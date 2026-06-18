Президент Кыргызстана провел встречу с главой Албании на полях Иссык-Кульского форума

19:48 19.06.2026

Президент Садыр Жапаров: Иссык-Кульский форум - это возможность сформировать новый цивилизационный диалог между Севером и Югом, Востоком и Западом

18.06.2026



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 18 июня, принял участие в церемонии открытия Иссык-Кульского международного форума, состоявшегося в культурном центре "Рух-Ордо" г. Чолпон-Ата.



Отметим, что перед началом форума Президент Кыргызстана Садыр Жапаров и Президент Албании Байрам Бегай вместе с супругами совершили прогулку по живописному пирсу в форме комуза на берегу озера Иссык-Куль.



Для глав государств выступил ансамбль комузистов, исполнивший кыргызские национальные мелодии. В завершение прогулки Байраму Бегаю подарили традиционный комуз.



