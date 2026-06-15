Отступление ВСУ из Красного Лимана знаменует начало битвы за Славянско-Краматорскую агломерацию – сводка Readovka за неделю

00:05 22.06.2026 Отступление ВСУ из Красного Лимана знаменует начало битвы за Славянско-Краматорскую агломерацию – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю



Марат Быков



СВО



На уходящей неделе ВС РФ смяли оборону украинского гарнизона в Красном Лимане – под контролем штурмовых подразделений уже более двух третей города, а неприятель аврально откатывается к переправам через Северский Донец. К востоку от Славянска российская армия взяла Рай-Александровку и вышла к последнему холмистому участку перед Николаевкой. В Константиновке организованное сопротивление гарнизона ВСУ сломлено, а полное овладение городом стало вопросом ближайшего времени. На Сумском направлении "северяне" вышли общим фронтом против генеральной оборонительной линии севернее Сум.







Сумское направление



Части 44-го армейского корпуса ГрВ "Север" ВС РФ продолжают бои на центральном участке линии обороны ВСУ севернее областного центра. Нашим штурмовикам удалось зацепиться за село Писаревка, идут бои за контроль над лесистой местностью на подступах к Новой Сечи и Киянице, передовые подразделения подошли на дистанцию штурмового броска к Хотени. Продолжаются бои на подступах к Храповщине и поселку Марьино.



Действия ВС РФ повторяют прошлогоднюю попытку прорыва. Летом 2025 года "северянам" удалось вклиниться в украинскую оборону между Хотенью и Писаревкой – угроза прорыва в огромный лесной массив была критической. Тогда неприятель собрал силы в кулак для удара по западному флангу соединений ГрВ "Север", которым пришлось перейти к обороне севернее Писаревки. Сейчас ситуация кардинально иная: украинские войска хотя и получили подкрепления в виде 225-го ОШП и более мелких подразделений, но способны только на пассивную оборону – из-за кратного увеличения протяженности зоны активных боев возможностей сосредотачивать силы для локальных контрмер у ВСУ нет.



То, что ВС РФ вышли общим фронтом против генеральной оборонительной линии практически на всем ее протяжении, означает приближение ключевой фазы боев к северу от Сум. Украинская оборона организована по линии реки Олешни и требует от противника тактики маневренности. Если год назад ВСУ удалось спасти ситуацию ценой значительного перенапряжения сил, то сейчас неприятель лишен ресурсов для реализации этой концепции – ему не из чего формировать ударный кулак. А позиционная оборона без эшелонирования – это гарантированный прорыв.



Славянско-Краматорское направление



Части 3-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ добились значительного успеха в боях к востоку от Славянска, установив контроль над селом Рай-Александровка. Утратив населенный пункт, противник отошел на рубеж по каналу Северский Донец – Донбасс (село Ореховатка) и город Николаевка. Теперь у войск беспилотных систем появится возможность в постоянном режиме охотиться на цели по всей Славянско-Краматорской агломерации: окрестности Рай-Александровки – это холмистая местность, где можно устанавливать ретрансляторы и прочую аппаратуру для дроноводов, а неподалеку находится лесной массив "Дивный Лес", представляющий особый интерес для установки необходимых устройств.



Далее перед силами 3-й гвардейской ОА простирается последний подконтрольный ВСУ холмистый участок перед городом Николаевкой. Бои за него будут крайне упорные, ведь за холмами в низине находятся сам город и Славянская ТЭС – последний крупный самостоятельный узел украинской обороны на подступах к Славянску. Силы 11-го армейского корпуса ВСУ будут обороняться в нем до последней возможности, даже несмотря на то, что условия отхода крайне неблагоприятные: на западе водохранилища Славянского рыбхоза, к северо-западу – излучина Северского Донца, юго-западнее – канал, из-за чего количество маршрутов для отхода ограничено.



Формальная логика требует от противника не упорствовать в Николаевке, а сосредоточиться на обороне рубежей по западным берегам канала Северский Донец – Донбасс и реки Казенный Торец. Но учитывая высочайшее политическое и символическое значение Славянска и Краматорска, неприятель не имеет права оставить город. Николаевка, в свою очередь, может использоваться ВС РФ как накопитель сил для дальнейшего проникновения в пригороды Славянска. Поэтому противник будет вынужден упорно обороняться. А с высокой долей вероятности и подрывать жилой фонд и инфраструктуру, чтобы максимально осложнить ВС РФ дальнейшие действия.



