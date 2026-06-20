Голоса степи на пожелтевших страницах - Первые два тома сборника, посвященного "Тургайской газете", вышли в свет в Костанае

01:40 22.06.2026

Голоса степи на пожелтевших страницах - Первые два тома сборника, посвященного "Тургайской газете", вышли в свет в Костанае



Алмасбек АБСАДЫК

20 июня 2026



Есть книги, которые рассказывают истории. А есть те, что возвращают истории из забвения. К таким относится многотомный сборник, посвященный "Тургайской газете" – неофициальному приложению к "Тургайским областным ведомостям". Первые два тома подготовлены в рамках проекта "Тургайские областные ведомости" (1891–1917) и "Тургайская газета" (1895–1910), как исторический, этнографический и фольклорный источник". Реализуют проект, рассчитанный на 2025–2027 годы, научные сотрудники кафедры "Филологии и практической лингвистики" и кафедры "Казахстан тарихы" Костанайского регионального университета имени Ахмета Байтурсынулы.



В конце XIX – начале XX веков "Тургайская газета" стала важным общественным и культурным явлением.



Краткая история: в 1894 году администрация Тургайской области организовала неофициальное приложение к газете "Тургайские областные ведомости". С 1 января 1895 года начинает выходить издание "Тургайская газета". Газета уже с первых номеров вызвала интерес у читателей, ее тираж стал расти; более того, с 1896 года она начала выходить два раза в неделю в иллюстрированном формате. В отдельные годы периодичность выхода достигала трех-четырех раз в неделю. Рост интереса объяснялся активной научной и общественной жизнью Оренбурга, где работали востоковеды, историки, представители интеллигенции, ссыльные ученые.



На страницах издания регулярно публиковались статьи, связанные с историей, этнографией и фольклором казахского народа, а также материалы о социально-экономической жизни Актюбинского, Иргизского, Тургайского и Кустанайского регионов, на русском языке и частично на казахском языке, записанном на основе русской графики. Сотрудники Тургайской областной администрации И. Крафт, Н. Иванов, ветеринарный врач А. Добросмыслов, просветитель-тюрколог А. Алекторов, А. Васильев, а также представители первого поколения казахской интеллигенции Б. Каратаев, С. Бабин, Х. Каржасов, А. Сейдалин, А. Байтурсынулы, А. Балгимбаев активно способствовали развитию изданий региона. Более того, А. Добросмыслов и А. Балгимбаев в течение нескольких лет занимали должность редактора газеты.



Одной из наиболее известных активных авторов был тюрколог-просветитель, инспектор народных училищ Тургайской области (1894–1902 гг.) А. Е. Алекторов. В номерах газеты публиковались его статьи о казахской этнографии и фольклоре. Он также вел постоянную рубрику "Библиографические вести", в которой представлял краткие аннотации на печатные труды, связанные с исследованием Казахской степи.



В номере 39 за 1895 год была опубликована первая статья просветителя, общественного деятеля Ахмета Байтурсынулы под названием "Киргизские приметы и пословицы". Она была написана в ответ на обращение редакции к читателям, опубликованном в № 25, с просьбой записывать и присылать приметы, связанные с погодой, в подлиннике или в переводе на русский язык. Учитель аульной школы имени Арунгазиева Бестамакской волости Актюбинского уезда А. Байтурсынулы направил в редакцию 36 народных примет, связанных с погодными явлениями.



В том же номере, где была напечатана статья Байтурсынулы, на одной странице рядом - статья А. Алекторова "Курманбай. В ней автор отмечает высокий природный талант певца по имени Курманбай, проживавшего в урочище Карагайлысай Кенаральской волости. Заметив перспективного молодого специалиста Ахмета Байтурсынулы на газетных страницах, инспектор Алекторов впоследствии переведет его в Аулиекольскую волостную школу Кустанайского уезда, к которой были прикреплены аульные школы Атанак, Байтума, Коктал и Ханымжол.



На страницах "Тургайской газеты" имеются интересные сведения об аульных школах Атанак и Байтума. В декабре 1894 года Алекторов обсудил вопрос открытия этих учебных заведений с состоятельными и уважаемыми жителями указанных аулов. В результате было принято решение открыть школу в ауле Байтум" в деревянном доме Сагынбая Биспаева, а в ауле Атанак - в деревянном доме Ешмухаммеда Куттыгожина.



