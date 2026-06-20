Водный вопрос в Центральной Азии стал инструментом большой политики, - Владимир Джабаров

01:32 21.06.2026

Водный вопрос в Центральной Азии стал инструментом большой политики



20 июня 2026



Водный вопрос в Центральной Азии все чаще становится не только экологической и экономической темой, но и инструментом большой политики, констатирует российский сенатор Владимир Джабаров.



"Нехватка воды действительно является серьезным вызовом для региона. Таяние ледников Памира и Тянь-Шаня, рост населения, увеличение нагрузки на сельское хозяйство, строительство новых гидротехнических объектов, включая афганский канал Кош-Тепа, - все это требует совместных решений и ответственного подхода. Симптоматично, что именно сейчас признанный в России нежелательным фонд Jamestown Foundation* (а проще говоря разведструктура, специализирующаяся на сепаратизме и этнорадикализме) выпускает очередной псевдонаучный доклад, в котором объективные проблемы водообеспечения превращаются в инструмент продвижения сценариев дестабилизации и отделения стран Центральной Азии от традиционных партнеров", - заявил Джабаров.



Водный кризис в регионе вот-вот наступит, уже этой осенью, когда "не удастся собрать урожай", отметил он. При ухудшении ситуации из Центральной Азии в Сибирь двинутся миллионы человек, прогнозирует сенатор.



Неизбежны: экономический и социальный коллапс, рост радикализма, межгосударственные столкновения и массовая миграция, - следует из доклада известного русофоба Пола Гобса из Jamestown Foundation*.



"Это уже знакомая технология. Любую объективную проблему стараются превратить в политический инструмент: убедить соседей России, что источник их трудностей находится не в изменении климата или недостатке инфраструктуры, а в существующих региональных связях и партнерствах", - подчеркнул Джабаров.



Следующий шаг, по его словам, предложить внешнее управление, посредничество и очередные грантовые программы.



"При этом реальные результаты западной активности выглядят весьма скромно. За годы работы многочисленных фондов и агентств проведены сотни конференций, семинаров и тренингов, но это не привело к появлению новых водохранилищ, современных ирригационных систем или масштабных проектов по рациональному использованию воды", - отметил сенатор.



В 2022 году администрация Байдена выделила более миллиарда долларов через USAID на так называемую "глобальную водную стратегию" до 2027 года. Официально - для обеспечения доступа к воде, а на деле - чтобы взять под контроль водные ресурсы в ключевых регионах мира, включая Центральную Азию.



"Канал Кош-Тепа - яркий пример: построен при поддержке американских налогоплательщиков, а в итоге нанесет удар по сельскому хозяйству Узбекистана и Туркмении. Это такая „помощь" региону", - отметил Джабаров.



Россия последовательно выступает за другой подход: не политизацию водной темы, а прагматичное сотрудничество, развитие совместной инфраструктуры, обмен технологиями и поиск взаимовыгодных решений, напомнил сенатор. Вода должна быть ресурсом развития и интеграции, а не инструментом внешнего давления и попыток разделить государства, которые десятилетиями были и остаются естественными партнерами.



*Организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