Купянское направление



Части 1-й гвардейской танковой армии ВС РФ возобновили активные действия в южном секторе направления – у Ковшаровки. Нашим штурмовым подразделениям удалось полностью овладеть Глушковкой, а также дачным поселком с группой полевых укреплений ВСУ к востоку от нее. Овладев этим селом, русские войска создали для украинских подразделений на восточном берегу Оскола у Ковшаровки и Новоосиново критически опасную ситуацию.



Раньше Глушковка играла роль "точки жесткости", обеспечивавшей фланг плацдарма ВСУ на восточном берегу реки. Теперь, когда она выбыла из актива противника, наши штурмовики могут захлопнуть "калитку" перед оставшимися на восточном берегу подразделениями. Передовым группам, стоящим на северных окраинах Глушковки, осталось менее 3 км до позиций противника в многоквартирных домах на юге Ковшаровки.



Учитывая, что русским подразделениям относительно быстро удалось преодолеть старый передний край, можно говорить о том, что ВСУ массово отступают за Оскол в южном секторе. Украинское командование жертвует уже ставшими бессмысленными позициями, чтобы высвободить силы для переброски на другие участки. Есть основания полагать, что в скором времени восточный берег Оскола к югу от Купянска-Узлового будет в руках ВС РФ. Севернее ситуация сложнее – украинские силы более многочисленны, а условия эвакуации на западный берег менее благоприятные.



Константиновское направление



Соединения 3-го армейского корпуса ВС РФ после окружения ядра украинского гарнизона Константиновки развили успех и полностью овладели частным сектором на западе города, а также частично заняли примыкающее село Новоселовку. Сопротивление также сломлено в Долгой Балке и Роскошном – оба населенных пункта противником оставлены. Помимо этого, постепенно зачищается микрорайон Украинский Хутор: военные незалежной прячутся по подвалам и пытаются смешаться с мирными жителями, переодеваясь в гражданскую одежду, но методы выявления переодетых солдат у русских войск существуют.



В историческом центре Константиновки ВСУ подрывают здания и малыми группами по ночам пытаются просачиваться через микрорайон Червоный на север. Оставшиеся очаги сопротивления продолжают получать снабжение тяжелыми гексакоптерами, но это не меняет общей картины. Полное овладение Константиновкой – дело ближайшей перспективы.



Константиновка является "пропуском" в Славянско-Краматорскую агломерацию и накопителем для наших войск при дальнейшем движении на запад, поэтому неприятель пытается максимально разрушить инфраструктуру, чтобы помешать ВС РФ использовать город как базу. Тем временем севернее города русские подразделения из окрестностей Молочарки и Новодмитровки атаковали противника в селе Стенки – оперативный выступ ВСУ, устремленный в подбрюшье Часова Яра, попал в смертельную опасность: если украинские войска потеряют Стенки, то все их побратимы в Подольском, Червоном и Николаевке окажутся в окружении.



Краснолиманское направление



Части 20-й и 25-й гвардейских армий ВС РФ смяли оборону украинского гарнизона в Красном Лимане. По данным ряда отечественных источников, более двух третей города находится под контролем штурмовых подразделений, а сопротивление противника носит очаговый характер – это дает основания полагать, что неприятель аврально отступил из города в направлении переправ через Северский Донец у сел Маяки и Старый Караван. Вероятно, в ближайшее время ВС РФ полностью установят контроль над городом.



Картина крайне похожа на ситуацию в Северске, который ВСУ также быстро оставили: ВКС РФ уже длительное время работают по переправам, по которым Краснолиманская группировка получала снабжение, и в условиях его дефицита и угрозы изоляции на левом берегу украинским частям не оставалось ничего, кроме как срочно сниматься с позиций. Тем не менее в лесах к югу и юго-западу от города, а также в районе СНТ "Солярий" присутствие противника сохраняется, но учитывая систематические удары авиации по переправам и отсутствие развитой сети фортификаций за городом, неприятель с высокой вероятностью будет полностью выводить группировку за Северский Донец. В пользу этой версии есть веские аргументы.



Высшему командованию ВСУ очевидна необходимость сосредоточить оборонительные усилия на рубеже Стародубовка – Райгородок – Донецкое – Маяки, проходящем по правому берегу Северского Донца и являющемся северной границей Славянско-Краматорского оборонительного района. Таким образом, оставление Красного Лимана и уход за реку знаменуют начало битвы за Славянско-Краматорскую агломерацию – после полного овладения ВС РФ Константиновкой она станет точкой пересечения векторов движения русских группировок. Уходящему за реку неприятелю придется крайне тяжело: переправы уничтожены, многим подразделениям придется бросить технику и тяжелое вооружение на левом берегу, а вместо организованного отхода высок риск получить картину побоища отступающих войск под авиаударами ВС РФ. Источник - Readovka

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