения и рынки капитала. За прошедший период на международных рынках мы разместили облигации на сумму более 16 миллиардов долларов. Ввели также в оборот корпоративные еврооблигации в национальной валюте.



Впервые вывели на Ташкентскую и Лондонскую фондовые биржи 30 процентов акций "Национального инвестиционного фонда", владеющего активами 13 стратегических предприятий. Примечательно, что это стало крупнейшим IPO на Лондонской бирже за последние пять лет. Наряду с этим готовим к IPO еще ряд крупных компаний.



Для укрепления правовой основы подобных реформ будут приняты законы "О рынке капитала" и "Об альтернативных инвестиционных фондах".



Мы также откроем широкие возможности для деятельности международных клиринговых компаний в Узбекистане.



Кроме того, для диверсификации инвестиционных потоков начнем реализацию программы выпуска суверенных исламских облигаций – сукук. Это даст мощный импульс для привлечения в будущем на наши предприятия не менее 10 миллиардов долларов дополнительных инвестиций.



Также в рамках приватизации в этом году на аукцион будут выставлены объекты недвижимости, государственные доли в предприятиях и земельные участки на сумму 6 миллиардов долларов.



Призываем местных и иностранных инвесторов широко использовать эти новые возможности.



Третье направление – привлечение инвестиций в расширение цепочек высокой добавленной стоимости.



Мы запустили масштабные программы по переходу на новый технологический уровень во всех отраслях промышленности и созданию добавленной стоимости.



В ближайшие пять лет увеличим объем высокотехнологичной продукции в промышленности в 2,5 раза. Например, я уверен, что наше сотрудничество по развитию передовой химической отрасли, направленное на запуск инвестиционного потенциала в размере 20 миллиардов долларов, создание 15 тысяч высокодоходных рабочих мест в регионах и производство 130 видов новой продукции, принесет выгоду как нам, так и вложившимся инвесторам.



Как вы знаете, Узбекистан располагает колоссальными природными ресурсами – запасами золота, меди, урана, вольфрама, газа и других редких ископаемых. Общая стоимость наших подземных богатств, являющихся стратегическим ресурсом, оценивается в 3 триллиона долларов.



В целях предоставления иностранным инвесторам возможностей в этой сфере мы создадим открытую цифровую базу геологических данных, в 4 раза увеличим количество выставляемых на аукцион месторождений, для реализации проектов по принципу "от добычи до готовой продукции" будем широко привлекать иностранные инвестиции в создаваемые в Ташкентской и Самаркандской областях технопарки "Металлы будущего".



Предлагаем также совместно реализовать инвестиционные проекты на сумму 30 миллиардов долларов в таких отраслях-драйверах, как машиностроение, робототехника, легкая промышленность, производство строительных материалов, электротехника, фармацевтика.



Готовы всесторонне поддержать ваши инициативы и в отраслях "новой экономики".



Четвертое направление – дальнейшее углубление партнерства в области "зеленой" энергетики и искусственного интеллекта.



Как вам известно, мы уделяем огромное внимание "зеленой" энергетике. В ближайшие годы планируем довести ее долю в общей генерации электроэнергии до 54 процентов.



Наряду с солнечными и ветряными электростанциями выдвигаем предложения для инвесторов по развитию систем хранения энергии, модернизации электросетей, созданию дата-центров, работающих на основе "зеленой" энергии.



Развитие сферы искусственного интеллекта – важное требование времени. Зарубежные эксперты прогнозируют, что в Узбекистане в ближайшие пять лет в этом новом направлении будет создана добавленная стоимость в размере не менее 10 миллиардов долларов.



Для широкого внедрения искусственного интеллекта во все сферы на основе самого передового опыта приняли Национальную стратегию. В ее рамках стартовала программа "Пять миллионов лидеров".



Наша главная задача заключается в улучшении жизни всех слоев населения посредством искусственного интеллекта, его широком использовании в образовании, государственных услугах и бизнес-процессах.



Мы создали в Каракалпакстане специальную зону для проектов по искусственному интеллекту и дата-центров. На этой территории до 2040 года инвесторы будут освобождены от всех видов налогов и пошлин, дорожная, электрическая и водная инфраструктура будет построена за счет государства, установлен льготный тариф на электроэнергию в размере 5 центов за 1 киловатт-час.



Также создаем Международный центр цифровых технологий Узбекистана, действующий на основе специального правового режима.



Пользуясь возможностью, приглашаем вас к сотрудничеству по реализации этих высокопривлекательных проектов.



Пятое направление – развитие региональной транспортно-логистической взаимосвязанности.



Общеизвестно, что для инвесторов весомое значение имеет выход на международные рынки.



В сегодняшнем форуме также принимают участие главы правительств стран нашего обширного региона. В последние годы мы вместе с лидерами соседних государств превращаем Центральную Азию во взаимосвязанное и открытое для всего мира пространство больших возможностей.



В частности, в сотрудничестве с Китаем и Кыргызстаном ускоренно продолжаем строительство стратегической железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан.



