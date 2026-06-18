"Это не наши деньги. Это их замороженные активы". Трамп героически решает проблему, которую сам же и создал

14:18 18.06.2026

Почему разморозка иранских активов превратилась в политический кошмар для Трампа



18.06.2026



На протяжении десятилетий США использовали заморозку иранских активов как один из главных инструментов давления на Тегеран. Теперь Вашингтон обсуждает их разблокировку в рамках соглашения, положившего конец трехмесячной войне



