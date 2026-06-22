 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 23.06.2026
04:04  НГ: Казахстан нацелился на афганские аквамарин и хром
02:09  Узбекский фильм "Вата" получил награду за лучший сценарий на кинофестивале в Сочи
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 22 июня
Понедельник, 22.06.2026
23:18  Таджикистан. Шарифхон Сафарзода назначен временно исполняющим обязанности главы ГБАО
23:11  Уларбек Исмаилов назначен мэром города Манас Джалал-Абадской области Кыргызстана
21:51  НП: Конфетный король Сарыарки. Как пряники и школы Баймухамета Кощегулова создавали Акмолинск
21:43  Курбан Дурды – первый туркмен герой войны, удостоенный звания Героя Советского Союза
19:28  Японский план блицкрига против СССР "Кантокуэн". День Х – 29 августа 1941 года, - Анатолий Кошкин
17:00  День памяти и скорби - 22 июня 1941 года Германия напала на Советский Союз
11:32  НГ: Грузия открывает для себя Центральную Азию
01:40  Голоса степи на пожелтевших страницах - Первые два тома сборника, посвященного "Тургайской газете", вышли в свет в Костанае
00:05  Отступление ВСУ из Красного Лимана знаменует начало битвы за Славянско-Краматорскую агломерацию – сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 21.06.2026
22:22  В Туркменистане назначен новый Муфтий. Нюансы официальной хроники: кто и как провел кадровые перестановки
21:10  Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан подписали протокол по водно-энергетическому сотрудничеству
17:48  Поезд Душанбе - Москва: возобновлено сообщение после шестилетнего перерыва
16:42  Особое поручение: Саида Мирзиеева привезла Токаеву весточку от отца и увозит ответное послание в Ташкент
05:39  Использование ИИ школьниками – это 20% экономии времени на домашки и 20% потерь знаний. Печальный итог эксперимента в Китае
03:12  Файлы Фаучи: Как в США превентивно помиловали "величайшего массового убийцу"
01:32  Водный вопрос в Центральной Азии стал инструментом большой политики, - Владимир Джабаров
00:16  Кадровые перестановки в Кыргызстане 18-19 июня 2026 года
Суббота, 20.06.2026
22:32  Ни себе, ни людям: почему ЕС подавится постсоветским пространством (на примере Украины)
14:47  Пять фактов, что Трамп попал в иранскую ловушку, - Сабих Джабара
13:43  Академии наук Казахстана и Кыргызстана создали консорциум по изучению степной цивилизации
01:40  Кыргызстан. Три представителя искусства стали лауреатами премии имени Токтогула
01:04  Японским детям опять прививают шовинизм и ненависть к соседям? - Анатолий Кошкин
00:05  ВС РФ занимают ключевые высоты к востоку от Славянска – итоговая сводка Readovka за 19 июня
Пятница, 19.06.2026
22:59  НГ: Казахстан расширяет путь на юг через Иран
19:48  Президент Кыргызстана провел встречу с главой Албании на полях Иссык-Кульского форума
15:21  Шавкат Мирзиеев: Совет иностранных инвесторов стал мощной платформой для практических реформ в Узбекистане
14:01  Резолюция Генассамблеи ООН о нейтралитете, инициированная Туркменистаном, опубликована на всех шести официальных языках
