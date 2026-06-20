|Файлы Фаучи: Как в США превентивно помиловали "величайшего массового убийцу"
03:12 21.06.2026
Файлы Фаучи: Тулси Габбард разоблачила величайшего массового убийцу в истории
20 июня 2026
Директор Нацразведки США Тулси Габбард опубликовала материалы о происхождении COVID-19 и обвинила бывшего директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний доктора Энтони Фаучи в том, что он пытался скрыть финансирование исследований коронавирусов в Уханьском институте.
В ночь на 19 июня, в последний день работы в должности, Габбард опубликовала видеообращение в X, где заявила об обнародовании материалов о COVID-19.
"До пандемии COVID доктор Фаучи, будучи главой Национального института аллергических и инфекционных заболеваний, выделил миллионы долларов американских налогоплательщиков на финансирование опасных исследований доминантно-негативных мутаций с коронавирусами летучих мышей в Уханьском институте вирусологии. То есть работ, которые сейчас широко считаются источником непреднамеренной утечки из лаборатории, вызвавшей пандемию. В поддержку требования президента Трампа о максимальной прозрачности сегодня, в мой последний день на посту директора Нацразведки, я обнародую ранее неизвестные переписки и документы, которые подробно показывают, как Фаучи сотрудничал с политизированными руководителями разведывательного сообщества, чтобы скрыть правду о своих действиях, о лабораторном происхождении вируса и о своей роли в направлении американского финансирования на эти опасные исследования, которые причинили неизмеримый вред и привели к бесчисленным человеческим жертвам", - заявила Габбард.
По ее словам, Фаучи манипулировал данными американского разведывательного сообщества, чтобы скрыть свою роль в произошедшем, а также мог оказывать давление на сотрудников спецслужб, которые пытались донести до руководства и общественности реальные выводы разведки о происхождении вызывающего COVID-19 вируса SARS-CoV-2.
Как заявил американский политический обозреватель правого толка Бенни Джонсон, теперь ясно, что доктор Фаучи - величайший массовый убийца в современной истории человечества.
"В свой последний день на посту директора национальной разведки Тулси Габбард устроила настоящую сенсацию, оставив американскому народу прощальный „подарок": „Файлы Фаучи". Габбард разоблачила Фаучи в том, что он выделил миллионы долларов из средств американских налогоплательщиков на финансирование опасных исследований по усилению функций (gain-of-function) в лаборатории в Ухане, сотрудничал с „глубинным государством" для сокрытия лабораторного происхождения вируса и впоследствии солгал Конгрессу в 2024 году", - отметил обозреватель.
Иными словами, Фаучи финансировал исследования, приведшие к созданию COVID-19, Фаучи скрывал происхождение вируса, Фаучи солгал Конгрессу и американскому народу, констатировал Джонсон.
"Спасибо Тулси Габбард за службу американскому народу и за возвращение прозрачности в работу разведывательного аппарата. Теперь настало время, чтобы за эти вопиющие преступления понесли ответственность. Отправьте Фаучи в Гаагу за преступления против человечества", - заявил он.
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Экс-президент США Джо Байден перед окончанием своего срока предоставил Фаучи превентивное помилование. В американской правовой традиции (согласно прецеденту Верховного суда Ex parte Garland) принятие помилования до официального обвинения критиками часто интерпретируется как косвенное признание вины в правонарушениях.
Согласно официальным данным ВОЗ в мире официально зарегистрировано более 7 миллионов смертей от COVID-19. При этом отмечается, что избыточная смертность (с учетом недиагностированных случаев) может превышать 15–20 миллионов человек.