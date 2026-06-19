Японским детям опять прививают шовинизм и ненависть к соседям? - Анатолий Кошкин

01:04 20.06.2026 Японским детям опять прививают шовинизм и ненависть к соседям?

Призыв министра Лаврова пожестче бороться с возрождением нацизма следует отнести и к Японии



19.06.2026 | Анатолий КОШКИН



Выступление депутата от Конституционно-демократической партии в бюджетном комитете верхней палаты советников японского парламента Тикагэ Кога я видел, что называется, "вживую", ибо оно размещено в виде ролика в японском интернете. Выступление представляло собой запрос к члену правительства, министру обороны Синдзиро Коидзуми по поводу предложенной для распространения среди учеников японских школ, начиная с начальных классов, брошюры "Давайте разберемся! Рассказ об обороне Японии". В буклетах в доступной форме излагается содержание Белой книги по обороне за текущий год, которая подверглась критике в КНР, КНДР и России.



Работавшая в прошлом учителем начальной и средней школы в префектуре Фукуока Тикагэ Кога входила также в центральный исполнительный комитет профсоюза учителей Японии – "Никкесо", известного своей борьбой за мир, недопущение отказа от пацифистской конституции страны, против возрождения в Японии милитаризма, конфронтации с соседними странами.



На выступление депутата Коги откликнулась правонационалистическая газета "Санкэй симбун", которая, что неудивительно, взяла сторону министра обороны, ведомство которого заинтересовано в "моральной подготовке" молодежи, начиная с детей, в духе понимания важности защиты страны от врагов и службы в вооруженных силах Японии, существующих в стране под эвфемизмом "силы самообороны". При этом в отличие от прежних времен, когда в народе "силы самообороны" представлялись как некое подобие МЧС для ликвидации последствий частых в Японии стихийных бедствий и помощи пострадавшим, теперь в брошюре прямо названы "враги" Страны восходящего солнца – Корейская Народно-Демократическая Республика, Китайская Народная Республика и Российская Федерация. При этом голословные утверждения об исходящих якобы от этих стран угрозах Японии ничем не подтверждаются, детям не разъясняют, зачем этим странам нужно угрожать японцам и тем более нападать на их территорию.



Создается впечатление, что японское правительство в рамках G7 координирует свою ложную пропаганду с европейскими коллегами, которые зовут свои народы всемерно готовиться к войне с Россией, которая якобы должна начаться в 2029 – 2030 годах. За оставшиеся "мирные" годы европейцы должны затянуть пояса и отдавать все больше бюджетных средств на воссоздание военно-промышленного комплекса и укомплектование оснащенных современнейшим оружием многочисленных вооруженных сил. Особое рвение в выполнении этих планов проявляют лидеры ФРГ, не сделавшие выводов из сокрушительного разгрома гитлеровской Германии, лидеры которой также убеждали свой народ в необходимости сокрушить якобы угрожавший Германии Советский Союз.



В связи с этим считаю важными слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что пора пожестче противостоять вновь поднимающим головы исповедующим национальное превосходство германским политикам. "Очень многие высказывания немецкого руководства вызывают недоумение, переходящее в убеждение, что с ними надо бороться пожестче", - сказал министр на пресс-конференции. Российский дипломат упомянул слова министра иностранных дел ФРГ Йохана Вадефуля о том, что немецкие военные будут наращивать обмен опытом с Вооруженными силами Украины. "То есть с новыми нацистами. Германия соскучилась по нацистским эмблемам и повадкам, которые сейчас проявляет украинская армия и украинские так называемые националистические батальоны", - сказал глава МИД России. По словам министра, Германия "сбрасывает с плеч" покрывало, которое скрывало нацистские корни и инстинкты.



Привожу эти высказывания министра Лаврова в отношении тоскующих по нацистскому прошлому германских политиков потому, что в Стране восходящего солнца ностальгия по поводу шовинистической и милитаристской Японии и расового превосходства нации Ямато существует не только среди членов профашистских ультраправых организаций, но и так называемых простых японцев. Тех, кто исступленно кричат "бандзай" во славу императора, сохраняя при этом веру в божественное происхождение микадо и его семьи. А, значит, и всех японцев.



Кумир и благодетель нынешнего премьер-министра Санаэ Такаити бывший японский лидер Синдзо Абэ прямо призывал "вернуться к прекрасной Японии", понимая при этом милитаристское государство 1930 – 1940 годов, периода засилья в стране крайних националистов и шовинистов, развязывавших захватнические войны в Восточной Азии и на Тихом океане. Именно при Абэ Япония стала быстро переходить к усиленной милитаризации, для чего была поставлена задача под видом пересмотра конституции убрать из Основного закона страны пацифистскую 9-ю статью об отказе народа и государства от владения вооруженными силами и права ведения войны.



Не скрывая своих планов превращения Японии вновь в великую военную державу, премьер Такаити, пользуясь конституционным большинством в палате представителей возглавляемой ею Либерально-демократической партии, в обстановке неустойчивости своего кабинета из-за серии политических и иных скандалов спешит протащить законопроект о проведении референдума по вопросу пересмотра конституции.



