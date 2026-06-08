Французская Orano начинает строительство уранового рудника в Монголии

12:45 18.06.2026

Французская промышленная группа Orano начала строительство уранового рудника на месторождении Дзувч-Овоо в Монголии.



Церемония запуска работ прошла 08.06.2026 в юго-восточной провинции Дорноговь при участии местных властей и секретаря Комиссии по ядерной энергии страны Манлайжава Ган-Аажава. Проект реализует компания "Бадрах Энержи" – совместное предприятие Orano и монгольской госкомпании MonAtom.



Для Монголии этот проект означает фактическое возобновление промышленной добычи урана после почти тридцатилетнего перерыва. Ранее разработка недр велась в партнерстве с российскими структурами на месторождении Дорнод, где работы прекратились в середине 1990-х годов. С тех пор добыча сырья для ядерного топлива в стране не велась, несмотря на значительные запасы. По данным Всемирной ядерной ассоциации, ресурсы урана в Монголии составляют 144,6 тысячи тонн, что выводит страну на десятое место в мире.



Orano ведет геологоразведочные работы в пустыне Гоби с 1997 года. Месторождение Дзувч-Овоо французские геологи открыли в 2010 году, однако инвестиционное соглашение о его разработке было подписано только в январе 2025 года. По условиям этого документа монгольское государство получит более 51 процента прямой экономической выгоды от реализации проекта.



Добыча урана на Дзувч-Овоо будет осуществляться методом подземного скважинного выщелачивания. Эффективность этой технологии на данном участке подтвердили опытно-промышленные испытания, которые проводились в 2021–2022 годах.



Обустройство месторождения займет четыре года. Проектная мощность рудника оценивается в 2,5 тысячи тонн урана в год, а расчетный срок эксплуатации составит около 30 лет. Запуск предприятия позволит создать в регионе порядка 1,6 тысячи прямых и косвенных рабочих мест.