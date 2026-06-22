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Курбан Дурды – первый туркмен герой войны, удостоенный звания Героя Советского Союза
21:43 22.06.2026

Курбан Дурды – первый туркмен герой войны
22.06.2026

Общеизвестный и признанный факт, что летчики Степан Здоровцев и Петр Харитонов, совершив воздушные тараны 28 июня 1941 года, выжили и за это через десять дней удостоились высшей советской награды.

Именно они считаются первыми, кто во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов получили звание Героя СССР. Но хроника войны утверждает, что подвиг красноармейца Курбана Дурды произошел днем ранее, и, если бы не обычные военные проволочки, то одним из первых героев Великой Отечественной мог бы считаться именно он. Упомянув об этом, мы ни в коем случае не стремимся выправить статистику ВОВ, однако факты – вещь упрямая. Тем более, что и первым, кто в четыре утра 22 июня 1941 года, израсходовав все боеприпасы на своем истребителе И-16, таранил фашистский бомбардировщик He-111, был Иван Иванович Иванов, которому, также, как и Курбану Дурды, значительно позже – только в августе 1941 года – посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

Для нас нынешних, спустя 80 с лишним лет после Победы, не столь принципиально кто и где был первым, защищая свою Родину. Правильнее в таком случае помнить и говорить о героизме, преданности и бесстрашии всех без исключения героев, не думавших тогда о том, что они совершают подвиг. Ими двигали совершенно иные мотивы и чувства – любовь к Родине, стремление защитить ее, свои семьи, близких, детей.

Не был в этом плане исключением и наш герой – Курбан Дурды, который был беззаветно предан Родине, любил родной край – Туркменистан, свой народ, семью. О нем, его подвиге, по крайней мере представители старшего поколения нашей страны знают чуть ли не с детства. Его портреты украшали стенды о войне, практически во всех школах 9 мая упоминалось и его имя. Портрет Курбана Дурды со звездой Героя на кителе украшал все торжественные площадки в летних пионерских лагерях отдыха. Его имя легко читалось и запоминалось, но тогда, в детстве, нас несколько смущало то, что не звучала фамилия героя – и Курбан, и Дурды воспринимались как имена. Для тех же, кто не знает мусульманских имен и не понимает логику восточных фамилий, объясню следующее. Курбан – это имя, оно происходит от арабского слова, которое в переводе означает "жертвоприношение".

В связи с этим можно вспомнить один из главных праздников ислама Курбан байрамы – соответственно, это "праздник жертвоприношения". Имя распространено у многих восточных народов, но чаще всего – у тюркских. Дурды – это фамилия, в своей русской форме она звучит, как Дурдыев. Она происходит от старинного туркменского имени, которое означает на тюркских языках "будет жить, живи". Так могли назвать своего ребенка те родители, которые прежде теряли сыновей и дочерей.

Детство и юность Курбана Дурды прошло в туркменском ауле Гонур-Яб (ныне Сакарчагинский этрап Марыйского велаята), где он после окончания шести классов работал в колхозе. Сегодня можно только предполагать, что повлияло на то, что чуть ли не самого детства он страстно желал учиться, хотел служить Родине. Кстати, хочется отметить, что родился Курбан Дурды в дни, когда совершалась Октябрьская революция – 12 (25) октября 1917 года. В 21 год его призывают на службу в Красную армию. В части, где он служил, наш герой решил доучиваться и окончил полковую школу, став самостоятельным, уверенным в себе, грамотным военнослужащим. Великая Отечественная война 1941–1945 годов застала Курбана Дурды в звании младшего сержанта на севере Молдавии, неподалеку от городка Единцы. Его стрелковый полк одним из первых 22 июня принял на себя удар врага.

Утром 22 июня Курбан принял свой первый бой, несколько раз водил бойцов в атаку. А через четыре дня уже ходил в разведку, переправившись через реку Прут, определил основные огневые точки противника и имеющиеся у него силы. На обратном пути разведчики столкнулись с румынами. Отделению пришлось прорываться с боем, что красноармейцы блестяще сделали, захватив несколько пленных.

Чуть позже в одном из напряженных боев за стратегически важную высоту Курбан Дурды три раза поднимал солдат в атаку. В разгар сражения, получив тяжелейшее ранение, он вновь вскочил и повел отделение вперед. Воодушевленные примером своего командира, бойцы сломили сопротивление и отстояли высоту. За мужество, героизм и совершенные подвиги при форсировании реки Прут он был удостоен высокого звания Героя Советского Союза.

После лечения в госпитале, в 1942 году Курбан Дурды был демобилизован, вернулся в Ашхабад, где в 1947 году окончил педагогический институт. Сначала работал учителем истории, затем возглавлял музей истории Академии наук Туркменистана.

Курбан Дурды – почетный гражданин города Единцы, посмертно удостоен высшей степени отличия Туркменистана – звания "Герой Туркменистана".

Аллаберды Ниязов

Источник - Туркменистан: Золотой век
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1782153780


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