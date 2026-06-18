|"Это не наши деньги. Это их замороженные активы". Трамп героически решает проблему, которую сам же и создал
14:18 18.06.2026
Почему разморозка иранских активов превратилась в политический кошмар для Трампа
18.06.2026
На протяжении десятилетий США использовали заморозку иранских активов как один из главных инструментов давления на Тегеран. Теперь Вашингтон обсуждает их разблокировку в рамках соглашения, положившего конец трехмесячной войне
Именно доступ к замороженным средствам был одним из ключевых требований Ирана на переговорах. Однако сама идея разблокировки активов вызвала резкую критику внутри США, в том числе со стороны республиканцев, которые обычно поддерживают Дональда Трампа.
Что обещали США
По словам американских чиновников, мирное соглашение из 14 пунктов, вступившее в силу 17 июня, предусматривает помощь Вашингтона в восстановлении доступа Ирана к замороженным средствам.
Как именно будет работать этот механизм, пока неясно. Неизвестно и то, идет ли речь только об активах, находящихся непосредственно под американской юрисдикцией, или о гораздо более крупных суммах, заблокированных в других странах из-за санкционной политики США.
Как появились замороженные активы
История вопроса начинается после Исламской революции 1979 года. После того, как в Тегеране захватили американское посольство и удерживали в заложниках 52 граждан США, президент Джимми Картер распорядился заморозить иранские депозиты, золото и другие активы на сумму около $12 млрд.
В 1981 году Алжирские соглашения положили конец кризису с заложниками. Около $8 млрд были возвращены Ирану, а оставшиеся средства направлены на погашение долгов перед американскими и европейскими банками. Оставшиеся в США активы стали предметом многолетних судебных разбирательств и со временем сократились примерно до $2 млрд.
Основные деньги находятся за пределами США
Гораздо больше средств находится за пределами американской юрисдикции. Оценки объема иранских государственных активов за рубежом колеблются от $24 млрд до более чем $100 млрд. В основном это доходы от экспорта нефти и газа, которые традиционно обеспечивают от 30% до 45% бюджетных поступлений страны.
Формально многие из этих средства находятся в иностранных банках. Однако из-за санкций США доступ к ним ограничен. Причина проста: большинство крупных финансовых организаций не готовы рисковать доступом к долларовой системе ради работы с иранскими активами.
Почему эти деньги так важны для Тегерана
Еще до начала войны иранская экономика переживала тяжелый период. Страна столкнулась с высокой инфляцией, обесценением национальной валюты и падением уровня жизни. В декабре резкое ослабление риала вызвало массовые протесты, которые власти подавили силовыми методами.
Военный конфликт лишь усугубил ситуацию. Американо-израильские удары нанесли серьезный ущерб инфраструктуре, а морская блокада практически остановила экспорт нефти. В мае добыча нефти в Иране упала до минимального уровня за последние пять лет.
На этом фоне доступ к замороженным резервам для Тегерана стал не просто дипломатическим вопросом, а одним из условий экономической стабилизации.
Почему это вызывает споры в США
Противники смягчения санкций утверждают, что доступ к дополнительным финансовым ресурсам позволит Ирану нарастить расходы на ядерную программу, производство ракет и поддержку союзных группировок, включая ХАМАС, "Хезболлу" и хуситов.
Подобные споры возникают не впервые. Во время президентства Барака Обамы серьезную критику вызвало решение вернуть Ирану $400 млн в рамках старого спора по военным контрактам. В 2023 году администрация Джо Байдена согласилась разморозить $6 млрд иранских средств, находившихся в Южной Корее, в обмен на освобождение заключенных. После нападения ХАМАС на Израиль 7 октября это решение было фактически заморожено.
Особую остроту ситуации придает то, что сам Трамп долгое время выступал против любых финансовых уступок Тегерану. Во время своего первого президентского срока он утверждал, что Иран был близок к экономическому краху до подписания ядерной сделки 2015 года, которая открыла ему доступ к миллиардам долларов.
Теперь его позиция заметно изменилась.
"Это не наши деньги. Это их деньги", - заявил Трамп 17 июня. По его словам, отказ возвращать средства подорвет доверие иностранных государств к долларовой системе.
Однако далеко не все в Республиканской партии готовы принять такую аргументацию. Сенатор Тед Круз выразил позицию многих критиков сделки максимально жестко: "История показывает, что отдавать миллиарды долларов теократическим безумцам, которые хотят нас убить, - плохая идея".
Именно поэтому вопрос разморозки иранских активов рискует стать для Трампа одной из самых сложных внутриполитических тем даже после завершения самой войны.
Подготовлено Profinance.ru по материалам Bloomberg