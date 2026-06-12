 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Россия заинтересована в сотрудничестве со странами Центральной Азии в добыче и переработке РЗМ
13:24 19.06.2026

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Россия заинтересована в развитии взаимовыгодного и деполитизированного сотрудничества со странами Центральной Азии в области геологоразведки, добычи и переработки редкоземельных металлов, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова.

"На фоне усиливающейся глобальной конкуренции за доступ к местным ресурсам, прежде всего, со стороны США и ЕС, Российская Федерация заинтересована в развитии взаимовыгодного и деполитизированного сотрудничества, в том числе с Узбекистаном, Казахстаном, в области геологоразведки, добычи и переработки редкоземельных металлов, а также создании совместных производительных цепочек с высокой добавленной стоимостью", - сказала она.

По ее словам, Россия "рассматривает Центральную Азию как стратегически важный регион, обладающий значительным потенциалом в сфере редкоземельных и иных критически важных сырьевых материалов".

"Российский подход основывается на уважении суверенитета наших партнеров, отсутствии политических условий и стремлении к справедливому распределению экономических выгод с акцентом на локализацию переработки, научно-техническое взаимодействие, подготовку кадров и укрепление промышленной самостоятельности государств региона во избежание закрепления за Центральной Азией роли поставщика сырья в контексте не только разрабатываемой, но и навязываемой Западом доктрины неоколониализма", - пояснила Захарова.

Источник - ИНТЕРФАКС
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