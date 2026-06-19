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В Туркменистане назначен новый Муфтий. Нюансы официальной хроники: кто и как провел кадровые перестановкиВ Туркменистане назначен новый Муфтий. Нюансы официальной хроники: кто и как провел кадровые перестановки
22:22 21.06.2026

Официальный заголовок:
Глава государства сменил Муфтия Туркменистана
19.06.2026

Постановлением Управления муфтия Туркменистана Ходжагулыев Ялкап освобожден от должности муфтия Туркменистана.

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Постановлением Управления муфтия Туркменистана Гурбанмырадов Рахман освобожден от должности председателя Ахалского велаятского управления Управления муфтия Туркменистана – главного имама велаята и назначен муфтием Туркменистана [фото].

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Постановлением Управления муфтия Туркменистана Ишангулыев Вепамухаммет освобожден от должности председателя Ашхабадского городского управления Управления муфтия Туркменистана и главного имама города и назначен председателем Ахалского велаятского управления Управления муфтия Туркменистана – главным имамом велаята.

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Постановлением Управления муфтия Туркменистана Агаев Гуйчгелди освобожден от должности главного имама мечети "Ärtogrul Gazy" Управления муфтия Туркменистана и назначен председателем Ашхабадского городского управления Управления муфтия Туркменистана – главным имамом города.

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Справка.

Вопрос: если муфтий назначен Постановлением Управления муфтия, то при чем тут Глава государства?

Ответ: Упоминание Главы государства - это специфика официальной прессы Туркменистана, которая всегда подчеркивает авторитет Президента и его контроль над всеми сферами жизни страны.
Хотя юридически назначение оформлено Постановлением Управления муфтия, фактически религиозные структуры тесно интегрированы в государственную систему. Официальные СМИ используют такую формулировку, чтобы показать: ключевые кадровые изменения в духовной сфере традиционно согласуются с высшим руководством государства. Это сигнал обществу и номенклатуре, что власть полностью контролирует духовенство и не допустит появления независимых религиозных лидеров.

***

Один день из жизни Туркменистана: как вера и государство продолжают идти рука об руку

21/06/2026 By Admin

Потребовался всего один день - 19 июня, - чтобы в Туркменистане развернулись четыре отдельных, но тесно связанных между собой события, каждое из которых отражает место ислама в общественной жизни страны.



Поминальный обед, организованный Национальным Лидером. Субботник на сельском кладбище. Предложение назвать новую мечеть в его честь. И, в довершение всего, кадровые перестановки в руководстве высшего исламского духовенства страны. Время было выбрано не случайно: этот день пришелся на самое начало нового 1448 года по хиджре - периода, который мусульмане отмечают скорее размышлениями и благими намерениями, нежели празднествами.

Поминальный обед в мечети Сейита Джемаледдина

Гурбангулы Бердымухамедов, Председатель Халк Маслахаты и Национальный Лидер туркменского народа, организовал садака - ритуальный поминальный обед - в мечети Сейита Джемаледдина в Акбугдайском этрапе Ахалского велаята.

Это было собрание, построенное на памяти: молитвы за ушедшие поколения, совместная традиционная трапеза и чтение аятов из Корана с просьбами о благополучии страны. Бердымухамедов воспользовался случаем, чтобы поговорить о том, что глубоко укоренено в туркменской жизни, - о привычке начинать любое важное дело с призывания имени Аллаха и давать садака как способ снискать благословение. Этот момент наглядно показывает, как устроена туркменская культура: религиозная практика и национальные обычаи здесь не разделены, они представляют собой единую ткань, соткавшуюся на протяжении веков.

Благоустройство кладбища: забота о памяти

До проведения садака Бердымухамедов уже провел часть дня на еваре (коллективном субботнике) на кладбище "Гурбан оглы Велмырат" в селе Махтумкули. Духовенство, старейшины и местные жители вместе вышли, чтобы привести в порядок и благоустроить территорию.

Позже в тот же день он вернулся к этой теме, призвав уделять более широкое внимание содержанию кладбищ. В Туркменистане места захоронения воспринимаются не просто как мрачные локации для редких посещений - они считаются живой памятью общины, тесно связанной с историей семей и истоками народа. Сам евар был ценен не столько физическим трудом, сколько своим символизмом: это публичный, деятельный акт почтения к предкам.

Новая мечеть и предложенное имя

Параллельно с этим в мечети "Туркменбаши Рухы" в Кипчаке собрались религиозные деятели, к которым присоединились члены Совета старейшин Халк Маслахаты и представители Благотворительного фонда имени Гурбангулы Бердымухамедова. Один пункт повестки дня выделялся особо: предложение назвать строящуюся в городе Аркадаг большую мечеть "Arkadagyň Ruhy metjidi" - Духовная мечеть Аркадага.

Присутствующие назвали это решение естественным шагом и способом признать роль Бердымухамедова в строительстве города с нуля. Идея была принята единогласно. Это также отражает древнюю традицию туркменского общества, где строительство мечети, моста или дороги исторически считалось актом общественного служения - делом, совершаемым для блага людей, а не для себя. Ожидается, что по мере роста Аркадага новая мечеть станет одним из главных центров притяжения - как в духовном, так и в социальном плане.

Новые лица в Муфтияте

Этот же день принес кадровые перестановки в высшем руководстве исламского духовенства Туркменистана. Рахман Гурбанмырадов, ранее возглавлявший управление Муфтията по Ахалскому велаяту и занимавший пост главного имама региона, назначен новым Муфтием страны. Он сменил на этом посту Ялкапа Ходжагулыева.

На этом изменения не закончились. Вепамухаммет Ишангулыев, бывший главный имам Ашхабада, занял прежнюю должность Гурбанмырадова в Ахале. Гуйчгелди Агаев, руководивший ашхабадской мечетью "Эртугрул Гази", назначен главой столичного управления Муфтията.

Поскольку Муфтият фактически осуществляет религиозное управление в масштабах всей страны - координирует работу мечетей, отвечает за религиозное образование и надзор за духовенством, - эти назначения имеют весомое значение, выходящее далеко за рамки личных перестановок.

Общий итог

Ни одно из этих четырех событий не произошло в один день случайно, и ни одно из них не было оторвано от общего контекста - начала нового мусульманского года, времени, которое многие верующие посвящают осмыслению пройденного пути. Поминальный обед как взгляд в прошлое. Забота о кладбище как акт уважения. Мечеть, предложенная в чью-то честь. Новое руководство, встающее у руля религиозных институтов страны.

Вместе они очерчивают неизменную черту туркменского общества - ощущение того, что ислам не изолирован в отдельной сфере, а пронизывает одновременно национальную идентичность, гражданскую жизнь и общественную память. И какие бы изменения ни ждали страну впереди, эта нить, судя по всему, останется прочной. ///nCa, 21 июня 2026 г.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Туркменистан: Золотой век
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1782069720


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