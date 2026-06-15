День памяти и скорби - 22 июня 1941 года Германия напала на Советский Союз

17:00 22.06.2026

22 июня - День памяти и скорби



22 июня 1941 года в 04:00 утра нацистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война, которая длилась 1418 дней и ночей и унесла 27 миллионов жизней советских граждан.



Это была война на уничтожение нашего народа и государственности, порабощение с целью колонизации. Более половины жертв – 13,7 млн – составляют мирные жители. Из них: 7,4 млн человек были преднамеренно уничтожены; 2,1 млн человек погибли на принудительных работах в Германии; 4,1 млн человек умерли от голода, болезней и отсутствия медицинской помощи.



В память о погибших защитниках Отечества и мирных гражданах, ставших жертвами нацистской политики геноцида, объявляется минута молчания.



