Резолюция Генассамблеи ООН о нейтралитете, инициированная Туркменистаном, опубликована на всех шести официальных языках

14:01 19.06.2026

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН о роли политики нейтралитета опубликована на шести официальных языках Организации

[ООН использует шесть официальных языков: Арабский, Английский, Испанский, Китайский, Русский, Французский.]



17.06.2026



Резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 80/262 "Роль и значимость политики нейтралитета в деле поддержания и укрепления международного мира, безопасности и процесса устойчивого развития", инициированная Туркменистаном, опубликована на шести официальных языках Организации Объединенных Наций официальный текст доступен по данной ссылке - https://digitallibrary.un.org/record/4117942).



Документ издан в качестве официальной резолюции 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по пункту 62(b) повестки дня "Миростроительство и сохранение мира: нейтралитет во имя мира и безопасности".



Публикация резолюции на всех официальных языках ООН завершает официальный процесс оформления документа после его принятия Генеральной Ассамблеей и обеспечивает его широкое распространение среди государств – членов Организации Объединенных Наций.



Резолюция была принята Генеральной Ассамблеей консенсусом по инициативе Туркменистана и стала первым документом ООН, принятым в рамках отдельного пункта повестки дня, посвященного вопросам нейтралитета. Документ направлен на дальнейшее укрепление роли политики нейтралитета в поддержании международного мира, безопасности и устойчивого развития, а также предусматривает ряд новых практических инициатив по развитию превентивной дипломатии, посредничества и международного сотрудничества под эгидой Организации Объединенных Наций.