В Туркменистане назначен новый Муфтий. Нюансы официальной хроники: кто и как провел кадровые перестановки

22:22 21.06.2026

Официальный заголовок:

Глава государства сменил Муфтия Туркменистана

19.06.2026



Постановлением Управления муфтия Туркменистана Ходжагулыев Ялкап освобожден от должности муфтия Туркменистана.



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Постановлением Управления муфтия Туркменистана Гурбанмырадов Рахман освобожден от должности председателя Ахалского велаятского управления Управления муфтия Туркменистана – главного имама велаята и назначен муфтием Туркменистана [фото].



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Постановлением Управления муфтия Туркменистана Ишангулыев Вепамухаммет освобожден от должности председателя Ашхабадского городского управления Управления муфтия Туркменистана и главного имама города и назначен председателем Ахалского велаятского управления Управления муфтия Туркменистана – главным имамом велаята.



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Постановлением Управления муфтия Туркменистана Агаев Гуйчгелди освобожден от должности главного имама мечети "Ärtogrul Gazy" Управления муфтия Туркменистана и назначен председателем Ашхабадского городского управления Управления муфтия Туркменистана – главным имамом города.



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Справка.



Вопрос: если муфтий назначен Постановлением Управления муфтия, то при чем тут Глава государства?



Ответ: Упоминание Главы государства - это специфика официальной прессы Туркменистана, которая всегда подчеркивает авторитет Президента и его контроль над всеми сферами жизни страны.

Хотя юридически назначение оформлено Постановлением Управления муфтия, фактически религиозные структуры тесно интегрированы в государственную систему. Официальные СМИ используют такую формулировку, чтобы показать: ключевые кадровые изменения в духовной сфере традиционно согласуются с высшим руководством государства. Это сигнал обществу и номенклатуре, что власть полностью контролирует духовенство и не допустит появления независимых религиозных лидеров.



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Один день из жизни Туркменистана: как вера и государство продолжают идти рука об руку



21/06/2026 By Admin



Потребовался всего один день - 19 июня, - чтобы в Туркменистане развернулись четыре отдельных, но тесно связанных между собой события, каждое из которых отражает место ислама в общественной жизни страны.



