В Китае за коррупцию приговорили к смерти экс-топ-менеджера госкомпании CNOOC, которая работает в Казахстане

19:03 18.06.2026

В Китае вынесли смертный приговор экс-топ-менеджеру CNOOC, которая работает в Атырауской области



17.06.2026



В Китае суд приговорил бывшего главного исполнительного директора государственной нефтегазовой компании CNOOC Ltd Юань Гуанъюя к смертной казни с двухлетней отсрочкой.



Об этом сообщает Reuters со ссылкой на китайское государственное агентство Xinhua.



Юань Гуанъюю 67 лет. Он ушел с должности руководителя CNOOC в сентябре 2019 года после достижения пенсионного возраста. Также он занимал пост заместителя генерального директора материнской компании China National Offshore Oil Corporation.



Суд лишил его политических прав пожизненно, а также постановил конфисковать все личное имущество.



Следствие установило, что с 2001 по 2022 год Юань Гуанъюй, используя служебное положение, получал деньги и ценности за содействие компаниям и физическим лицам. Речь шла о вопросах заключения контрактов, ведения бизнеса и назначения на должности.



Общая сумма взяток превысила 152 млн юаней, что составляет около $22,5 млн.



При этом суд учел смягчающие обстоятельства. Сообщается, что Юань признал вину, добровольно сообщил о части эпизодов, которые ранее не были известны следствию, вернул незаконно полученные средства и сотрудничал с правоохранительными органами.



Именно поэтому исполнение смертного приговора было отсрочено на два года.



В Китае смертный приговор с отсрочкой, как правило, может быть заменен пожизненным заключением, если осужденный не совершит новых преступлений в течение установленного срока.



CNOOC является одной из крупнейших нефтегазовых компаний Китая и крупнейшим производителем морской нефти и газа в стране.



Ранее, в мае 2025 года, бывшего главу China National Petroleum Corporation (CNPC) Ван Илиня приговорили к 13 годам лишения свободы за взяточничество. Его также признали виновным в использовании служебного положения для содействия другим лицам в получении выгоды.



Для Казахстана эта история имеет дополнительный контекст, поскольку китайские нефтегазовые компании CNOOC и CNPC участвуют в крупных энергетических проектах в стране.



CNOOC в последние годы зашла в Казахстан через совместный проект с "КазМунайГазом" на участке "Жылыой" в Атырауской области. Проект расположен в северо-восточной части Каспийского моря, вблизи Жылыойского района.



Стороны договорились реализовывать проект на паритетной основе - 50/50. При этом финансирование разведочного этапа берет на себя китайская сторона. Для CNOOC это стало первым вложением в геологоразведочные работы в Казахстане.



Программа работ по проекту "Жылыой" включает 3D-сейсморазведку на площади 400 квадратных километров, переобработку исторических 2D-данных, а также бурение разведочных скважин. Для реализации проекта создается оператор - ТОО "Zhylyoi Operating".



CNPC, в свою очередь, давно присутствует в нефтегазовом секторе Казахстана. В частности, китайской компании принадлежит 50,28% Шымкентского нефтеперерабатывающего завода, тогда как доля "КазМунайГаза" составляет 49,72%.



Шымкентский НПЗ является единственным нефтеперерабатывающим заводом на юге Казахстана. Его мощность составляет 6 млн тонн нефти в год, а предприятие производит около 30% нефтепродуктов от общего объема трех крупных НПЗ страны.



Кроме того, CNPC связана с новым проектом по разведке и добыче углеводородов на участке "Северный-1" в Актюбинской области. Контракт предусматривает проведение 2D- и 3D-сейсморазведки, а также бурение поисковых скважин. Общий объем инвестиций в геологоразведочные работы оценивается в 3,5 млрд тенге.



Таким образом, коррупционный приговор бывшему топ-менеджеру CNOOC в Китае имеет значение не только для китайского энергетического сектора, но и для стран, где китайские нефтегазовые корпорации участвуют в стратегических проектах, включая Казахстан.