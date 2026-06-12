ВС РФ занимают ключевые высоты к востоку от Славянска – итоговая сводка Readovka за 19 июня

00:05 20.06.2026

ВС РФ занимают ключевые высоты к востоку от Славянска – итоговая сводка Readovka за 19 июня



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 19 июня в разрезе СВО. Русские войска выбили ВСУ из Рай-Александровки, путь к установлению контроля над высотами к востоку от Славянска открыт. Украинские ресурсы в попытке обвинить ВС РФ в атаках на имущество гражданского населения в Краматорске продемонстрировали успешный результат охоты наших операторов БПЛА на грузовой транспорт ВСУ. Окруженные в Константиновке подразделения противника начали массовую сдачу в плен. Министерство обороны России предоставило редакции Readovka очередную периодическую справку о результативности ВС РФ в зоне СВО.



Выгодные рубежи



Части 3-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ добились значительного успеха в боях к востоку от Славянска. Русские штурмовики установили контроль над селом Рай-Александровка, за которое шли тяжелые бои с подразделениями 54-й и 30-й ОМБр ВСУ. Утратив населенный пункт, противник отошел на рубеж по каналу Северский Донец – Донбасс (село Ореховатка) и город Николаевка. Теперь у ВБС ВС РФ (войска беспилотных систем) появится возможность в постоянном режиме охотиться на цели по всей Славянско-Краматорской агломерации. Окрестности Рай-Александровки – это холмистая местность, где можно устанавливать ретрансляторы и прочую аппаратуру для наших дроноводов. Кроме того, неподалеку от этого села находится лесной массив "Дивный Лес", который может представлять особый интерес для установки необходимых устройств.



Далее перед силами 3-й гвардейской ОА простирается последний подконтрольный ВСУ холмистый участок перед городом Николаевка. Бои за него будут, по всей видимости, крайне упорные, ведь далее за холмами в низине находятся Николаевка и Славянская ТЭС. Город и крупный объект ТЭК (топливно-энергетический комплекс) представляют собой последний крупный самостоятельный узел украинской обороны на подступах к Славянску. Силы 11-го армейского корпуса ВСУ будут обороняться в нем до последней возможности, даже несмотря на то, что условия перспективного отхода из Николаевки для войск незалежной крайне неблагоприятные. На западе от города находятся водохранилища Славянского рыбхоза, к северо-западу – излучина Северского Донца, а юго-западнее Николаевки расположен канал. То есть из-за сложной местности с множеством больших и малых водных преград количество маршрутов для отхода у неприятеля ограничено.



Учитывая крайне невыгодные условия обороны города, ведь он находится в низине, и "головную боль" от размышлений о том, как в случае чего отступать, ВСУ было бы проще не упорствовать в Николаевке. Формальная логика требует от противника сосредоточиться на обороне рубежей по западным берегам канала Северский Донец – Донбасс и реки Казенный Торец. Это подразумевает то, что Николаевку из-за вышеописанных условий если и оборонять, то до определенного этапа, а после немедленно уходить на новые рубежи во избежание лишних потерь ее гарнизона. Но учитывая высочайшее политическое и символическое значение Славянска и Краматорска, неприятель не имеет права оставить Николаевку. Она может использоваться ВС РФ как накопитель сил для дальнейшего проникновения в пригороды Славянска. Таким образом, противник будет вынужден упорно оборонять Николаевку. Стремясь не допустить использование города русскими войсками для дальнейшего развития оперативной картины, ВСУ с высокой долей вероятности будут подрывать жилой фонд и другую инфраструктуру в надежде максимально осложнить ВС РФ дальнейшие действия.



"Охотничьи угодья"



Несмотря на то, что огневые контакты с неприятелем в окрестностях Рай-Александровки еще случаются, а наши дроноводы не сразу получат возможность "раскладываться" для работы по всей Славянско-Краматорской агломерации, охота наших операторов на цели в ней идет уже сейчас.



На одном из украинских ресурсов появилось видео с горящим пикапом. Подписи на записи пытаются убедить покинувших город людей и других граждан Украины, что ВС РФ якобы выбивают гражданский транспорт и вообще чуть ли не охотятся на мирное население при помощи дронов. Это, естественно, ложь. Стоит обратить внимание на особенности видео. Прифронтовой город, набитый тыловыми службами и штабами частей ВСУ, и в этих условиях крайне странно выглядит гражданский транспорт в виде пикапа. Еще в 2023 году украинские войска стали реквизировать необходимый им транспорт у мирного населения, пикапы и другие типы легкого грузового транспорта – первый пункт в списке. Они заменили ВСУ классические армейские грузовики в прифронтовой зоне. Обращает на себя внимание и другая деталь. Пикап был припаркован не у края проезжей части у подъездов во дворе дома. Автомобиль был "припрятан" на газоне под деревьями, кроны которых летом скрывают от аэроразведки все, что под ними. Машину специально спрятали украинские военные, но операторам дронов ВС РФ это никак не помешало обнаружить и "обезлошадить" противника.



Прием пленных



Константиновка уже практически полностью контролируется силами 3-го АК ВС РФ. В оставшихся очагах сопротивления ВСУ началась массовая сдача в плен, о чем свидетельствуют кадры с нашего дрона, который заснял момент сложения оружия взводом неприятельской пехоты.



Противник в Константиновке, как это уже было в Мирнограде, поняв, что деблокирующего удара побратимов ждать бесполезно, а самостоятельно прорваться можно только на тот свет, принимает единственно верное решение – сдачу. Украинские солдаты получат медицинскую помощь и обращение согласно всем положениям Женевской конвенции.



Суточный "улов"



В ночь на 19 июня ВС РФ атаковали объекты в стратегическом тылу ВСУ. Удары были нанесены по объектам в Киевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Черниговской и Николаевской областях, а также в оккупированных противником частях Донбасса и Новороссии. ВКС России нанесли комплексный удар авиабомбами с УМПК по цели в Холодногорском районе Харькова. По данным военных экспертов, массированным бомбовым ударом был уничтожен эшелон с топливом и вооружением для ВСУ на узловой станции "Харьков-Сортировочная". Армия России нанесла удар по Харьковскому высшему танковому командному училищу и складу таможенно-логистического комплекса UNIT. В Одесской области "Герани" атаковали стоянку грузового транспорта и два судна в окрестностях порта в Ильичевске. В Сумской области после удара ВКС РФ загорелся склад с серосодержащими веществами, которые использовались для производства взрывчатки.



Операторы БПЛА ВС РФ разнесли пункты управления беспилотников и блиндажи ВСУ на Добропольском направлении. Операторы БПЛА 2-го гвардейского армейского корпуса "Южной" группировки войск уничтожили 2 пункта управления БПЛА противника к северу от Константиновки. Вместе с этим ВС РФ методично лишают неприятеля ресурсов для ведения разведки: военнослужащие группировки войск "Север" за неделю обнаружили и уничтожили более 10 терминалов связи Starlink и прочую аппаратуру ВСУ, предназначенную для ведения разведки и поддержки бесперебойной связи между подразделениями. Это приводит к нарушению координации действий формирований противника и существенно понижает их боевой потенциал, что способствует успеху подразделений ВС РФ в борьбе против неприятеля в тот момент, когда его связь со смежными подразделениями "подкошена".



Вчера, 18 июня, главным событием дня стало бегство ВСУ из Красного Лимана.