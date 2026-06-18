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Скончался народный артист Кыргызстана Улукмырза Полотов
11:31 19.06.2026

Некролог – Улукмырза Полотов
18.06.2026

Кыргызская культура и искусство понесли невосполнимую утрату, на 83-м году жизни после продолжительной болезни 17 июня 2026 года ушел из жизни выдающийся представитель музыкального искусства, народный артист Кыргызской Республики, кавалер ордена "Манас" III степени, видный педагог и профессор Улукмырза Полотов.

Улукмырза Полотов родился в 1943 году в селе Улук Аксыйского района Джалал-Абадской области. В 1968 году окончил Кыргызское государственное музыкальное училище имени М. Куренкеева, а в 1973 году – Кыргызский государственный институт искусств имени Б. Бейшеналиевой.

Свою трудовую деятельность он начал в 1960 году бухгалтером в колхозе "Кош-Тобе" Аксыйского района. В 1994–1998 годах работал преподавателем в Кыргызском государственном институте искусств имени Б. Бейшеналиевой.

С 1996 года и до последних дней жизни преподавал в Кыргызской национальной консерватории имени К. Молдобасанова, где возглавлял кафедру традиционной музыки и фольклора. В 1973–2005 годах являлся солистом Кыргызской национальной филармонии имени Т. Сатылганова.

В творческой среде Улукмырзу Полотова называли "Великим наставником", поскольку он воспитал целую плеяду исполнителей, составляющих сегодня основу кыргызской вокальной школы.

Как педагог он разработал программу и методику преподавания народного пения для высших музыкальных учебных заведений.

Особенностью его исполнительского мастерства было то, что песни он исполнял под собственный аккомпанемент на комузе.

Улукмырза Полотов блестяще исполнял ведущие партии в национальных операх: Искендера ("Вместо смерти" А. Малдыбаева, В. Власова и В. Фере), Токтогула ("Токтогул" М. Абдраева, В. Веприка и А. Малдыбаева), Сапарбая ("Тише, невеста" Н. Давлесова). В его репертуаре также были арии и фрагменты из мировых опер – партия Жермона ("Травиата" Дж. Верди), Фигаро ("Севильский цирюльник" Дж. Россини), Мизгиря ("Снегурочка" Н. Римского-Корсакова), а также романсы кыргызских и русских композиторов: М. Абдраева ("Сгорел в твоем пламени"), Т. Эрматова ("Красный цветок"), К. Молдобасанова ("Любимой", "Песня хлопкоробки"), С. Осмонова ("Прощай", "У родника", "Моя отрада"), А. Жаныбекова ("Ночью"), О. Турсуниязова ("Моей жизни", "Не уходи"), П. Чайковского ("Серенада Дон Жуана", "Соловей"), С. Рахманинова ("Сон"), М. Глинки ("Рыцарский романс") и многие другие произведения.

В "Золотой фонд" Национальной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики вошло более 100 песен в его исполнении.

В 1987 году Улукмырзе Полотову было присвоено почетное звание "Заслуженный артист Киргизской ССР", в 1999 году – "Народный артист Кыргызской Республики", а в 2015 году он был награжден орденом "Манас" III степени.

Светлая память о выдающемся деятеле культуры, великом мастере и наставнике Улукмырзе Полотове, посвятившем всю свою жизнь служению культуре и искусству и оставившем неизгладимый след в музыкальном искусстве Кыргызстана, навсегда сохранится в сердцах кыргызского народа, ценителей культуры, его современников, коллег и учеников.

Выражаем глубокие соболезнования семье, родным и близким и разделяем горечь этой невосполнимой утраты.

Жапаров С.Н., Маматалиев М.А., Касымалиев А.А., Койчиев А.К., Маматканов У.Э., Кадыралиев А.С., Абыкеев Ч.А., Атажанов Ы.Ы., Култаева Г.О., Абдибаева А.Н., Мамбеталиев М.К., Исаматова Г.Т., Текебаев Т.К., Саргазаков М.Т., Раев С.А., Садык Шер-Нияз, Сартбаева К.С., Токтакунова С., Жалгасынова Д., Джумалиев С., Бегалиев М.А., Казаков Т.Т., Осмонов К.А., Чокиев Т.А., Мамашова К., Турапов К.Ы., Садыкова С.М., Аманбаев И.А., Жумакунов Р., Осмоналиев Р.М., Ибраев А.А., Сапаралиев А.Р., Кулахматов Б., Акматалиев А.А., Дюйшалиев К.Ш., Үмөталиева Ч., Иманалиев К.О., Мураталиев Т., Саламатов Т.С., Тилегенов Б.С., Тиленчиев К.А., Исмаилова С.Р., Колдошов Т.Р., Асанкадыр С., Бейшекеев С.Т. и др.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - President.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1781857860


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