Правящая Либерально-демократическая партия Японии, ее партнер по правящей коалиции "Общество обновления Японии" и две оппозиционные партии коллективно внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект об уточнении порядка проведения общенационального референдума об изменении конституции страны. Его предполагается принять в ходе нынешней парламентской сессии, сообщает информационное агентство "Киодо цусин". Отмечается, что законопроект призван активизировать кампанию по пересмотру конституции, в частности ее девятой статьи, которая провозглашает отказ от создания вооруженных сил и от войны как средства разрешения международных споров. Правящая ЛДП и ее союзники считают, что это положение должно быть существенно изменено. Они выступают также за внесение в конституцию пункта о легальном статусе японских вооруженных сил, отмечает агентство.



Для внесения в конституцию изменений требуется более двух третей голосов депутатов обеих палат парламента. По итогам прошедших в феврале 2026 года выборов ЛДП получила свыше 2/3 мест в ключевой нижней палате парламента, однако в верхней палате у нее нет даже простого большинства. При этом после решения парламента о пересмотре конституции этот вопрос требуется вынести на общенациональный референдум, которые в Японии еще ни разу не проводились. По опросам мнения японцев по поводу пересмотра Основного закона разделились почти пополам. Поэтому, даже протащив резолюцию о референдуме в парламенте, ЛДП и правительство Такаити не могут быть уверены, что большинство японцев поддержат отказ страны от законодательно закрепляющей их стремление жить в мире и безопасности конституции.



Но вернемся к парламентской полемике депутата Коги с министром обороны Коидзуми. Депутат говорила: "Многие мои бывшие ученики сейчас служат в Силах самообороны. Всем им очень тяжело. Я хочу, чтобы вы поняли: в ССО идут дети из малообеспеченных и неблагополучных семей. Дети богатых родителей не становятся офицерами Сил самообороны. То есть служить идут дети, которые жили в трудных условиях… Я хочу, чтобы вы поняли их ощущения".



Кога, оценивая содержание брошюры, обратила внимание на утверждение о том, что "регион, где расположена Япония, не может считаться безопасным". При этом упоминаются ядерные и ракетные разработки КНДР, а также военная активность России и Китая. И тут же сделан акцент на значимости японо-американского альянса. Тикагэ Кога задала вопрос: "В школах учатся дети из КНДР, Китая и России. Задумывались ли вы, какую травму способен причинить им ваш буклет и эти утверждения?" Здесь не могу не выразить недоумения по поводу слов депутата о детях из КНДР, Китая и России, обучающихся в японских школах. Особенно трудно представить появление в японских школах детей из КНДР, с которой Токио не только не имеет дипломатических отношений, но, как представляется, и какого-либо обмена посещающими эти две страны людьми.



В ответ министр обороны Коидзуми подверг критике выступление депутата Коги. Он заявил, что "следует в первую очередь думать о детях военнослужащих Сил самообороны, а не о соседних странах".



Доводилось слышать мнение, что подобные брошюры должны разъяснять школьникам важность обороны страны, что "силы самообороны" хронически сталкиваются с проблемой комплектования вооруженных сил. Все это можно понять, но зачем школьникам начальных классов прививать враждебное отношение к народам соседних стран, которые якобы создают японцам угрозу? Ведь такая пропаганда сродни шовинистическому воспитанию детей в милитаристской Японии в 30 – 40-х годов прошлого века. Или министр Коидзуми в силу своей неопытности или "забывчивости" не принимает во внимание последствия такого "морального воспитания" для японской нации, наступившие те так уж давно, 80 лет назад в августе 1945 года?



Удивление или возмущения по поводу "промывания мозгов" японским детям выражают читатели "Санкэй симбун":



uri********

Интересно, что так возмутило Синдзиро Коидзуми. Не думаю, что он или его семья когда-нибудь окажется на передовой. Войны развязывают политики, а на поле боя погибают обычные люди.



hak********

Честно говоря, мне кажется, что богатые люди и впрямь не идут в Силы самообороны. Может, лучше отбросить эмоции и взглянуть на статистику?



nob********

Брошюры под названием "Давайте разберемся! Рассказ об обороне Японии? В начальных школах? Почему такие вещи вообще дают детям? Я уже не узнаю свою родину. Я рос в какой-то другой Японии.



yh

Синдзиро Коидзуми лучше бы о своей репутации задумался. После неуместного подарка президенту Индонезии Прабово можно ожидать чего угодно. Он преподнес ему модель японского линкора "Микаса". Но Индонезия страдала под гнетом японской оккупации. Какой японец обрадуется модели ядерной бомбы "Малыш"? Весь кабинет министров во главе с Санаэ Такаити просто фантастически необразован.



tda********

Она все правильно сказала. Наше государство всегда набирало в Силы самообороны тех, кто смог окончить только среднюю школу. Это неоспоримый факт.



kem********

Эта брошюра должна быть политически нейтральной, а ее авторы, судя по всему, обеляют Украину. Такие книжки нельзя давать детям младшего школьного возраста. Понимаю, почему Тикагэ Кога так возмутилась.



ran********

Некоторые мои друзья служат в Силах самообороны. Все они действительно из малообеспеченных или многодетных семей. Мои знакомые поступили в школу Сил самообороны или Национальную академию обороны, потому что это значительно дешевле, чем обучение в других учебных заведениях.



8th*****

Белая книга по обороне – ужасно односторонний, однобокий документ. Все симпатии отданы Украине, а реальная подоплека конфликта замалчивается. Офицеры Сил самообороны должны смотреть на вещи с более широкой перспективы, иначе они будут постоянно поддаваться политическим манипуляциям". Источник - Фонд стратегической культуры

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