Президент Таджикистана выразил соболезнования в связи с трагической гибелью Председателя ГБАО Алишера Мирзонабота

13:23 18.06.2026

Алишер Мирзонабот погиб в ДТП в Дарвазе



Председатель Горно-Бадахшанской автономной области Алишер Мирзонабот погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Дарвазском районе.



Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил глубокие соболезнования родным и близким Алишера Мирзонабота в связи с его трагической гибелью.



Авария произошла утром 17 июня. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб Алишер Мирзонабот, занимавший должность председателя ГБАО, а также являвшийся заместителем председателя Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан.



В сообщении отмечается, что Алишер Мирзонабот на протяжении своей деятельности добросовестно исполнял возложенные на него обязанности и отличался высокой ответственностью при выполнении служебного долга.



Глава государства выразил слова поддержки семье, родным и близким погибшего в связи с невосполнимой утратой.



