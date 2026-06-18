Кыргызстан. Три представителя искусства стали лауреатами премии имени Токтогула

01:40 20.06.2026

Подписан Указ "О присуждении Государственной премии Кыргызской Республики имени Токтогула в области литературы и искусства"

18.06.2026



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии с частью 2 статьи 14 Закона Кыргызской Республики "О государственных наградах, почетных званиях и государственных премиях Кыргызской Республики", пунктом 1 части 10 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики постановляется:



1. Присудить Государственную премию Кыргызской Республики имени Токтогула в области литературы и искусства за 2025 год в следующих номинациях:



1) Государственная премия в области литературы Айтмамбетову Ишену Джакшылыковичу, писателю – за исторический роман "Бет-Алман";



2) Государственная премия в области музыкального искусства Казакову Тугелбаю Токтогуловичу, композитору-мелодисту, народному артисту Кыргызской Республики – за музыкальное произведение "Боз жорго";



3) Государственная премия в области киноискусства, радио и телевидения Абдыкадыру Тилеку, сценаристу и кинорежиссеру документальных и научно-популярных фильмов национальной киностудии "Кыргызфильм" имени Т. Океева – за 4-серийную историко-документальную киноэпопею, посвященную 100-летию образования Кара-Кыргызской автономной области.