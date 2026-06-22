Узбекский фильм "Вата" получил награду за лучший сценарий на кинофестивале в Сочи

02:09 23.06.2026

22 июня 2026



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Узбекский кинематограф вновь заявил о себе на международной арене, завоевав сразу несколько ключевых наград на крупном зарубежном смотре. Режиссер, сценарист и педагог Рашид Маликов стал лауреатом III Международного кинофестиваля "Евразия-Кинофест", торжественное закрытие которого состоялось в сочинском Летнем театре имени Фрунзе.



Высшей оценки экспертного жюри удостоилась сценарная работа к полнометражной художественной картине "Вата" – Рашид Маликов разделил приз в номинации "Лучший сценарий" со своим соавтором Яном Милениным. Их кинолента рассказывает драматическую историю женщины по имени Гулчехра, которая живет трудной жизнью в узбекском селении. Будучи преданной самыми близкими людьми, героиня находит в себе внутренние силы для духовного возрождения.



На престижном смотре Рашид Маликов представлял Узбекистан в основном конкурсе полнометражных фильмов. По итогам голосования международного жюри, сценарий картины "Вата" обошел сильных конкурентов и был признан лучшим среди представленных работ.



