Феномен "советской колонизации": зачем учебники в ЦА делают из России врага? - Алан Пухаев

12:08 19.06.2026 Алан Пухаев: Правда состоит в том, что СССР был не колониальной империей, а идеократической сверхдержавой с централизованным управлением. И по реальным социальным результатам для национальных окраин он отличался от западного колониализма, как слон от таракана.



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Узбекам внушают с детства, что Россия - это враг



Алан Пухаев

19 июня 2026



В последние дни в информационном пространстве активно обсуждается скандальный эпизод из учебника "История Узбекистана" для 10 класса 2022 года выпуска. Внимание общественности привлекла цитата известного джадида Абдурауфа Фитрата, в которой период пребывания Средней Азии в составе Российской империи характеризуется как "50 лет рабства, унижений, отрезанных языков и связанных рук". Эта ситуация вскрывает системную проблему, характерную не только для Узбекистана, но и для целого ряда стран постсоветского пространства.



Что написано в учебнике?



Согласно информации из открытых источников, учебник под редакцией С. Тиллабоева трактует события конца XIX - начала XX века исключительно через призму колониальной политики. Продвижение России в регион названо "нападением", а русские войска - "оккупантами". Переселение жителей центральных губерний подается как попытка метрополии создать опору для удержания власти, а процесс русификации - как пагубное явление. Составители учебника включили в него цитату Фитрата, представляющего джихадистское движение: "50 лет нас угнетали, унижали, у нас были связаны руки, отрезаны языки, нам затыкали рты, нас притесняли".



При этом фигура самого Фитрата весьма неоднозначна. С одной стороны, он был сторонником джадидизма и выступал за светское образование, освоение достижений европейской цивилизации и даже признавал превосходство русских врачей над бухарскими. С другой - он критиковал политику Российской империи и призывал мусульман к усвоению лучшего из достижений "враждебных исламу" стран.



Системная проблема: западные нарративы в образовании



Подобные трактовки - не случайность. Исследователи отмечают, что в странах Центральной Азии за антироссийские исторические нарративы часто отвечают авторы и эксперты, связанные с западными грантовыми структурами (British Council*, Aga Khan Foundation*, структуры Сороса*). Риторика везде одинакова: "колонизация", "аннексия", "угнетение", "имперское наследие".



Эти учебники методично описывают общее с Россией прошлое через категории "колониализма" и практически не упоминают о положительных аспектах - появлении светских школ, училищ, больниц, музеев, театров и университетской системы образования. Хотя именно в тот период были заложены институты, без которых невозможно представить современный Узбекистан.



Аналитический взгляд: чего не хватает в учебниках?



Однобокость узбекских учебников заключается в игнорировании ряда фактов. Во-первых, экономическое развитие. В начале XX века Центральная Азия была отсталой аграрной периферией. В советский период были построены тысячи фабрик и заводов, развита транспортная инфраструктура, создана энергетическая база. Дотации из союзного бюджета в отдельные годы достигали ¾ республиканских бюджетов.



Во-вторых, создание государственности. Именно в советский период на территории бывших генерал-губернаторств были созданы союзные республики в современных границах, сформированы их государственные институты, система образования и здравоохранения.



В-третьих, образование и культура. Российская империя, а затем и Советский Союз принесли в регион светские школы, училища, высшие учебные заведения. Были открыты театры, музеи, заложены основы современной науки.



Ищи, кому выгодно



Уже давно не секрет, что создание враждебного кольца вокруг России является важной стратегической задачей Запада. С этой целью жителям республик Центральной Азии с детства вбивают в головы нарратив о России как о враге, колонизаторе и поработителе, скрывая истинную историю и не рассказывая о настоящем колониализме и о том, какие страны на самом деле являются реальными колонизаторами, развивавшимися за счет разграбления колонизированных территорий. И о том, как эти колонизаторы относились к местным жителям.



Распространению таких "знаний" в обществе посредством публикаций новых узбекских историков и через школьные учебники истории активно способствуют многие узбекские политические и научные деятели. Такие, как, например, депутат парламента страны Алишер Кадыров или ректор Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана Шерзодхон Кудратходжаев. Те же, кто пытается противостоять навязыванию обществу ложной истории, как к примеру, блогер Азиз Хакимов, оказываются за решеткой по надуманным обвинениям. Им вменяется то, против чего они борются. В частности, разжигание межнациональной розни.



Таким образом, вырисовывается совершенно непривлекательная перспектива узбекско-российских взаимоотношений.



Данный вопрос стоит не только перед Россией, но и перед самим Узбекистаном: насколько полезно для республики воспитывать молодежь на подобной трактовке прошлого, где несколько столетий общей истории сведены к набору обвинительных лозунгов? И как это соотносится с заявлениями о дружбе, партнерстве, сотрудничестве и прочих вещах, декларируемых в официальных документах о взаимоотношениях двух стран?



И самое главное: руководству республики давно следует задуматься над тем, кому выгодно то, что абсолютно невыгодно самим узбекам.



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Феномен "советской колонизации": зачем учебники Киргизии делают из России врага?



Алан Пухаев

11 июня 2026



В школьных учебниках истории в Киргизии откровенно игнорируется реальная история колониализма. Кто и для чего это делает - уже давно не секрет. Вопрос в другом: почему власти так послушно идут на поводу у инициаторов этих процессов?



