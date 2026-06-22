|Узбекский фильм "Вата" получил награду за лучший сценарий на кинофестивале в Сочи
02:09 23.06.2026
22 июня 2026
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Узбекский кинематограф вновь заявил о себе на международной арене, завоевав сразу несколько ключевых наград на крупном зарубежном смотре. Режиссер, сценарист и педагог Рашид Маликов стал лауреатом III Международного кинофестиваля "Евразия-Кинофест", торжественное закрытие которого состоялось в сочинском Летнем театре имени Фрунзе.
Высшей оценки экспертного жюри удостоилась сценарная работа к полнометражной художественной картине "Вата" – Рашид Маликов разделил приз в номинации "Лучший сценарий" со своим соавтором Яном Милениным. Их кинолента рассказывает драматическую историю женщины по имени Гулчехра, которая живет трудной жизнью в узбекском селении. Будучи преданной самыми близкими людьми, героиня находит в себе внутренние силы для духовного возрождения.
На престижном смотре Рашид Маликов представлял Узбекистан в основном конкурсе полнометражных фильмов. По итогам голосования международного жюри, сценарий картины "Вата" обошел сильных конкурентов и был признан лучшим среди представленных работ.
По возвращении в Ташкент режиссер поделился впечатлениями от прошедшего смотра, отметив качественный рост самого фестиваля и высокий уровень соперничества:
"Фестиваль проводится уже в третий раз и постепенно становится авторитетной площадкой для кинематографистов. Было представлено много стран, приехало много режиссеров, в том числе делегация из Узбекистана. Наш фильм участвовал в главном конкурсе полнометражных картин, и по итогам голосования жюри мы с моим соавтором Яном Милениным получили приз за лучший сценарий к фильму "Вата". Хочу отметить, что конкурсные показы были очень сильными, а конкуренция - мощной. Это придает еще большее удовлетворение от полученной награды".
Стоит отметить, что триумф творческого тандема Маликова и Миленина стал не единственным успехом отечественной киношколы на этом смотре. Специального приза в номинации "Лучший иностранный фильм на русском языке" удостоилась еще одна узбекистанская лента – картина "Рано расцветший тюльпан" режиссера Ахаджона Охунова.
В нынешнем году "Евразия-Кинофест" прошел под девизом "КИНО - Культура. История. Наследие. Образ" и продемонстрировал впечатляющий масштаб. В фестивале приняли участие представители 53 государств, включая 11 стран Евросоюза, а в конкурсных секциях было показано более ста премьерных кинолент. За неделю фестивальные показы посетили более 45 тысяч зрителей. Главный приз за лучший полнометражный фильм ушел в Колумбию (картина "Лактар"), а наградами также были отмечены проекты из России, Таджикистана, Кыргызстана и Армении.