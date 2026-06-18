 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 19.06.2026
22:59  НГ: Казахстан расширяет путь на юг через Иран
19:48  Президент Кыргызстана провел встречу с главой Албании на полях Иссык-Кульского форума
15:21  Шавкат Мирзиеев: Совет иностранных инвесторов стал мощной платформой для практических реформ в Узбекистане
14:01  Резолюция Генассамблеи ООН о нейтралитете, инициированная Туркменистаном, опубликована на всех шести официальных языках
13:24  Россия заинтересована в сотрудничестве со странами Центральной Азии в добыче и переработке РЗМ
12:08  Феномен "советской колонизации": зачем учебники в ЦА делают из России врага? - Алан Пухаев
11:31  Скончался народный артист Кыргызстана Улукмырза Полотов
04:04  Конец мужского футбола? Почему женщины-судьи на ЧМ-2026 - это абсурдный эксперимент ФИФА
02:39  Монголия и Китай: укрепление доверия для сохранения правильного направления двусторонних связей
00:05  ВС РФ берут Красный Лиман под контроль - итоговая сводка Readovka за 18 июня
Четверг, 18.06.2026
19:03  В Китае за коррупцию приговорили к смерти экс-топ-менеджера госкомпании CNOOC, которая работает в Казахстане
18:42  От Ирана до Кыргызстана. На вопросы Джанибека Сулеева отвечает Ермек Ниязов
18:31  Центральная Азия растеряла газ: экспорт Баку ниже, чем Казахстан закачивает обратно
14:18  "Это не наши деньги. Это их замороженные активы". Трамп героически решает проблему, которую сам же и создал
14:08  Dknews: Кто и кому должен: как выглядит долговая карта Центральной Азии
13:23  Президент Таджикистана выразил соболезнования в связи с трагической гибелью Председателя ГБАО Алишера Мирзонабота
13:05  10 самых важных дат истории Ферганы, - П.В.Густерин
12:55  В Китае стал популярным "Labubu из Синьцзяна" - барашек в традиционном костюме
12:45  Французская Orano начинает строительство уранового рудника в Монголии
12:10  Президент Узбекистана в выступлении на Ташкентском форуме обозначил приоритеты инвестиционного развития страны
02:35  Ценный опыт сделок с Америкой. Иран дожал Трампа потому, что вел переговоры как с душевнобольным
00:05  ВС РФ разваливают оборону ВСУ к северу от Сум - итоговая сводка Readovka за 17 июня
Среда, 17.06.2026
19:09  Проекты ШОС в Центральной Азии подчинены главному – Великому шелковому пути, - Андрей Захватов
18:05  СП: США поедут в Женеву подписывать капитуляцию перед Ираном
14:03  "Пара пенсионеров" как беспроигрышный сценарий подставы. Британия в Ла-Манше испытывает терпение Адмирала Григоровича
12:48  В рамках Ташкентского инвестфорума Шавкат Мирзиеев провел встречу с делегатами от США
12:31  В Туркменистане стартовала национальная кампания по поддержке грудного вскармливания
01:45  Экспроприация без компенсации. Оператор "Северного потока-2" подал иск против ЕС
00:05  Бои за Константиновку перешли в стадию зачистки города от остатков ВСУ – итоговая сводка Readovka за 16 июня
Вторник, 16.06.2026
21:33  НГ: Российские проекты в Узбекистане проходят санкционный фильтр
19:10  Кыргызстан. АКИpress собрал информацию о политиках-подписантах "письма 75". Кто они?
18:48  Китай прокладывает цифровой Шелковый путь назло доллару, - Ольга Самофалова
12:46  Эмомали Рахмон 15 июня 2026 года подписал 20 кадровых постановлений правительства
12:23  Горная отрасль Узбекистана вырастет до $2 млрд: утверждена программа на 2026–2030 годы
01:01  Миграционную зависимость Армении от России в Ереване явно недооценивают, - Александр Шустов
00:05  ВС РФ вышвыривают ВСУ за Оскол у Ковшаровки – итоговая сводка Readovka за 15 июня
Понедельник, 15.06.2026
21:01  Суд в Гааге после 10 лет разбирательств отклонил претензии Украины к России в Черном и Азовском морях
18:55  Туркменистан проверяет талибов трубой, - Виктория Панфилова
11:02  Заставь дурака ИИ молиться, он и лоб расшибет. Не только свой, но и чужой, - Андрей Жданов
10:30  Открытое письмо Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, - Низами Мамедов
09:38  Садыр Жапаров дал старт строительству железной дороги Балыкчы – Тамчы – Чолпон-Ата
09:34  Эмомали Рахмон учредил Международную премию в области водных ресурсов
01:57  Кыргызстан: уместны ли восторги по поводу внедрения шпионской системы Starlink? - Рустам Масалиев
00:42  Премьер Пакистана объявил о мирном соглашении между Ираном и США
00:05  ВС РФ окружили ядро украинского гарнизона Константиновки - итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 14.06.2026
23:44  Известия: Монголия и Узбекистан стали самыми дешевыми безвизовыми странами
20:00  ФСК: Настоящие колонизаторы XXI века. Современный Запад построен на костях миллионов жертв
12:00  RT: Хроника 20 лет предупреждений о разработке США биооружия
11:00  "Нельзя разглашать": премьер Латвии получил пароль от украинских БПЛА
00:58  Засланец из Вашингтона едет в Центральную Азию за минералами
Суббота, 13.06.2026
20:06  Взгляд: Образ "страшной России" – политический инструмент Запада
13:25  Архивы США по биолабораториям доказали: мировые "независимые" СМИ на заказ клеймили правду "конспирологией"
12:32  ОНТ: Литовский пограничник объяснил белорусам внешнюю политику Прибалтики на пальцах
03:24  Водная политика в Центральной Азии: дефицит солидарности и спорные проекты, - Рустам Масалиев
01:52  Взгляд: Россия стала соавтором экономического чуда КНДР
Пятница, 12.06.2026
21:50  Turkmen Serdar: Как Туркменистан отметил День науки
20:02  НГ: Всегда со своим народом. Российские эксперты о достижениях Казахстана при президенте Токаеве
18:56  Сербия между Си и Трампом: чудеса политической эквилибристики
11:37  Как продвигается создание 16-томной "Истории кыргызов"
11:25  10 самых важных дат истории Куляба, - П.В.Густерин
10:50  Президент Туркменистана стал профессором и академиком в канун Дня науки
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Казахстан   | 
НГ: Казахстан расширяет путь на юг через Иран
22:59 19.06.2026