С. Биспаев и Е. Куттыгожин, добровольно согласившиеся передать свои дома под аульные школы, дали инспектору письменные расписки. Чтобы эта инициатива служила примером для других и стала предметом гордости для потомков, Алекторов опубликовал в № 7 "Тургайской газеты" статью под названием "Два пожертвования". Она начинается со слов: "Не оскудели степи киргизов умными и щедрыми людьми", а завершается обращением: "Да простят мне добрые мои знакомые, что я об всем этом напечатал в газете; я напечатал для того, чтобы потомки знали, как отцы и деды заботились об их образовании, ничего не жалея, вознося на алтарь просвещения"



Газета уделяла внимание топонимам Тургайской области, истории древних укреплений и старинных поселений. Например, в № 26 была опубликована топонимическая легенда "Происхождение слов "Аманкарагай", "Наурзум", "Тырсек", "Толагай теппе", "Данабике", "Сары-Моюнь", записанная переводчиком Кустанайского уездного управления Хамзой Карждасовым. В ней повествуется о том, что происхождение данных географических названий связано с драматическими событиями трагической любви аманкарагайской красавицы Данабике и наурзумского храброго джигита Сарымоина.



В публикации младшего помощника начальника Актюбинского уезда Дербисалы Беркинбаева "Древние развалины и курганы в Киргизской степи" содержатся ценные сведения о старинных памятниках и курганах, расположенных на территории Тургайской и частично Уральской областей. В частности, в ней описывается могила хана Младшего жуза Абулхаира, расположенная на берегу реки Улькаяк (река, протекающая по степям Тургая и Иргиза – авт.) на крупном некрополе под названием "Хан". Это кладбище на карте Казахской степи Оренбургского края 1851 года упоминается под названием "Хан суйек" (Могила хана).



В архиве газеты собраны документальные и познавательные материалы по истории казахского народа. Например, статья П. Юдина "Набег" и "Возмездие" о гибели хана Жанторе. Или материалы о судьбе сотника Подурова, попавшего в плен в отряд батыра Жолмана Тиленшиулы, статья Хамзы Карджасова "Из воспоминаний о султане Ахмеде Джантюрине" с приложением в ней "Перевод с подлинного приказа бывшего султана-правителя Восточной части Орды оренбургских киргизов, полковника Ахмеда Джантюрина" (приказ был написан на казахском языке с арабской графикой - авт.). Карджасов в статье отмечает, что Ахмет Джантюрин, стремясь дать казахским детям русское образование, определил на учебу в Оренбургский кадетский корпус своего сына Сейтхана, племянников Махмуда и Омара с детьми султанов Айторе и Кунторе Сейдалиных. Позже, в 1850 году, когда при Оренбургской пограничной комиссии открылась первая школа-интернат для казахских детей, султан-правитель направил на обучение из подвластной ему Восточной Орды (позже Кустанайский уезд – авт.) группу мальчиков. Карджасов пишет: "При открытии в Оренбурге первой киргизской школы определил в нее сына почетного киргиза Алтынсары, меня с братом Калджаном, двух сыновей своего муллы и вероучителя Хисаметдина, киргизов Кучербая, Кулубека и еще 20 мальчиков".



В № 2 в статье Г. Капустина "Богатая свадьба у киргизов" описывается обрядовое великолепие: надворный советник Тлеумухаммед (Тлеу) Сейдалин-2, бывший старший помощник начальника Кустанайского уезда, известный юрист, выдавал свою дочь замуж за Жулмухаммеда – сына волостного управителя Джетыгаринской волости Мендикулова. Потомки Сейдалиных и сегодня живут на Костанайской земле. Один из них – известный адвокат, заслуженный юрист Казахстана Бахытжан Хасенов. Его дочь, Аида Хасенова, кандидат юридических наук, успешно продолжает юридическую династию.



Материалы газеты позволяют увидеть живую историю края: судьбы людей, развитие образования, становление новых общественных отношений. Для Костанайской области это особенно важно, ведь история складывается не только из крупных событий, но из жизни обычных людей, отраженной в письмах, заметках, сказаниях и хрониках.



Сборник превращает архивные страницы в своеобразный музей под одной обложкой. А интерес к истории региона делает его ценным не только для специалистов, но и для тех, кто хочет узнать больше о прошлом степи.



Работа над выпуском сборника продолжается. Впереди еще шесть томов, которые вместе с уже вышедшими составят восьмитомное собрание – живую летопись, позволяющую услышать голоса прошлого в современности.



26 июня в КРУ им. А. Байтурсынулы пройдет круглый стол на тему "Голос хроник из глубины веков: гуманитарно-культурный дискурс краеведения и духовных ценностей" с презентацией двухтомного сборника широкому кругу читателей. Начало - в 11.00.



Автор - профессор КРУ им. А. Байтурсынулы