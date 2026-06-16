Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 22 июня

00:05 23.06.2026 ВС РФ восстанавливают контроль над Степногорском – итоговая сводка Readovka за 22 июня



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 22 июня в разрезе СВО. Русские войска восстанавливают утраченные позиции в районе Степногорска, а ВСУ провалили задачу по длительной стабилизации западного сектора Запорожского направления. Редакция Readovka проанализировала действия украинских спецслужб на предмет попыток системно противодействовать "армии дезертиров", представляющей угрозу режиму Зеленского.







Наша очередь



7-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия ВС РФ после тяжелых, но успешных майских оборонительных боев в районе Степногорска перехватила инициативу и приступила к возвращению утраченных позиций. Южная часть города находится под уверенным контролем наших штурмовых подразделений, а центр и север служат ареной маневренных стычек малых пехотных групп.



Обстановка прямо говорит о том, что противник, так и не сумев "дожать" оборону русских десантников, обрек себя на стремительную утрату позиций, за которые ранее заплатил существенными потерями, в том числе в ведомственных спецподразделениях ГУР. В этой связи стоит отдельно подчеркнуть, что именно стойкость и героизм бойцов 7-й гвардейской ДШД и других частей ВС РФ определили всю оперативную картину в западном секторе Запорожского направления. Как бы бравурно ВСУ ни рапортовали о том, что добились "успешного успеха" на данном участке боев и теснят наши силы, все уперлось в маленькое, но ключевое "но": Степногорск, несмотря ни на какие усилия и понесенные потери, украинской стороне полностью отбить не удалось. Без него "забетонировать" линию фронта на сколь-нибудь долгий срок Киеву оказалось невозможно, и настало время обратного хода "маятника".



Помимо выбивания пехоты ВСУ из Степногорска, русские десантники также приступили к возвращению утраченных позиций в соседствующем с городом селе Приморское. К слову, и там неприятелю в ходе майской серии накатов не удалось полностью установить контроль. Подразделения ВС РФ сохранили за собой южные окраины села, что также позволило им при первой возможности начать теснить противника.



Стоит отдельно остановиться на том, почему предельное упорство в обороне, даже на окраинах населенного пункта, вне зависимости от того, мал он или крупен, крайне важно. Населенный пункт служит укрытием и дает множество стрелковых позиций. После их потери наступает самое тяжелое – отступление по полям и лесопосадкам, а затем возвращение тем же путем. Но при сохранении хотя бы частичного контроля над окраинами населенного пункта отпадает такая существенная проблема, как необходимость сближения и первичного закрепления в нем, особенно если неприятель уже обжился и подготовился к встрече. Таким образом, десантники ВС РФ, утратив ряд позиций, не лишились ключевых рубежей и, соответственно, способности в перспективе быстро, насколько это возможно, и с меньшим набором ненужных "условий" восстановить положение.



Особняком в этих обстоятельствах стоит то, что в восточном секторе Запорожского направления все внимание неприятеля сосредоточено на удержании последней линии обороны, которая прикрывает коммуникации Ореховского укрепрайона ВСУ. Сеть фортификаций по реке Верхняя Терса – последняя надежда украинского командования спасти Орехов и не допустить выхода ВС РФ к Запорожью. Все силы незалежной брошены на удержание обороны именно там.



Таким образом, очередное смещение вектора внимания противника на восточный фланг Ореховского УР означает, что у русских войск есть все возможности вновь создать условия, при которых ВСУ будут вынуждены попытаться перейти в наступление к югу от Запорожья. Если месяц назад у неприятеля был запас оборонительного ресурса на восточном фланге Ореховского УР, чтобы предпринимать активные действия на западном, то уже сейчас у него этого запаса прочности нет. Может сложиться парадоксальная картина: ВСУ сейчас делают все, чтобы спасти восточный фланг Орехова, но их общая неудача на западном может обернуться тем, что в итоге "выстрелит" именно последний из указанных секторов.



Показательная история



На Украине произошел случай, который можно назвать выдающимся во всех отношениях. Он одновременно показателен и отражает самые разные стороны украинских реалий. Все начинается с того, что СБУ сообщила: с поезда Киев – Чернигов сняли двух человек и задержали их по подозрению в попытке подрыва самодельного взрывного устройства у одного из административных зданий в столице страны. Один из задержанных – самовольно оставивший часть военнослужащий ВСУ, второй – гражданский. Официальная версия следственных органов незалежной гласит, что их якобы завербовали российские спецслужбы после того, как они оставляли положительные комментарии в адрес России. На каких именно ресурсах – не сообщается, однако, вероятно, речь идет об украинских площадках.



