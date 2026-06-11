ВС РФ берут Красный Лиман под контроль - итоговая сводка Readovka за 18 июня

00:05 19.06.2026

ВСУ оставили Красный Лиман – итоговая сводка Readovka за 18 июня



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 18 июня в разрезе СВО. Русские войска сумели установить контроль над большей частью Красного Лимана, украинский гарнизон быстро отступает. Редакция Readovka рассмотрела высокую боевую эффективность частей ПВО ВС РФ и привела периодическую справку боевой результативности сил Армии России в зоне СВО, предоставленную нашим Министерством обороны.



