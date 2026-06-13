Использование ИИ школьниками – это 20% экономии времени на домашки и 20% потерь знаний. Печальный итог эксперимента в Китае

05:39 21.06.2026

Вниманию родителей и учителей: использование ИИ школьниками – это 20% экономии времени на домашки и 20% потерь знаний



Печальный итог 3-х лет использования ИИ в учебе 26-ю тысячами китайских старшеклассников



Если 3 года назад вы не верили в мой прогноз о быстрой перепрошивке когнитивных гаджетов при делегировании интеллектуальной работы ИИ, что вы скажете теперь?