13:24  Россия заинтересована в сотрудничестве со странами Центральной Азии в добыче и переработке РЗМ
12:08  Феномен "советской колонизации": зачем учебники в ЦА делают из России врага? - Алан Пухаев
11:31  Скончался народный артист Кыргызстана Улукмырза Полотов
04:04  Конец мужского футбола? Почему женщины-судьи на ЧМ-2026 - это абсурдный эксперимент ФИФА
02:39  Монголия и Китай: укрепление доверия для сохранения правильного направления двусторонних связей
00:05  ВС РФ берут Красный Лиман под контроль - итоговая сводка Readovka за 18 июня
Четверг, 18.06.2026
19:03  В Китае за коррупцию приговорили к смерти экс-топ-менеджера госкомпании CNOOC, которая работает в Казахстане
18:42  От Ирана до Кыргызстана. На вопросы Джанибека Сулеева отвечает Ермек Ниязов
18:31  Центральная Азия растеряла газ: экспорт Баку ниже, чем Казахстан закачивает обратно
14:18  "Это не наши деньги. Это их замороженные активы". Трамп героически решает проблему, которую сам же и создал
14:08  Dknews: Кто и кому должен: как выглядит долговая карта Центральной Азии
13:23  Президент Таджикистана выразил соболезнования в связи с трагической гибелью Председателя ГБАО Алишера Мирзонабота
13:05  10 самых важных дат истории Ферганы, - П.В.Густерин
12:55  В Китае стал популярным "Labubu из Синьцзяна" - барашек в традиционном костюме
12:45  Французская Orano начинает строительство уранового рудника в Монголии
12:10  Президент Узбекистана в выступлении на Ташкентском форуме обозначил приоритеты инвестиционного развития страны
02:35  Ценный опыт сделок с Америкой. Иран дожал Трампа потому, что вел переговоры как с душевнобольным
00:05  ВС РФ разваливают оборону ВСУ к северу от Сум - итоговая сводка Readovka за 17 июня
Среда, 17.06.2026
19:09  Проекты ШОС в Центральной Азии подчинены главному – Великому шелковому пути, - Андрей Захватов
18:05  СП: США поедут в Женеву подписывать капитуляцию перед Ираном
14:03  "Пара пенсионеров" как беспроигрышный сценарий подставы. Британия в Ла-Манше испытывает терпение Адмирала Григоровича
12:48  В рамках Ташкентского инвестфорума Шавкат Мирзиеев провел встречу с делегатами от США
12:31  В Туркменистане стартовала национальная кампания по поддержке грудного вскармливания
01:45  Экспроприация без компенсации. Оператор "Северного потока-2" подал иск против ЕС
00:05  Бои за Константиновку перешли в стадию зачистки города от остатков ВСУ – итоговая сводка Readovka за 16 июня
Вторник, 16.06.2026
21:33  НГ: Российские проекты в Узбекистане проходят санкционный фильтр
19:10  Кыргызстан. АКИpress собрал информацию о политиках-подписантах "письма 75". Кто они?
18:48  Китай прокладывает цифровой Шелковый путь назло доллару, - Ольга Самофалова
12:46  Эмомали Рахмон 15 июня 2026 года подписал 20 кадровых постановлений правительства
12:23  Горная отрасль Узбекистана вырастет до $2 млрд: утверждена программа на 2026–2030 годы
01:01  Миграционную зависимость Армении от России в Ереване явно недооценивают, - Александр Шустов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Афганистан   |   Казахстан   | 
НГ: Казахстан нацелился на афганские аквамарин и хром
04:04 23.06.2026

