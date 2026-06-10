В Китае стал популярным "Labubu из Синьцзяна" - барашек в традиционном костюме

12:55 18.06.2026

Игрушечный барашек в традиционном костюме стал популярным сувениром в Урумчи, административном центре Синьцзян-Уйгурского автономного района.



Пользователи называют его "Labubu из Синьцзяна", по аналогии с известной игрушкой Pop Mart.



Покупатели могут сами выбрать для барашка шапку, украшения и аксессуары, после чего игрушку собирают вручную на месте.



В одном из популярных мест в торговом центре Jinquan Mall туристы выстраиваются в очереди, а некоторые приезжают прямо из аэропорта с чемоданами.



Несмотря на расширение производства аксессуаров, предзаказы расписаны до середины июля. В компании рассчитывают, что спрос сохранится и в следующем году, который по китайскому календарю будет годом Овцы.



