Монголия и Китай: укрепление доверия для сохранения правильного направления двусторонних связей

02:39 19.06.2026

Монголия и Китай должны продолжать укреплять доверие и поддержку для сохранения правильного направления двусторонних связей - глава МИД Китая



Улан-Батор, 15 июня /Синьхуа/ -- Монголия и Китай должны продолжать укреплять взаимное доверие и поддержку, чтобы сохранить правильное направление двусторонних связей. Об этом в понедельник здесь заявил член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая /КПК/, министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с премьер-министром Монголии Ням-Осорыном Учралом.



Н.-О. Учрал отметил, что поддержание добрососедских отношений с Китаем и укрепление двустороннего сотрудничества остаются главными приоритетами внешней политики Монголии. По его словам, Монголия и Китай неизменно уважают независимость, суверенитет, территориальную целостность и выбранные пути развития друг друга.



Премьер-министр подтвердил твердую приверженность Монголии принципу одного Китая, заявив, что вопросы, связанные с Тайванем, Синьцзяном, Сицзаном и Сянганом, являются внутренними делами Китая.



Он отметил, что Монголия готова работать с Китаем для реализации важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, поддержания контактов на высоком уровне, углубления политического взаимодоверия, расширения связей, продвижения соглашений о сотрудничестве и крупных проектов, а также содействия дальнейшему развитию всеобъемлющего стратегического партнерства между Монголией и Китаем.



Н.-О. Учрал выразил надежду на то, что две страны примут дополнительные меры для облегчения торговли, диверсификации торговых структур, укрепления связей с помощью инфраструктурных проектов, таких как порты и железные дороги, и расширения сотрудничества в горнодобывающем секторе.



Ван И, в свою очередь, заявил, что Китай высоко ценит приверженность Монголии приданию приоритетного значения отношениям с Китаем в своей внешней политике и ее поддержку позиций Китая по вопросам, касающимся его основных интересов.



Министр отметил, что развитие и возрождение страны являются общими целями как Китая, так и Монголии, а укрепление сотрудничества отражает общие чаяния обоих народов. Учитывая сильную взаимодополняемость экономик двух стран и их общие интересы, по его словам, сохраняется значительный потенциал для расширения сотрудничества.



Глава МИД подчеркнул, что Китай готов совместно с Монголией укреплять сопряжение стратегий развития и продвигать высококачественное сотрудничество в рамках инициативы "Пояс и путь", а также помочь Монголии использовать такие механизмы, как двустороннее сотрудничество, взаимодействие Китай-Монголия-Россия и Шанхайская организация сотрудничества в поиске пути модернизации, соответствующего ее национальным условиям.