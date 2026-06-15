 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Таджикистан. Шарифхон Сафарзода назначен временно исполняющим обязанности главы ГБАО
23:18 22.06.2026

Первый заместитель председателя региона будет руководить областью до утверждения кандидатуры постоянного главы

ДУШАНБЕ, 22 июн - Sputnik. Шарифхон Сафарзода назначен временно исполняющий обязанности главы Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО).

Об этом сообщает региональная газета "Бадахшон".

Отмечается, что он будет руководить областью до утверждения кандидатуры постоянного председателя.



Сафарзода с 2023 года занимал пост первого заместителя главы ГБАО. До этого назначения он Варзобский район.

Подчеркивается, что его имя также указано как исполняющего обязанности председателя региона под решением о созыве шестой сессии народных депутатов Горного Бадахшана.

Напомним, 17 июня в аварии на 282-м километре трассы Душанбе - Хорог, между селами Зигар и Яхчисор Дарвазского района погиб ранее занимавший пост главы ГБАО Алишер Мирзонабот.

Автомашина врезалась в инженерно-технические и пограничные сооружения и, сбив две опоры и проволочное ограждение, упала в реку Пянж.

Установлено, что в служебном автомобиле находились Алишер Мирзонабот, его помощник Садоншо Джанобильшоев, а также жена и маленький ребенок председателя.

Расследование ДТП находится под контролем президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Также таджикский лидер выразил соболезнования семье главы региона.

Алишер Мирзонабот, который также был заместителем председателя Национального собрания Таджикистана, являлся председателем Горно-Бадахшанской автономной области с 2021 года.

До этого он был мэром Хорога, а до 2018 года - заместителем председателя Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана. Ему было 46 лет.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Sputnik
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