Казахстан расширяет путь на юг через Иран

Астана и Тегеран пытаются превратить транспортный коридор из лозунга в работающую логистику

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
18.06.2026

Казахстан и Иран вывели транспортную тему в центр двусторонней повестки. По итогам переговоров вице-премьера – министра национальной экономики Казахстана Серика Жумангарина с министром дорог и городского развития Ирана Фарзане Садек стороны заявили о намерении ускорить развитие транспортных коридоров и довести их пропускную способность до 20 млн т в год. В контексте евразийской логистики такие шаги свидетельствуют о масштабной перестройке маршрутов между Россией, Центральной Азией, Ираном, Индией и рынками Южной Азии.

Для Казахстана иранское направление важно не только как двусторонний проект. Астана ищет устойчивые южные выходы к портам Персидского залива и Индийскому океану, а также дополнительные каналы для зерна, металлов, удобрений, нефтехимии и контейнерных грузов. Иран, в свою очередь, заинтересован в загрузке северных маршрутов, каспийских портов и в укреплении роли сухопутно-морского моста между Центральной Азией, Кавказом, Россией и странами Персидского залива.

Экономическая база для такого разговора уже есть. По данным правительства Казахстана, прозвучавшим после встречи, товарооборот между Казахстаном и Ираном вырос на 26,4%, до 430,2 млн долл., а потенциально может достигнуть 3 млрд долл. Однако для такой планки нужна не только политическая воля, но и инфраструктура. Именно поэтому в переговорах столь заметное место заняли порты и железные дороги.

Иранская сторона намерена предоставить Казахстану участок в порту Бендер-Аббас, а также расширить возможности работы в порту Чабахар, который открывает выход к рынкам Южной и Юго-Восточной Азии. В ответ Астана готова рассмотреть предоставление иранским компаниям портовых площадей, причалов и терминалов в Актау и Курыке. Речь идет не только о транзите через Иран, но и о встречном закреплении сторон в портовой инфраструктуре друг друга.

Особое внимание уделяется международному транспортному коридору "Север–Юг". По данным казахстанской стороны, объем перевозок по этому направлению вырос на 12% и достиг 3,5 млн т, а железнодорожные перевозки между двумя странами увеличились на 69%. Казахстан предложил подготовить совместную дорожную карту по модернизации инфраструктуры. Это важно, поскольку главный существующий каркас маршрута – железная дорога Казахстан–Туркменистан–Иран, введенная в эксплуатацию в 2014 году, – остается не только преимуществом, но и источником ограничений.

Заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин считает принципиальным не смешивать иранское направление со Срединным коридором. "На самом деле здесь не совсем так все однозначно. Казахстан в данном случае стремится усилить именно восточное плечо коридора "Север–Юг". Здесь мы видим, что Казахстан пытается усилить свое звено в контексте отношений с Ираном, именно в контексте "Севера–Юга", для того чтобы расширить железную дорогу Казахстан–Туркменистан–Иран, усилить транзитные мощности", – сказал "НГ" Притчин. Такой маршрут, считает он, может стать "медианным транспортным связным плечом" между Россией, Центральной Азией и Ираном с дальнейшим выходом в Индийский океан.

При этом иранский маршрут не стоит представлять как универсальную замену традиционным экспортным каналам Казахстана. Притчин подчеркивает: "Это направление не сможет стать полноценным альтернативным экспортным маршрутом, потому что это не про нефть. Основной экспортный продукт – это нефть. КТК (Каспийский транспортный консорциум) остается все равно безальтернативным маршрутом. Соответственно здесь речь идет как раз больше о реализации транзитного потенциала".

Именно в этом и заключается главный смысл договоренностей. Казахстан получает не новый основной экспортный коридор, а дополнительную логистическую опцию. Она может быть полезна для несырьевого экспорта, транзита из России и Китая, а также для грузов, которым важен выход к иранским портам и далее к Индийскому океану. Но этот потенциал пока не равен гарантированному грузопотоку.

Слабое место проекта – состояние южной инфраструктуры. Притчин указывает, что у Ирана сохраняются ограничения на железной дороге: "С маршрутом "Север–Юг" проблема заключается в том, что у Ирана внутренние железные дороги слабые. Та ветка, которая идет до Туркменистана, узкой колеи, и ее пропускная способность и мощности на порядок меньше, чем то, что можно поставить с севера". По его словам, дополнительной проблемой остается необходимость менять колесные пары и перегружать контейнеры. Иранские составы не всегда способны вести такие же объемы, как поезда на традиционной для постсоветского пространства колее.

В результате вокруг перегрузки уже сформировался отдельный рынок: контейнерные грузы переводятся на автотранспорт и доставляются к иранским портам. Это делает маршрут гибким, но повышает стоимость и снижает скорость перевозок. Дополнительным фактором неопределенности остается ситуация на юге Ирана и вокруг Ормузского пролива, от стабильности которого зависит привлекательность портового выхода к мировым рынкам.

Поэтому новая транспортная повестка Казахстана и Ирана выглядит скорее как осторожная ставка на будущую евразийскую связность, чем как немедленный прорыв. Астана пытается расширить набор маршрутов и укрепить свое место между севером и югом Евразии. Тегеран получает шанс активнее работать с Центральной Азией и Каспием. Но успех проекта будет зависеть от тарифов, скорости таможенных процедур, привлечения инвесторов, модернизации железнодорожной сети и способности сторон превратить политические договоренности в регулярный грузопоток.

Иранское направление для Казахстана не отменяет ни КТК, ни Транскаспийский маршрут. Оно добавляет еще один слой к новой карте торговли, где каждая страна региона пытается не просто пропускать грузы через свою территорию, а закрепиться как необходимое звено между крупными рынками. В этом смысле переговоры Жумангарина и Садек важны не только для казахстанско-иранских отношений. Они показывают, что Центральная Азия все активнее ищет южные ворота в мировую экономику.

Источник - Независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1781899140


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- "Формальное освоение бюджета недопустимо, должна быть нацеленность на результат" – Спикер Сената
- Впервые на конституционном уровне закреплена преемственность тысячелетней истории Великой Степи – Олжас Бектенов на конференции в Санкт-Петербурге
- Кадровые перестановки
- Дефицит бюджета в Казахстане: стоит ли беспокоиться?
- Серик Жумангарин: подходы бизнеса к ведению животноводства должны кардинально меняться
- В честь дня журналистов демократическая партия "Ак жол" провела ежегодный турнир по бильярду памяти известного спортивного комментатора Амангелды Сейтхан
- Valmont Industries локализует производство дождевальных машин в Казахстане
- В Астане начальники штабов вооруженных сил стран СНГ обсудили вопросы сотрудничества
- В Казахстане появилась новая грузовая авиакомпания
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  