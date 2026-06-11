|Президент Таджикистана выразил соболезнования в связи с трагической гибелью Председателя ГБАО Алишера Мирзонабота
13:23 18.06.2026
Алишер Мирзонабот погиб в ДТП в Дарвазе
Председатель Горно-Бадахшанской автономной области Алишер Мирзонабот погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Дарвазском районе.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил глубокие соболезнования родным и близким Алишера Мирзонабота в связи с его трагической гибелью.
Авария произошла утром 17 июня. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб Алишер Мирзонабот, занимавший должность председателя ГБАО, а также являвшийся заместителем председателя Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан.
В сообщении отмечается, что Алишер Мирзонабот на протяжении своей деятельности добросовестно исполнял возложенные на него обязанности и отличался высокой ответственностью при выполнении служебного долга.
Глава государства выразил слова поддержки семье, родным и близким погибшего в связи с невосполнимой утратой.
Выражение соболезнования Лидера нации в связи с трагической гибелью Председателя Горно-Бадахшанской автономной области Алишера Мирзонабота
17.06.2026
город Душанбе
Сегодня утром, 17 июня, Председатель Горно-Бадахшанской автономной области, заместитель Председателя Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Алишер Мирзонабот трагически погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на территории Дарвазского района.
Алишер Мирзонабот был из числа кадров, которые всегда выполняли свои служебные обязанности добросовестно и с большой ответственностью.
Президент Республики Таджикистан, Лидер нации уважаемый Эмомали Рахмон в связи с трагической гибелью Алишера Мирзонабота выразил глубокие соболезнования его родным и близким, пожелав им выдержки и терпения.
По поручению Главы государства на место происшествия были направлены Министр внутренних дел Республики Таджикистан, Председатель Государственного комитета национальной безопасности, другие руководители и ответственные лица.
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Тела главы Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Алишера Мирзонабота и находившихся с ним людей до сих пор не найдены. Поисково-спасательная операция в Дарвазском районе Таджикистана продолжается в непрерывном режиме.
Подробности происшествия
- Дата и время: Авария произошла утром 17 июня 2026 года примерно в 10:40.
- Место: 282-й километр автодороги Душанбе - Хорог, между селами Зигар и Яхчисор.
- Причина: Служебный внедорожник Toyota Land Cruiser 200 на высокой скорости пробил дорожное ограждение и колючую проволоку инженерно-пограничных сооружений, после чего сорвался в реку Пяндж.
- Кто находился в салоне: Сам Алишер Мирзонабот, его супруга, малолетний ребенок, помощник Садоншо Джанобилшоев и водитель Сино Муборакшоев. Все они официально признаны погибшими, однако считаются пропавшими без вести, так как ушли под воду вместе с машиной.