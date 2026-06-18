 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 18.06.2026
14:18  "Это не наши деньги. Это их замороженные активы". Трамп героически решает проблему, которую сам же и создал
14:08  Dknews: Кто и кому должен: как выглядит долговая карта Центральной Азии
13:05  10 самых важных дат истории Ферганы, - П.В.Густерин
12:55  В Китае стал популярным "Labubu из Синьцзяна" - барашек в традиционном костюме
12:45  Французская Orano начинает строительство уранового рудника в Монголии
12:10  Президент Узбекистана в выступлении на Ташкентском форуме обозначил приоритеты инвестиционного развития страны
02:35  Ценный опыт сделок с Америкой. Иран дожал Трампа потому, что вел переговоры как с душевнобольным
00:05  ВС РФ разваливают оборону ВСУ к северу от Сум - итоговая сводка Readovka за 17 июня
Среда, 17.06.2026
19:09  Проекты ШОС в Центральной Азии подчинены главному – Великому шелковому пути, - Андрей Захватов
18:05  СП: США поедут в Женеву подписывать капитуляцию перед Ираном
14:03  "Пара пенсионеров" как беспроигрышный сценарий подставы. Британия в Ла-Манше испытывает терпение Адмирала Григоровича
12:48  В рамках Ташкентского инвестфорума Шавкат Мирзиеев провел встречу с делегатами от США
12:31  В Туркменистане стартовала национальная кампания по поддержке грудного вскармливания
01:45  Экспроприация без компенсации. Оператор "Северного потока-2" подал иск против ЕС
00:05  Бои за Константиновку перешли в стадию зачистки города от остатков ВСУ – итоговая сводка Readovka за 16 июня
Вторник, 16.06.2026
21:33  НГ: Российские проекты в Узбекистане проходят санкционный фильтр
19:10  Кыргызстан. АКИpress собрал информацию о политиках-подписантах "письма 75". Кто они?
18:48  Китай прокладывает цифровой Шелковый путь назло доллару, - Ольга Самофалова
12:46  Эмомали Рахмон 15 июня 2026 года подписал 20 кадровых постановлений правительства
12:23  Горная отрасль Узбекистана вырастет до $2 млрд: утверждена программа на 2026–2030 годы
01:01  Миграционную зависимость Армении от России в Ереване явно недооценивают, - Александр Шустов
00:05  ВС РФ вышвыривают ВСУ за Оскол у Ковшаровки – итоговая сводка Readovka за 15 июня
Понедельник, 15.06.2026
21:01  Суд в Гааге после 10 лет разбирательств отклонил претензии Украины к России в Черном и Азовском морях
18:55  Туркменистан проверяет талибов трубой, - Виктория Панфилова
11:02  Заставь дурака ИИ молиться, он и лоб расшибет. Не только свой, но и чужой, - Андрей Жданов
10:30  Открытое письмо Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, - Низами Мамедов
09:38  Садыр Жапаров дал старт строительству железной дороги Балыкчы – Тамчы – Чолпон-Ата
09:34  Эмомали Рахмон учредил Международную премию в области водных ресурсов
01:57  Кыргызстан: уместны ли восторги по поводу внедрения шпионской системы Starlink? - Рустам Масалиев
