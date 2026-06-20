Файлы Фаучи: Как в США превентивно помиловали "величайшего массового убийцу"

03:12 21.06.2026

Файлы Фаучи: Тулси Габбард разоблачила величайшего массового убийцу в истории

20 июня 2026



Директор Нацразведки США Тулси Габбард опубликовала материалы о происхождении COVID-19 и обвинила бывшего директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний доктора Энтони Фаучи в том, что он пытался скрыть финансирование исследований коронавирусов в Уханьском институте.



В ночь на 19 июня, в последний день работы в должности, Габбард опубликовала видеообращение в X, где заявила об обнародовании материалов о COVID-19.



