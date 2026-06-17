Центральная Азия растеряла газ: экспорт Баку ниже, чем Казахстан закачивает обратно

18:31 18.06.2026

17 июня 2026



За последние 10−15 лет общий экспорт газа из стран Центральной Азии и Азербайджана даже вырос, однако он серьезно перераспределился между странами. Если Азербайджан нарастил поставки, то Казахстан и Узбекистан резко снизили и наращивают импорт из России.



"Главное, общий экспорт группы в 2023-2024 годах вернулся к высоким значениям - около 80 млрд кубометров. Но внутри этой цифры структура стала совсем другой. В 2010 году экспорт был распределен более равномерно: заметные объемы приходились сразу на несколько стран - Туркменистан, Узбекистан, Казахстан и Азербайджан. К 2024 году картина стала более концентрированной: основную часть экспорта формируют уже Туркменистан и Азербайджан", - пишет казахстанская аналитическая компания PACE Analytics со ссылкой на данные ОПЕК.



Там отметили, что если раньше Казахстан и Узбекистан занимали заметное место в региональном экспорте, то теперь их вклад стал минимальным. На их место в структуре постепенно вышел Азербайджан, а Туркменистан сохранил роль базового экспортного центра.



Особенно показателен 2024 год: общий экспорт четырех стран составил около 80 млрд кубометров, тогда как на Туркмению пришлось 47 млрд, на Азербайджан - почти 28 млрд, а на Казахстан и Узбекистан - около 5 млрд кубометров, пишет PACE.



"Получается, что почти весь экспорт группы сегодня держится на двух странах", - заметили в компании.



В этой ситуации особенно выделяется Казахстан, который добывает достаточно значительные объемы, однако обратно в месторождения закачал, например, в 2025 году около 34 млрд кубометров.



"То есть Казахстан закачивает обратно в пласт объем, сопоставимый с экспортом крупного газового экспортера региона. Конечно, этот газ нельзя просто перенаправить на экспорт: обратная закачка нужна для поддержания добычи нефти и конденсата. Но масштаб показывает, что при другой структуре переработки и инфраструктуры Казахстан мог бы выглядеть на газовой карте региона гораздо сильнее", - считают в РАСЕ.



Власти Казахстана уже давно планируют построить газоперерабатывающие заводы для нефтяных мегапроектов страны, однако их строительство все время задерживается.



Заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач отмечает, что у снижения экспорта из Казахстана и Узбекистана есть две причины.



"Рост спроса и сокращение собственной добычи. Второй фактор в Казахстане пока только наметился, но ожидается, что в ближайшие годы может укрепиться", - считает замдиректора ФНЭБ.



По его мнению, для России такая ситуация открыла возможности увеличить экспорт в этом направлении.



"Нельзя сказать, что это приносит какие-то сверхприбыли, но в нынешней ситуации это заметные объемы, сопоставимые с трубопроводным экспортом во Францию в лучшие годы со значительным потенциалом роста в ближайшие годы", - добавил Алексей Гривач.