00:42  Премьер Пакистана объявил о мирном соглашении между Ираном и США
00:05  ВС РФ окружили ядро украинского гарнизона Константиновки - итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 14.06.2026
23:44  Известия: Монголия и Узбекистан стали самыми дешевыми безвизовыми странами
20:00  ФСК: Настоящие колонизаторы XXI века. Современный Запад построен на костях миллионов жертв
12:00  RT: Хроника 20 лет предупреждений о разработке США биооружия
11:00  "Нельзя разглашать": премьер Латвии получил пароль от украинских БПЛА
00:58  Засланец из Вашингтона едет в Центральную Азию за минералами
Суббота, 13.06.2026
20:06  Взгляд: Образ "страшной России" – политический инструмент Запада
13:25  Архивы США по биолабораториям доказали: мировые "независимые" СМИ на заказ клеймили правду "конспирологией"
12:32  ОНТ: Литовский пограничник объяснил белорусам внешнюю политику Прибалтики на пальцах
03:24  Водная политика в Центральной Азии: дефицит солидарности и спорные проекты, - Рустам Масалиев
01:52  Взгляд: Россия стала соавтором экономического чуда КНДР
Пятница, 12.06.2026
21:50  Turkmen Serdar: Как Туркменистан отметил День науки
20:02  НГ: Всегда со своим народом. Российские эксперты о достижениях Казахстана при президенте Токаеве
18:56  Сербия между Си и Трампом: чудеса политической эквилибристики
11:37  Как продвигается создание 16-томной "Истории кыргызов"
11:25  10 самых важных дат истории Куляба, - П.В.Густерин
10:50  Президент Туркменистана стал профессором и академиком в канун Дня науки
02:02  Брюссель начинает с Каи Каллас: реформа дипломатии ЕС и будущее прибалтийских эмиссаров в качестве "надзирателей"
01:40  "Таджик или афганец?" Интересный факт о первом министре просвещения Таджикистана
00:05  ВС РФ начали ликвидацию Боровской группировки ВСУ у Оскольского водохранилища - итоговая сводка Readovka за 11 июня
Четверг, 11.06.2026
18:41  МК: Европа заманивает Путина в непонятный политический капкан
17:58  Вперед, Узбекистан! Вся Центральная Азия желает победы узбекским футболистам
17:33  Главные фразы мошенников: Как распознать афериста с первых секунд разговора
12:54  Новый директор ФРС готовит Трампу "подарок" на его юбилей? - Валентин Катасонов
10:37  В Кыргызстане и.о. министра энергетики назначен Алтынбек Рысбеков
03:35  Рубио едет в Центральную Азию за минералами
02:32  В Узбекистане узаконят защиту средств граждан при долевом строительстве
01:17  Визит Си Цзиньпина в КНДР укрепляет новую расстановку сил в Северной Азии, - Дмитрий Верховцев
00:05  ВС РФ начали расчленение обороны ВСУ в Красном Лимане – итоговая сводка Readovka за 10 июня
Среда, 10.06.2026
23:41  Известия: Сборная Узбекистана впервые сыграет на ЧМ по футболу. Что известно
17:39  ФСК: Почему немцы проиграли голосование и не получили место в Совбезе ООН
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
"Это не наши деньги. Это их замороженные активы". Трамп героически решает проблему, которую сам же и создал
14:18 18.06.2026

