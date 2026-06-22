Уларбек Исмаилов назначен мэром города Манас Джалал-Абадской области Кыргызстана

23:11 22.06.2026

Уларбек Исмаилов назначен мэром города Манас Джалал-Абадской области

22.06.2026



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, в соответствии со статьей 47 Закона Кыргызской Республики "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления", Исмаилов Уларбек Тавалдиевич назначен мэром города Манас Джалал-Абадской области Кыргызской Республики.



