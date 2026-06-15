Таджикистан. Шарифхон Сафарзода назначен временно исполняющим обязанности главы ГБАО

23:18 22.06.2026

Первый заместитель председателя региона будет руководить областью до утверждения кандидатуры постоянного главы



ДУШАНБЕ, 22 июн - Sputnik. Шарифхон Сафарзода назначен временно исполняющий обязанности главы Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО).



Об этом сообщает региональная газета "Бадахшон".



Отмечается, что он будет руководить областью до утверждения кандидатуры постоянного председателя.



