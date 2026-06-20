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Пять фактов, что Трамп попал в иранскую ловушку, - Сабих Джабара
14:47 20.06.2026

Наступил ли конец "американской гегемонии"? Пять фактов, которые доказывают, что Трамп попал в ловушку на Ближнем Востоке!

США оказались в стратегическом тупике, а конфликт с Тегераном стал экзистенциальной угрозой для доллара, пишет Saut al-Iraq. Американская гегемония слабеет: Трамп попал в иранскую ловушку в условиях краха экономики и роста долгов.

доктор Сабих Джабара (د. صبيح جبارة)
Saut al-Iraq, Ирак
20 июня 2026

Пока Трамп с экрана телевизора уверенно говорит, что Иран якобы сохранил лишь пятую часть военного потенциала, за кулисами скрывается куда более сложная реальность: Соединенные Штаты оказались в стратегическом тупике. Мы наблюдаем ускоряющееся ослабление основ американской гегемонии. Пока Белый дом преподносит иллюзорные победы как достижения, конфликт с Тегераном превратился из обычного регионального противостояния в экзистенциальную угрозу существованию доллара и астрономическому долгу Америки. И это оставляет нас перед неизбежным вопросом: не оказалась ли сверхдержава в азиатской ловушке?

1. "Мозаичная структура": государство, которое невозможно "обезглавить" военной силой

В Вашингтоне считают, что удар по ключевым командным центрам может парализовать противника. Но Иран выстроил оборонную доктрину вокруг так называемой "Мозаичной теории" - подхода, при котором 31 провинция функционирует как независимые военные и административные единицы.

В военном плане Тегеран отказался от традиционной модели "единого командования" и сделал ставку на "единство усилий". Его союзники, такие как хуситы и "Хезболла", сохраняют автономность и используют "горизонтальную координацию", что делает невозможным их уничтожение одним ударом. А благодаря укрепленным военным объектам, спрятанным глубоко в горах и под землей, Вашингтон оказался втянут в затяжной конфликт на истощение, где преимущество может быть не на их стороне. По имеющимся данным, американские системы противоракетной обороны, такие как Patriot и THAAD, сталкиваются с проблемой, когда запасы ракет расходуются за считаные дни, а их восполнение занимает от двух до четырех лет. Иными словами, Трамп либо лжет, либо преувеличивает - Иран пока задействовал лишь часть ракетного потенциала.

2. "Иранская Венесуэла": как Трамп попал в ловушку?

За кулисами разворачивается история крупного стратегического просчета. Нетаньяху убедил Трампа, что "венесуэльский сценарий" можно повторить и в Иране - добиться быстрой смены режима с помощью максимального давления и ограниченных военных действий. Но этот расчет разбился о реальность: Трамп оказался в окружении советников, которых аналитики назвали "дураками". Те, кто даже не ознакомился со "Стратегией национальной безопасности", разработанной их собственной администрацией, и кто подтолкнул президента к "неспровоцированному" конфликту, в итоге приблизили закат американской эры.

3. "Экономика на последнем издыхании": когда государственный долг превышает ВВП

За лозунгами "MAGA" и обещаниями выйти из "бесконечных войн" скрывается куда более тревожная реальность: государственный долг в 39 триллионов долларов. Шокирующая правда, которую часто игнорируют СМИ, заключается в том, что государственный долг уже превышает размер ВВП США, а Вашингтон ежегодно тратит около одного триллиона долларов только на выплату процентов.

Почему Трамп не может выйти из войны [с Ираном]? Потому что военное присутствие США в Западной Азии - это жизненно важный ресурс для нефтедоллара. Если Америка утратит свое доминирование и около 30% мировой торговли начнет осуществляться не в долларах, это может серьезно подорвать устойчивость ее экономики. Военная гегемония перестала быть просто политическим выбором и превратилась в условие поддержания устойчивости американского долга.

4. "Министерство войны" и "геополитическая шизофрения" 2025 года

Администрация Трампа переименовала "Министерство обороны" в "Министерство войны", согласно "Стратегии национальной безопасности", опубликованной в конце 2025 года. Отмечается, что она страдает от серьезной "геополитической шизофрении". В ней Иран обозначен как единственный "явный враг", тогда как Китай почти не упоминается. При этом подчеркивается необходимость контроля над Ормузским проливом для обеспечения поставок энергоносителей.

В этом кроется одновременно ирония и трагедия: Трамп требует "контроля" над проливом, который уже полностью контролируется Ираном. В то время как "Стратегия национальной безопасности" предполагает смещение фокуса на "задний двор" Америки - Западное полушарие - Трамп оказывается "застрявшим" на Ближнем Востоке, не способным ни защитить собственные границы, ни выиграть войну в Азии.

5. Ось "Пекин-Тегеран": Поезд, победивший флоты

Пока США делали ставку на морские санкции, Иран при поддержке Китая завершал важный стратегический шаг. В мае 2025 года был запущен железнодорожный маршрут протяженностью 10 400 километров, связавший Китай и Иран, что значительно снизило эффективность американской военно-морской блокады.

Сегодня Иран не одинок, его поддерживают:
- Космические технологии Китая для разведки в реальном времени.
- Мины и скоростные торпеды в Ормузском проливе.
- Противокорабельные крылатые ракеты, способные превратить авианосцы в плавучие гробы. Такая межконтинентальная связь означает, что военные поставки и финансирование будут поступать из источников, недоступных для прямого контроля Министерства войны США.

Заключение: приближение "нового мирового порядка"

Трамп оказался в исторически сложной ситуации: у него нет ни военного решения, способного быстро и окончательно разгромить такое мощное государство, как Иран, ни возможности просто отступить - такой шаг мог бы серьезно ударить по позиции доллара США.

Этот конфликт ускорил переход к многополярному миру и ослабление американской гегемонии в масштабах, которые даже самые скептически настроенные аналитики в Вашингтоне едва ли могли предвидеть. По мере того как иллюзия абсолютного могущества начинает рассеиваться, остается вопрос, который все чаще задают финансовые круги Уолл-стрит: "Если в Ормузском проливе рухнет образ непобедимого „американского ковбоя", что станет с американским долгом, который стал бременем для мировой экономики?"

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1781956020


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