Почему разморозка иранских активов превратилась в политический кошмар для Трампа

18.06.2026

На протяжении десятилетий США использовали заморозку иранских активов как один из главных инструментов давления на Тегеран. Теперь Вашингтон обсуждает их разблокировку в рамках соглашения, положившего конец трехмесячной войне



Именно доступ к замороженным средствам был одним из ключевых требований Ирана на переговорах. Однако сама идея разблокировки активов вызвала резкую критику внутри США, в том числе со стороны республиканцев, которые обычно поддерживают Дональда Трампа.

Что обещали США

По словам американских чиновников, мирное соглашение из 14 пунктов, вступившее в силу 17 июня, предусматривает помощь Вашингтона в восстановлении доступа Ирана к замороженным средствам.

Как именно будет работать этот механизм, пока неясно. Неизвестно и то, идет ли речь только об активах, находящихся непосредственно под американской юрисдикцией, или о гораздо более крупных суммах, заблокированных в других странах из-за санкционной политики США.

Как появились замороженные активы

История вопроса начинается после Исламской революции 1979 года. После того, как в Тегеране захватили американское посольство и удерживали в заложниках 52 граждан США, президент Джимми Картер распорядился заморозить иранские депозиты, золото и другие активы на сумму около $12 млрд.

В 1981 году Алжирские соглашения положили конец кризису с заложниками. Около $8 млрд были возвращены Ирану, а оставшиеся средства направлены на погашение долгов перед американскими и европейскими банками. Оставшиеся в США активы стали предметом многолетних судебных разбирательств и со временем сократились примерно до $2 млрд.

Основные деньги находятся за пределами США

Гораздо больше средств находится за пределами американской юрисдикции. Оценки объема иранских государственных активов за рубежом колеблются от $24 млрд до более чем $100 млрд. В основном это доходы от экспорта нефти и газа, которые традиционно обеспечивают от 30% до 45% бюджетных поступлений страны.

Формально многие из этих средства находятся в иностранных банках. Однако из-за санкций США доступ к ним ограничен. Причина проста: большинство крупных финансовых организаций не готовы рисковать доступом к долларовой системе ради работы с иранскими активами.

Почему эти деньги так важны для Тегерана

Еще до начала войны иранская экономика переживала тяжелый период. Страна столкнулась с высокой инфляцией, обесценением национальной валюты и падением уровня жизни. В декабре резкое ослабление риала вызвало массовые протесты, которые власти подавили силовыми методами.

Военный конфликт лишь усугубил ситуацию. Американо-израильские удары нанесли серьезный ущерб инфраструктуре, а морская блокада практически остановила экспорт нефти. В мае добыча нефти в Иране упала до минимального уровня за последние пять лет.

На этом фоне доступ к замороженным резервам для Тегерана стал не просто дипломатическим вопросом, а одним из условий экономической стабилизации.

Почему это вызывает споры в США

Противники смягчения санкций утверждают, что доступ к дополнительным финансовым ресурсам позволит Ирану нарастить расходы на ядерную программу, производство ракет и поддержку союзных группировок, включая ХАМАС, "Хезболлу" и хуситов.

Подобные споры возникают не впервые. Во время президентства Барака Обамы серьезную критику вызвало решение вернуть Ирану $400 млн в рамках старого спора по военным контрактам. В 2023 году администрация Джо Байдена согласилась разморозить $6 млрд иранских средств, находившихся в Южной Корее, в обмен на освобождение заключенных. После нападения ХАМАС на Израиль 7 октября это решение было фактически заморожено.

Особую остроту ситуации придает то, что сам Трамп долгое время выступал против любых финансовых уступок Тегерану. Во время своего первого президентского срока он утверждал, что Иран был близок к экономическому краху до подписания ядерной сделки 2015 года, которая открыла ему доступ к миллиардам долларов.

Теперь его позиция заметно изменилась.

"Это не наши деньги. Это их деньги", - заявил Трамп 17 июня. По его словам, отказ возвращать средства подорвет доверие иностранных государств к долларовой системе.

Однако далеко не все в Республиканской партии готовы принять такую аргументацию. Сенатор Тед Круз выразил позицию многих критиков сделки максимально жестко: "История показывает, что отдавать миллиарды долларов теократическим безумцам, которые хотят нас убить, - плохая идея".

Именно поэтому вопрос разморозки иранских активов рискует стать для Трампа одной из самых сложных внутриполитических тем даже после завершения самой войны.

Подготовлено Profinance.ru по материалам Bloomberg

Источник - ProFinance.Ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1781781480


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис ратифицировал ряд международных документов
- Олжас Бектенов принял участие в V Ташкентском международном инвестиционном форуме
- Демпартия "Ак жол" предлагает помочь торговым центрам и их арендаторам с переформатированием работы в условиях давления маркетплейсов и с применением СНР
- Вопросы качества строительства жилья и социальной инфраструктуры рассмотрены в Правительстве
- О совершенствовании мер поддержки экспорта продукции сельхозпереработки
- В Правительстве состоялось заседание Комиссии по реализации государственной языковой политики
- О вопросах охраны экологии озера Индер
- Ушел из жизни известный общественный деятель Мангистау Аскар Рзаханов
- Криптокошельки, транзакции и синтетика: МВД бьет по финансовым и цифровым схемам наркобизнеса
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  