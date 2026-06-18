|Президент Кыргызстана провел встречу с главой Албании на полях Иссык-Кульского форума
19:48 19.06.2026
Президент Садыр Жапаров: Иссык-Кульский форум - это возможность сформировать новый цивилизационный диалог между Севером и Югом, Востоком и Западом
18.06.2026
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 18 июня, принял участие в церемонии открытия Иссык-Кульского международного форума, состоявшегося в культурном центре "Рух-Ордо" г. Чолпон-Ата.
Отметим, что перед началом форума Президент Кыргызстана Садыр Жапаров и Президент Албании Байрам Бегай вместе с супругами совершили прогулку по живописному пирсу в форме комуза на берегу озера Иссык-Куль.
Для глав государств выступил ансамбль комузистов, исполнивший кыргызские национальные мелодии. В завершение прогулки Байраму Бегаю подарили традиционный комуз.
Далее президенты прошли в зал, где собрались участники форума.
Президент Садыр Жапаров в своем выступлении приветствовал гостей и участников мероприятия, инициатором которого выступил великий кыргызский писатель Чынгыз Айтматов для обсуждения глобальных проблем человечества.
"Сегодня, продолжая эту интеллектуальную традицию, заложенную Чынгызом Айтматовым, мы отмечаем 40-летие Иссык-Кульского форума, который проходит под девизом "Мир на цивилизационном перепутье: вместе к будущему", - отметил Президент.
Как подчеркнул Президент, организация форума - это возможность сформировать новый цивилизационный диалог между Севером и Югом, Востоком и Западом, а также найти интеллектуальные ответы на наиболее острые вызовы времени: изменение климата, риски бесконтрольного развития искусственного интеллекта и сохранение высоких человеческих ценностей.
"В нынешних условиях возникает важный вопрос: какую роль могут сыграть интеллектуалы, люди мысли и культуры, в отличие от политиков, которые зачастую стремятся достичь своих целей любой ценой? Это простой по форме, но чрезвычайно глубокий по содержанию вопрос, ответ на который человечество продолжает искать", -отметил Глава государства.
Садыр Жапаров подчеркнул глубокую миссию Иссык-Кульского форума, которая значительно шире, чем просто организация дискуссионной площадки.
"В настоящее время мы обязаны признать масштаб ущерба, который человек наносит экосистеме планеты. Нам необходимо восстановить уважительные и гармоничные отношения с природой. Пользуясь случаем, отмечу, что Кыргызстан последовательно привлекает внимание международного сообщества к вопросам сохранения горных экосистем и развития зеленой экономики", - особо отметил Президент.
Глава государства также напомнил, как недавно Кыргызстан был избран непостоянным членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций большинством голосов государств-членов.
"Мы намерены использовать эту авторитетную международную площадку для продвижения вопросов, о которых сегодня говорим, и добиваться их практического решения. Вместе с тем Кыргызстан будет активно представлять интересы развивающихся государств, малых стран и государств, не имеющих выхода к морю. В ходе открытых дискуссий в Совете Безопасности мы также будем поднимать вопрос необходимости модернизации международных институтов в соответствии с требованиями времени", -заявил Садыр Жапаров.
Вместе с этим Глава государства выразил надежду, что в рамках нынешней встречи будут выработаны глобальные гуманистические инициативы, направленные на преодоление войн и экологического кризиса, предложены механизмы мобилизации международных организаций для урегулирования конфликтов между государствами, а также определены подходы к использованию искусственного интеллекта исключительно во благо человечества.
В завершение своей речи Садыр Жапаров выразил уверенность, что сегодня участники форума, прибывшие из разных уголков мира, будут говорить о будущем человечества и путях его устойчивого развития.
"Только тогда Иссык-Кульский форум сможет подарить новую надежду и новые ориентиры людям, уставшим от войн, кризисов и неопределенности, и только тогда будут воплощены в жизнь заветы и устремления великого гуманиста и писателя Чынгыза Айтматова, которого уважают и которым гордятся во всем мире", - заключил Президент Садыр Жапаров.
Отметим, что в Иссык-Кульском форуме принимают участие Президент Республики Албания Байрам Бегай, лауреат Нобелевской премии Мо Янь, классик китайской литературы Ван Мэн, всемирно известный историк и эксперт Питер Франкопан, кинорежиссер Али Хамраев, известный художник и арт-менеджер Василий Церетели, а также многие другие известные деятели культуры и науки Азии и Европы.
Участников форума также приветствовали в своих поздравительных посланиях Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Российской Федерации Владимир Путин и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.
