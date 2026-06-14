Кадровые перестановки в Кыргызстане 18-19 июня 2026 года

00:16 21.06.2026

18 июня



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, пунктом 1 части 1 статьи 10 Закона Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления" Шейшеканов Данияр Турдубекович освобожден от занимаемой должности главы государственной администрации – акима Ноокатского района Ошской области Кыргызской Республики на основании личного заявления.



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, статьей 8 Закона Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления" Керимкулов Нурлан Бейшенбекович назначен главой государственной администрации – акимом Ноокатского района Ошской области Кыргызской Республики.



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, в соответствии со статьей 47 Закона Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления" Маткаликов Абдупата Жороевич освобожден от занимаемой должности мэра города Манас Джалал-Абадской области Кыргызской Республики в связи с переходом на другую работу.



19 июня



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, в соответствии со статьей 47 Закона Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления" Тажимырзаев Эдилбек Садырбекович освобожден от занимаемой должности мэра города Кара-Куль Джалал-Абадской области Кыргызской Республики.



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, в соответствии со статьей 47 Закона Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления" Турдубеков Азамат Турдубекович назначен мэром города Кара-Куль Джалал-Абадской области Кыргызской Республики.



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, статьей 8 Закона Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления" Саргазаков Максатбек Таштанбекович освобожден от занимаемой должности главы государственной администрации – акима Аксыйского района Джалал-Абадской области Кыргызской Республики.



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, статьей 8 Закона Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления" назначить Намазалиев Азамат Абдисаламович главой государственной администрации – акимом Аксыйского района Джалал-Абадской области Кыргызской Республики.