Наряду с этим активно работаем над проектом создания Трансафганского коридора, который откроет прямой выход к южным морским портам.



Кроме того, развиваем транспортный маршрут Срединного коридора, пролегающий через Каспийское море.



Благодаря полной реализации этих проектов мы сможем присоединиться к сети транспортных магистралей, связывающих Азию и Европу.



В транспортно-логистическом направлении начали также реализацию ряда мегапроектов у себя стране. Например, совместно с саудовскими партнерами строим новый международный аэропорт Ташкента, который будет обслуживать 20 миллионов пассажиров в год.



Уверены, что ваше активное участие в презентуемых в рамках форума проектах по строительству высокоскоростных автомобильных дорог, многофункциональных логистических центров и "сухих портов" будет взаимовыгодным.



Шестое направление – выведение инвестиционного сотрудничества в целях развития регионов на новый уровень.



Население Узбекистана приближается к 40 миллионам человек. Динамичный демографический и экономический рост требует от нас реализации масштабных программ по урбанизации и градостроительству. В их рамках до 2040 года мы планируем в 2 раза увеличить количество строящегося жилья и довести уровень урбанизации с нынешних 51 до 65 процентов.



Думая о более далеком будущем, возводим новые инвестиционные центры. На прилегающей к столице территории строим современный мегаполис – Новый Ташкент, рассчитанный на 2 миллиона жителей. Также приступили к реализации проектов по превращению Андижана, Намангана и Самарканда в города-миллионники.



В целом проекты жилищного строительства в нашей стране обеспечат гарантированный рынок объемом не менее 10 миллиардов долларов в год.



В дополнение к этому мы готовы реализовать совместно с вами проекты государственно-частного партнерства по созданию инфраструктуры на сумму 27 миллиардов долларов.



Стоит отметить, что в последние годы драйверами развития регионов нашей страны становятся также туризм и современный агропромышленный комплекс. Так, за прошедшие пять месяцев поток иностранных туристов в страну вырос на 27 процентов и уже составил 5,5 миллиона человек.



Узбекистан обладает потенциалом ежегодно принимать 15-20 миллионов иностранных туристов и оказывать им туристические услуги на сумму не менее 15 миллиардов долларов.



Поэтому мы надеемся, что вы будете активно инвестировать в туристическую сферу не только в таких жемчужинах туризма, как Самарканд, Бухара и Хива, но и в других наших регионах.



Наряду с этим мы предпринимаем смелые шаги по превращению традиционного сельского хозяйства в передовой агробизнес.



На сегодняшний день Узбекистан экспортирует плодоовощную продукцию на 3,5 миллиарда долларов в год в более чем 70 стран мира и уже сформировал свой "бренд".



Мы намерены довести экспорт в этой сфере до 10 миллиардов долларов за счет повышения урожайности и увеличения объемов новой органической продукции.



В связи с этим хочу обратиться к вам, представителям ведущих компаний: в сегодняшнем форуме также принимают участие руководители всех наших 14 регионов. Пожалуйста, посетите вместе с ними области и лично ознакомьтесь с создаваемыми там возможностями. Активно участвуйте во взаимовыгодных проектах – своим богатым опытом, технологиями и капиталом. В этих процессах все хокимы будут, оказывать вам всяческое содействие и всестороннюю поддержку.



Дорогие гости!



Мы считаем своевременным решение о создании Регионального альянса инвестиционных советов стран Центральной Азии и Кавказа, принятое по инициативе Азиатского банка развития и Европейского банка реконструкции и развития.



Чем больше рынок и гармоничнее правила, тем больше увеличится поток инвестиций в страны региона.



В этом смысле мы уверены, что данная важная инициатива станет первым шагом на пути к созданию в будущем общего инвестиционного пространства.



Уважаемые друзья!



Завтра мы проведем пленарное заседание Совета иностранных инвесторов при Президенте, которое проводится в формате постоянного институционального диалога с инвесторами.



Сидя за одним столом, мы найдем эффективные решения любых возникающих проблем и определим конкретные задачи. Потому что для нас инвестиции – это не просто экономический ресурс, но и передовые технологии, современные знания и опыт, новые рабочие места, развитие, идущее в ногу со временем.



Главные партнеры в претворении в жизнь любой великой мечты и цели – это, без сомнения, инвесторы с добрыми намерениями. Поэтому для иностранных предпринимателей, приходящих на нашу землю с глубоким доверием и перспективными идеями, двери Нового Узбекистана всегда широко открыты.



Я лично как Президент, а также наше Правительство всегда готовы быть рядом с вами, плечом к плечу.



Убежден, что дух Ташкентского инвестиционного форума станет символом нашего общего успеха.



А прекрасная природа Узбекистана, уникальная культура и гостеприимство нашего благородного народа – будут лучшей инвестицией в укрепление нашей дружбы.



В завершение своего выступления еще раз выражаю искреннюю благодарность участвующим в нашем форуме инвесторам, представителям иностранных правительств, международных организаций и дипломатического корпуса.



Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья и огромных успехов в вашей деятельности. Источник - President.uz

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