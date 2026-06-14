Поезд Душанбе - Москва: возобновлено сообщение после шестилетнего перерыва

17:48 21.06.2026

Четыре дня в пути через четыре страны - из Душанбе выехал первый за 6 лет поезд в Москву



Прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Душанбе возобновили после шестилетнего перерыва, который был объявлен из-за пандемии ковида. Рейсы запланированы раз в две недели - маршрут пролегает через Таджикистан, Узбекистан, Казахстан и Россию.



Время в пути составит около четырех дней. Из Душанбе поезд будет отправляться по воскресеньям и прибывать на Павелецкий вокзал Москвы по средам. Отправление в обратный путь из Москвы запланировано по четвергам, прибытие в Душанбе - по понедельникам. Цена билетов за полный маршрут, согласно сайту РЖД, стартует от ₽20 тыс за место в плацкартном вагоне и от ₽29 тыс за место в купе.