Иссык-Кульский международный форум-40 призван стать значимой глобальной площадкой интеллектуальной ответственности перед будущими поколениями. В условиях нарастающей геополитической напряженности, климатических вызовов и стремительных технологических изменений именно диалог, культура, разум и гуманизм способны стать прочной основой для формирования более справедливого, устойчивого и безопасного миропорядка.
В рамках форума пройдут пленарные заседания, тематические секции и публичные дискуссии. По итогам будет принята Иссык-Кульская декларация о культуре мира, гуманизме и ответственности в эпоху цивилизационных трансформаций.
Одновременно с Иссык-Кульским форумом на побережье озера проходит Медиафорум государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.
Основной целью Медиафорума является укрепление сотрудничества между средствами массовой информации государств-членов ШОС, развитие партнерских связей в информационно-коммуникационной сфере, а также формирование устойчивого профессионального диалога в условиях цифровой трансформации глобального медиапространства.
В работе Медиафорума принимают участие более 25 представителей официальных делегаций государств-членов ШОС, а также свыше 60 представителей средств массовой информации Кыргызской Республики.
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Президент Садыр Жапаров провел переговоры с Президентом Албании Байрамом Бегаем
18.06.2026
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 18 июня, провел переговоры с Президентом Республики Албания Байрамом Бегаем в рамках его официального визита в Кыргызскую Республику.
Обсужден широкий спектр актуальных вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также перспективы дальнейшего взаимодействия.
Садыр Жапаров подчеркнул, что первый официальный визит Байрама Бегая является важным историческим событием для двух стран и выразил уверенность, что сегодня будет открыта новая страница кыргызско-албанских отношений.
Он отметил что, несмотря на географическую удаленность, народы двух стран объединяют Ислам, общие духовные ценности и богатое историко-культурное наследие.
Президент Садыр Жапаров подчеркнул, что Кыргызстан рассматривает Албанию как одного из важных партнеров в Европе и пожелал успехов на пути вхождения страны в состав Европейского Союза.
Он акцентировал внимание на необходимости укрепления политического диалога и активного взаимодействия профильных министерств и ведомств двух стран.
"Мы заинтересованы в совместной работе по дальнейшему углублению торгово-экономических связей, увеличению объемов взаимного товарооборота, а также активизации инвестиционного сотрудничества.
У нас есть все возможности для расширения взаимодействия в таких сферах, как туризм, сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность, транспорт, финансы и цифровое развитие", – сказал Глава государства.
В контексте развития транспортной взаимосвязанности между странами он акцентировал внимание на открытии прямого авиасообщения, учитывая, что ранее в этом месяце Кыргызстан был исключен из "черного списка" Европейского Союза по авиационной безопасности.
Садыр Жапаров также отметил достижения Албании в сфере цифровизации предоставления государственных услуг и, с учетом возможностей Кыргызстана, предложил совместное сотрудничество в данном направлении.
Кроме того, Президент подчеркнул необходимость развивать сотрудничество в сферах образования, культуры и спорта. Он пригласил спортсменов Албании принять активное участие в VI Всемирных играх кочевников, которые состоятся в Кыргызстане в сентябре текущего года.
Также Глава государства пригласил Президента Албании принять участие в Горном саммите "Бишкек+25", который пройдет в октябре 2027 года, так как Албания тоже является горной страной в Балканском регионе.
В свою очередь, Президент Албании Байрам Бегай отметил, что сегодняшние переговоры открывают новые возможности и совместными усилиями потенциал сотрудничества между странами будет раскрыт еще лучше.
"И пусть географически мы далеки друг от друга, наши принципы едины: это общая ответственность и глубокое уважение к ценностям суверенных государств, которые служат во благо людей.
Поэтому я твердо верю, что данный визит сблизит наши страны и создаст прочную основу для взаимовыгодного сотрудничества", – сказал Байрам Бегай.
Президент Албании отметил, что Кыргызстан под руководством Президента Садыра Жапарова достиг значительных экономических успехов и благодаря упорной работе добился стремительного роста ВВП.
Он также акцентировал внимание на открывающихся перспективах для взаимодействия в сферах экономики, образования, культуры и других направлениях, представляющих взаимный интерес. Байрам Бегай также подтвердил нацеленность на тесное сотрудничество в многостороннем формате.
В этом контексте он поздравил Садыра Жапарова с избранием Кыргызстана в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН и выразил готовность к тесной работе в этом направлении, а также в рамках других международных организаций.
Кроме того, Президент Албании пригласил Главу государства посетить Албанию с официальным визитом в 2027 году, в свою очередь, приглашение было любезно принято Садыром Жапаровым.
Главы государств подтвердили взаимный интерес к перспективным векторам сотрудничества, отметив необходимость в укреплении договорно-правовой базы.
В завершение переговоров лидеры подписали Совместное заявление по дальнейшему развитию кыргызско-албанских отношений.