Сталкиваясь с формулировками вроде "колонизация" применительно к СССР, любой, кто знаком с реальной колониальной системой (британской, бельгийской, французской), испытывает когнитивный диссонанс. Как период, когда республика получила письменность, промышленность, университеты и здравоохранение, мог быть "колониальным"? И как это совместить с тем, что грамотность киргизов выросла с 1−2% до 100%?



Что такое колониализм в классическом понимании?



Начнем с того, что цель любого колониализма - вывоз ресурсов и получение сверхприбыли. Сохранение населения при этом необходимо на грани выживания как дешевой рабочей силы.



Как пример, Бельгийское Конго (каучук, отрубленные руки как норма), Британская Индия (миллионы голодающих при экспорте зерна), французский Алжир или Тунис (апартеид). Уничтожение местной элиты, культурный геноцид, отсутствие социального лифта. Ни одна колониальная держава не создавала в Африке или Азии сотни школ и вузов для коренного населения.



Специфика СССР: антиколониальный проект



Идеологическая основа Советского Союза была заложена в 1917 году, когда большевики провозгласили право наций на самоопределение вплоть до отделения. Да, реализация была сложной, но принципиально иной, чем у европейских империй.



В Среднюю Азию СССР вкладывал колоссальные ресурсы (ирригация, заводы, ВУЗы). Республики были донорами? Частично - да. Но они получали несопоставимо больше, чем любая колония от метрополии. Пенсии, жилье, научные кадры - можно ли все это назвать колониализмом?



Киргизская интеллигенция (Чингиз Айтматов - ярчайший пример) появилась именно благодаря советской системе. В классической колонии он остался бы пастухом.



Почему сегодня возник нарратив о "советской колонизации"?



Здесь важно разделить три слоя:



- Репрессии: О них сегодня любят говорить во всех постсоветских республиках. Да, они были (раскулачивание в Средней Азии, принудительное оседание кочевников). Просвещенные и "гуманные" европейцы, например, отрубали своим рабам руки или просто расстреливали их на месте за малейшую провинность. И не нужен им был никакой суд. Но, если говорить о так называемом "сталинском периоде", то современные, в том числе и киргизские историки любят кивать на сотни тысяч репрессированных. При этом ни слова о том, кто написал сотни тысяч доносов на них. А ведь людей арестовывали именно на основании доносов. Русификация? Да, была. Но именно через русский язык киргизы получили путь в науку и образование.

В целом же, без оседания кочевых народов было невозможно перейти к полноценному сельскому хозяйству, строить города и налаживать промышленное производство. Индустриализация была необходима для развития. В противном случае киргизы так и оставались бы кочевниками - без науки, образования, медицины - и в конце концов были бы поглощены более крупными и развитыми странами. Например, Китаем. Сохранились бы они там как этнос? Возможно, да. Но своей республики и уж тем более независимой страны не имели бы точно.



- Постсоветское строительство идентичности: Любой новой элите нужно обосновать, почему "их" независимая страна - это хорошо. Самый простой способ - демонизировать СССР и сделать русских "абсолютным злом". "Колонизация" - удобный ярлык, который не требует доказательств.



- Геополитический заказ: Историческая политика многих постсоветских стран сегодня сознательно ориентирована на разрыв связей с Россией. Учебники пишутся под это. Кто и с какой целью это продвигает - уже давно не секрет.



Логическая нестыковка в школьных учебниках Киргизии



Если СССР - колонизатор, то почему после его распада Киргизия получил готовую инфраструктуру, а не груду разграбленных руин, как, например, Конго после Бельгии? Почему Бельгия, Франция и Британия до сих пор не отстроили в своих бывших колониях десятки университетов, авиазаводы и ГЭС? Также ни слова в киргизских учебниках и о Британской Индии. А все потому, что тогда сразу станет понятна разница и станет ясно, что на самом деле есть колониализм. А это невыгодно идеологам "национального переосмысления".



Горькая правда о "дебилизации"



Шокирует не сам факт критики СССР, а именно откровенная профанация понятий. Когда колонизацией называют период создания нации, письменности и медицины, а настоящие колонизаторы - Британия, Франция, Бельгия - остаются в учебниках "западными демократиями", это не история, а пропаганда. Целенаправленная и имеющая свои стратегические задачи.



И самое печальное - это разрыв поколений. Внуки киргизских профессоров, выученных в советских аспирантурах, всерьез пишут о "колониальном гнете", не понимая, что их собственная профессия, язык литературы, понятие "врач" и "учитель" появились в степи именно благодаря тому самому "колонизатору".



Правда состоит в том, что СССР был не колониальной империей, а идеократической сверхдержавой с централизованным управлением. И по реальным социальным результатам для национальных окраин он отличался от западного колониализма, как слон от таракана. Подменять это понятие сегодня - значит отказаться от честного взгляда на мировую историю ради чьих-то геополитических интересов, которые, кстати, с интересами тех же киргизов, казахов или узбеков ни разу не совпадают. Их элитам просто нужно понять, что все эти народы пытаются использовать в большой геополитике. И главной целью являются вовсе не они - им уготована роль лишь жертвенных пешек, как украинцам. Главная цель в этой игре - Россия.



Москве же, наверное, уже пора обратить внимание на то, что по таким же учебникам сегодня учатся дети и в Казахстане, и в Узбекистане, и в Таджикистане, и других "братских" России республиках. И перестать играть в "кота Леопольда". В противном случае есть все шансы заполучить "зеленских" и "пашинянов" к югу от своих границ уже в весьма обозримом будущем.



*Организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ Источник - EADaily

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