Стоит начать по порядку. Сама по себе ситуация, когда самовольно оставивший часть военнослужащий ВСУ готов к активным силовым мерам против учреждений или функционеров режима Зеленского, наводит на мысль о том, что "армия дезертиров" на Украине уже "созрела" для проведения ряда спецмероприятий. Наши специалисты известными им способами, которые куда безопаснее мессенджеров, уже могут приступать к созданию тех надстроек, которых бывшим военным незалежной так не хватает: организации, планирования, координации. Излишне говорить о том, какой потенциал ни много ни мало стратегического уровня лежит под ногами у спецслужб РФ. Второй аспект, который прямо "кричит" о себе, – это крайне странная осведомленность СБУ. А именно: каким образом управление военной контрразведки СБУ знает, как именно были завербованы задержанные подрывники?



Одно дело, когда при обыске и просмотре переписок на телефоне обнаруживается диалог с "куратором". Допустим, что это достоверно. Но чтобы спецслужба знала, каким образом и на основании чего "куратор" вышел на связь, в данном случае – после положительных пророссийских комментариев, это уже преступная осведомленность. Так называют знание, доступное только тем, кто совершил преступление, то есть лицам, которые и вербовали подрывников.



В этой связи стоит выдвинуть следующий тезис. Наличие на Украине никому не подчиняющейся, неорганизованной и нескоординированной, но вооруженной и озлобленной силы в виде десятков тысяч дезертиров – неоспоримый факт. Это очевидно Банковой: там осознают, что, если не бороться с ней методом "лампочки для мотыльков", то есть провокациями под видом ФСБ для нейтрализации самых активных и готовых на все элементов, на такой контингент выйдут уже настоящие российские спецслужбы. Неприятель не в состоянии действовать по принципу "всех разом и наверняка", ограничиваясь определенным набором контрмер, которые не способны кардинально сократить численность "тыловой армии". Она продолжает расти при всех оглашенных и неоглашенных ОРМ местных силовых структур.



В этой связи напрашивается вывод о том, что между украинскими и нашими спецслужбами идет некая гонка. Одни пытаются "вышибать" численность крайне опасных для режима элементов, но не могут добиться результата из-за масштабов дезертирства и общего озлобления населения. Вторые, то есть профильные ведомства России, по всей видимости, пребывают в ожидании момента, возможно, уже обеспечивая "тыловой армии" вышеназванные качества в виде организации и координации. Важно понимать, что система информационного контроля, то есть цензуры, на Украине развита крайне сильно. Противнику отлично известно, что в условиях информационной войны лишь тотальный контроль над "исходящей" информацией, способной дать полную картину о реальном положении вещей внутри, обеспечивает действенность информационного воздействия как на внутреннюю, так и на внешнюю аудиторию. Работает принцип: "Обо мне вы знаете только то, что я вам рассказал". В этой связи излишне пояснять, что мнения а-ля "наши спецслужбы ничего не делают с выдающимся взрывным потенциалом в государстве противника" необоснованны. А вот репортажи о том, что СБУ де-факто поймала собственную креатуру "под забой", как раз-таки говорят о том, что неприятель, осознавая проблему, изображает высокую результативность в борьбе на упреждение с этой "теневой армией".



Тревога в тылах



Министерство обороны России предоставило редакции Readovka очередную периодическую справку о работе средств поражения ВС РФ по объектам в стратегическом и тактическом тылах ВСУ за прошедшие выходные.



В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в районе населенного пункта Новый Коротыч в Харьковской области 20 июня был обнаружен крупный логистический центр "Новой почты", использующийся ВСУ для хранения вооружения, дронов разного типа и компонентов к ним. Командованием было принято решение уничтожить объект противника при помощи комплексного удара БПЛА "Герань". Средствами объективного контроля в режиме реального времени (а также видео очевидцев из открытых источников) было подтверждено успешное поражение цели.



Минобороны России также опубликовало кадры поражения живой силы неприятеля на Запорожском направлении расчетами FPV-дронов подразделений войск беспилотных систем одной из отдельных бригад прикрытия 35-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ из состава группировки войск "Восток".



Военнослужащие штурмовых подразделений "Южной" группировки войск развернули государственный флаг Российской Федерации на освобожденной улице Преображенская в Константиновке. Постепенная зачистка от оставшейся в городе пехоты ВСУ постоянно будет сопровождаться подобными сюжетами с появлениями наших знамен в занимаемых ВС РФ районах Константиновки, символизирующими освобождение крупного промышленного города.



Вчера, 21 июня, редакция подвела итоги недели. Источник - Readovka

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