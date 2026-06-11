|ВС РФ берут Красный Лиман под контроль - итоговая сводка Readovka за 18 июня
00:05 19.06.2026
ВСУ оставили Красный Лиман – итоговая сводка Readovka за 18 июня
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 18 июня в разрезе СВО. Русские войска сумели установить контроль над большей частью Красного Лимана, украинский гарнизон быстро отступает. Редакция Readovka рассмотрела высокую боевую эффективность частей ПВО ВС РФ и привела периодическую справку боевой результативности сил Армии России в зоне СВО, предоставленную нашим Министерством обороны.
Ресурс обороны исчерпан
Части 20-й и 25-й гвардейских армий ВС РФ смяли оборону украинского гарнизона в Красном Лимане. По данным ряда отечественных источников, более двух третей города находится под контролем штурмовых подразделений, а сопротивление противника носит очаговый характер. Это дает основания полагать, что неприятель аврально отступил из города в направлении переправ через Северский Донец у сел Маяки и Старый Караван. Вероятно, в ближайшее время ВС РФ полностью установят контроль над городом.
Стоит отдельно рассмотреть причины такой аномальной картины. Она крайне похожа на ситуацию в Северске, который ВСУ также быстро оставили. ВКС РФ уже длительное время работают по переправам через Северский Донец, по которым Краснолиманская группировка ВСУ получала снабжение. В условиях его дефицита и угрозы изоляции на левом берегу реки украинским частям не оставалось ничего, кроме как срочно сниматься с позиций и уходить из города.
Тем не менее в лесах к югу и юго-западу от города, а также в районе СНТ "Солярий" сохраняется присутствие противника. Но, учитывая систематические удары нашей авиации по переправам и отсутствие развитой сети фортификаций за Красным Лиманом, неприятель с высокой долей вероятности будет полностью выводить группировку за Северский Донец.
В пользу этой версии есть веские аргументы. Главный из них – высшему командованию ВСУ очевидна необходимость сосредоточить оборонительные усилия на рубеже Стародубовка – Райгородок – Донецкое – Маяки. Этот рубеж проходит по правому берегу Северского Донца и является северной границей Славянско-Краматорского оборонительного района. Но, как известно, любой рубеж держит гарнизон: чем выше плотность оборонительных порядков, тем устойчивее положение противной стороны. Кроме того, фактор реки позволит ВСУ при насыщении рубежа войсками частично использовать эти силы и в обороне по каналу Северский Донец – Донбасс. Таким образом, оставление Красного Лимана и последующий уход ВСУ за реку знаменуют начало битвы за Славянско-Краматорскую агломерацию. После полного овладения ВС РФ Константиновкой она станет точкой пересечения векторов движения русских группировок, действующих на разных направлениях.
В качестве послесловия стоит сказать, что уходящему за реку неприятелю придется крайне тяжело. Переправы уничтожены, а вновь наведенные будут уничтожаться. Учитывая фактическую утрату Красного Лимана и отсутствие развитой сети фортификаций за городом, многим украинским подразделениям придется бросить имеющуюся технику и тяжелое вооружение на левом берегу Северского Донца. Переправить их через водную преграду в нынешних условиях невозможно. Кроме того, тактические условия маневра Краснолиманской группировки ВСУ указывают на высокий риск того, что вместо организованного ухода за реку получится картина побоища отступающих войск под авиаударами и работой других средств поражения ВС РФ.
О здравомыслии
Москва утром 18 июня подверглась атаке БПЛА ВСУ. Эти события в украинских СМИ окрестили "великой перемогой", сопроводив публикации фото и видео. Важно отметить, что источник "перемоги" для противника – это не реальное "могучее военное достижение", а "медийное топливо" в виде фото и видео, снятых обывателями и затем попавших к противнику. Не было бы этого "медийного топлива" – не было бы и "перемоги", так как эта акция прежде всего носила информационно-психологический характер. Это уже из сферы гражданской сознательности людей, чье недомыслие обеспечило противнику картинку для тиражирования.
Кому стоит отдать должное, так это нашим войскам ПВО. Их работа и высокая результативность – это и есть то самое могучее достижение. Это сказано не для красного словца: обо всем говорят цифры. Над разными регионами России зенитчики за сутки перехватили 996 целей, включая крылатые ракеты, из них 180 – непосредственно в столичном регионе. Лишь незначительное число БПЛА дотянуло до столицы и городов Московской области. Это крайне высокий и на самом деле завидный показатель боевой результативности наших защитников неба.
Важно отдельно остановиться на том, что у обывателя существует ошибочное представление о том, что такое система ПВО, какие у нее показатели эффективности и прочее. ПВО, по всем принципам, наставлениям и боевым уставам, обеспечивает прикрытие объектов и районов. В концепции противовоздушной обороны никто и никогда не употреблял слово "защита", так как 100-процентное обеспечение перехвата всего и вся при массированной атаке в современной военной науке считается невозможным. Но вот особенность: утренняя атака из сотен БПЛА "волнами" была отражена с результативностью средств ПВО, которая превысила 90%. Излишне говорить, что этот показатель не просто солиден, он является рекордным: в иностранных армиях показатель 70–80% боевой эффективности считается крайне высоким. Наши зенитчики перевалили планку за 90%, подтвердив высокие характеристики отечественных средств ПВО и высокую выучку расчетов.
Охотникам позлословить в адрес наших бойцов, работавших в бешеном темпе и выполнивших свою задачу с честью, стоит порекомендовать хорошенько подумать над тем, кто действительно заслуживает крепких выражений – наши воины-зенитчики с их самоотдачей или индивидуумы, предоставившие противнику "медийное топливо" по глупости или за плату.
"Ударная хроника"
Стало известно о взрывах в городе Бровары под Киевом, Сумах и Чернигове. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сирены воздушной тревоги сработали в большинстве регионов страны, включая Киевскую, Черниговскую, Полтавскую и Сумскую области.
По объектам противника ударили "Искандеры": в Полтаве прогремело шесть взрывов, частично исчезло электроснабжение. Киевская инфраструктура подверглась атаке не менее четырех ракет "Искандер-М".
Мощные удары пришлись по подразделениям СБС ВСУ – наши бойцы уничтожают пункты управления и ликвидируют расчеты беспилотников. Также летчики ВКС РФ нанесли удары по пунктам управления тяжелых гексакоптеров "Баба Яга". Уничтожены четыре расчета ударных дронов ВСУ – не менее 12 операторов, а также дорогостоящее оборудование производства стран НАТО.
Операторы беспилотных систем совместно с артиллеристами 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили два пункта управления БПЛА противника в районе Константиновки. Авиаудар по пунктам управления БПЛА ВСУ также был нанесен в селе Колона-Межевая Днепропетровской области.
Эта справка МО РФ позволяет говорить о том, что выбивание подразделений СБС (Сил беспилотных систем) ВСУ поставлено на поток. Известно, что именно они являются главной опорой временной устойчивости украинских войск при дефиците пехоты. Если тот или иной участок лишается поддержки СБС, штурмовые подразделения ВС РФ могут даже малыми силами создать для противника огромные проблемы.
Вчера, 17 июня, главным событием дня стали успехи ВС РФ в боях севернее города Сумы.