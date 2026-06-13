|Использование ИИ школьниками – это 20% экономии времени на домашки и 20% потерь знаний. Печальный итог эксперимента в Китае
05:39 21.06.2026
Вниманию родителей и учителей: использование ИИ школьниками – это 20% экономии времени на домашки и 20% потерь знаний
Печальный итог 3-х лет использования ИИ в учебе 26-ю тысячами китайских старшеклассников
Если 3 года назад вы не верили в мой прогноз о быстрой перепрошивке когнитивных гаджетов при делегировании интеллектуальной работы ИИ, что вы скажете теперь?
В 2023 начался 5-й когнитивный фазовый переход Homo sapiens – самое капитальное в истории изменение когнитивных процессов людей в результате появления в нашей жизни 2-го носителя высшего интеллекта.
Моя тогдашняя презентация с закрытых семинаров содержала прогноз – к чему это может вести. И первым пунктом там была адаптация (перепрошивка) когнитивных гаджетов людей – наших культурно сконструированных ментальных инструментов.
Прошло 2 года. И в 2025 стали появляться первые исследования, говорящие в пользу того прогноза. В них шла речь о наблюдаемых признаках культурно-экологической атрофии когнитивных гаджетов вследствие когнитивного оффлоадинга (когнитивной разгрузки) - делегирования интеллектуальной работы ИИ.
К марту 2026 когнитивная разгрузка стала массовым фактором учебы и работы миллионов людей, по скорости распространения и масштабам напоминая пандемию. И в моем эссе "Когнитивная паразитология" такая разгрузка уже представлена одним из шести когнитивных паразитов, атакующих наши ментальные инструменты через структурные уязвимости мозга.
И вот пару недель назад появился, наконец, подробный исследовательский отчет на эту тему о работе трех профессоров Универов Стокгольма и Гонконга "Учебный ущерб от использования генеративного ИИ: данные из китайского среднего образования".
Авторы проанализировали 30-месячную панель из 26 811 китайских школьников (7–12 классы).
Каждый месяц у них были:
- оценки и затраченное время на домашние задания по 9 предметам;
- результаты закрытых проверочных работ (без доступа к ИИ);
- а позже - баллы Zhongkao и Gaokao (два ключевых госэкзамена в Китае: первый обычно определяет, попадет ли ученик в старшую школу и какого уровня она будет; а второй - во многих случаях является решающим фактором при поступлении в ВУЗ).
Поскольку разные ученики подключались к чат-ботам в разное время, исследователи использовали дизайн "разница-в-разницах": сравнивали траектории тех, кто уже перешел на ИИ, с теми, кто еще нет.
Ключевые результаты
- Домашние задания. Сразу после перехода на чат-боты средний балл за домашку подскакивает примерно на 18 %, а время на ее выполнение падает на треть.
- Закрытые ежемесячные контрольные. Через шесть месяцев использования ИИ показатели тех же учеников проседают на 20 %.
- Zhongkao - госэкзамен после 9-го класса. Полный эффект учебы с ИИ проявляется лишь через два года: минус 24 % от прежних результатов.
- Gaokao - госэкзамен после 12-го класса. Та же двухлетняя инерция, но просадка чуть меньше - около 18 %.
Кого бьет сильнее
Предметы: сильнее всего просели обществознание и история (–27 %), затем STEM (–22 %), меньше всего - английский и китайский.
Группы: больше теряют младшие классы старшеклассников, отличники и мальчики.
Механизм
Около 80 % "ИИ-пользователей" предельно сокращали время на домашки, получая при этом высокие "бот-баллы". Именно у них отмечались основные провалы на экзаменах - типичный паттерн "аутсорсинг домашек".
Те же, кто продолжал тратить на задания столько же времени, сколько и до ИИ, почти не пострадали в учебе.
Вывод
- Чат-боты позволяют делать домашку быстрее и чище, но "съедают" пятый балл на экзамене.
- В Китае это значит 20%-е понижение шансов социального лифта, поскольку госэкзамены сильно влияют на дальнейшую образовательную траекторию и, косвенно, на карьерные перспективы.
P.S. Так что, первый прогноз сбывается. И стоит присмотреться к двум другим:
- Смена типа культуры и его носителя
- Смена формы и характера цивилизации
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