Казахстан нацелился на афганские аквамарин и хром

Астана готова открыть Кабулу путь к своим заводам и супермаркетам

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
22.06.2026

Казахстан расширяет экономическое сотрудничество с Афганистаном. Вице-премьер – министр национальной экономики Серик Жумангарин прибыл в Кабул с гуманитарной миссией и одновременно обсудил с афганскими властями доступ афганского бизнеса к казахстанским заводам, логистике и торговым сетям. В свою очередь, казахстанский бизнес получает доступ к афганским месторождениям аквамарина, цинка и хрома.

В Кабул доставили из Казахстана 318,8 т гуманитарных грузов. В составе казахстанской делегации прибыли врачи, которые должны оказать помощь местным жителям. Министр экономики Серик Жумангарин назвал Афганистан одним из приоритетных и стратегически важных партнеров в регионе Южной и Центральной Азии, подчеркнув, что "стабильный Афганистан является условием мира и устойчивости всего региона".

Но за гуманитарной риторикой стоит вполне прагматичный расчет. Для Казахстана Афганистан остается рынком сбыта зерна, муки, продовольствия, нефтепродуктов, удобрений и строительных материалов. Для Кабула, испытывающего хронический дефицит продовольствия, слабость промышленной базы и зависимость от внешних маршрутов, казахстанское направление важно как источник относительно стабильных поставок.

Теперь стороны пытаются пойти дальше обычной торговли: обсуждаются прямые связи с производством, переработкой сырья и розничными торговыми сетями.

Отдельное место заняла горно-металлургическая тема. Казахстанский бизнес заинтересован в афганских месторождениях аквамарина, цинковой руды и хрома. Казахстан входит в число стран, обладающих компетенциями по переработке технического аквамарина, и потому ставит вопрос о вывозе этого минерала из Афганистана для переработки на своих предприятиях.

Ранее специалисты "Тау-Кен Самрук" посетили провинцию Бамиан и отобрали пробы на месторождении цинка "Пами-Какрак": анализ "Казцинка" подтвердил возможность переработки этой руды в Казахстане. Участие Евразийской группы (ERG) рассматривается в разведке и развитии хромовых месторождений. ERG была определена как ключевой потенциальный инвестор в Афганистане.

Логистика становится вторым ключевым блоком. На встрече с заместителем главы афганского правительства Абдулом Гани Барадаром стороны обсуждали транспортные проекты и участие Казахстана в инфраструктуре Афганистана. Астана заинтересована в маршрутах, которые связывают Центральную Азию с южными рынками. Это не только экспортная возможность, но и часть более широкой стратегии: превратить Казахстан и регион в связующее звено между севером и югом Евразии.

Эта стратегия особенно заметна на фоне перестройки всей региональной торговли. Афганистану нужны надежные поставщики, а Казахстану – новые ниши для аграрного экспорта, переработки сырья и промышленного сервиса. Поэтому контакты с Кабулом – это не эпизод: они ложатся в общую линию Астаны на диверсификацию рынков и снижение зависимости от привычных направлений. Вопрос в том, насколько быстро экономический интерес сможет получить механизмы защиты.

Однако именно здесь возникает вопрос: кто гарантирует безопасность такого сотрудничества? Афганистан остается страной с высоким уровнем внутренней нестабильности. После возвращения талибов к власти в 2021 году Кабул восстановил контроль над значительной частью территории, но это не означает исчезновения угроз. В стране сохраняются вооруженные группировки, включая "ИГ-Хорасан" (террористическая организация, запрещенная в РФ), действуют локальные антиталибские силы, а дороги, склады, пограничные переходы и объекты инфраструктуры остаются уязвимыми.

Формально безопасность на территории Афганистана обеспечивает нынешнее правительство в Кабуле. Но для иностранных партнеров важны не только договоренности с министерствами. Не менее существенна способность властей контролировать маршруты перевозок, защищать грузы, предотвращать нападения и обеспечивать исполнение контрактов на местах. В этом смысле гарантии Кабула остаются скорее политическими, чем практическими.

Есть и гуманитарно-политическое измерение. Медицинская помощь, доставленная Казахстаном, в реальности не полностью доступна афганским женщинам и девочкам: по правилам талибов визит к врачу часто невозможен без сопровождения мужчины-родственника. Ограничения прав женщин, отсутствие инклюзивного правительства и критика со стороны ООН и ЕС остаются факторами, которые мешают полноценной нормализации отношений с Кабулом. Казахстан, исключив талибов из национального списка запрещенных организаций, облегчил рабочие контакты, но это не равнозначно международному признанию режима.

Дополнительный риск создает афгано-пакистанское направление. В 2025–2026 годах отношения Кабула и Исламабада резко ухудшились. Пакистан обвиняет афганские власти в том, что с территории Афганистана действуют боевики, связанные с пакистанским талибами. Кабул это отвергает. На фоне взаимных обвинений происходили приграничные столкновения, авиаудары и закрытие переходов.

Для афганской торговли это болезненно: маршруты к портам Карачи и Гвадар традиционно были одними из ключевых. Когда граница закрывается или становится опасной, растут расходы, задерживаются грузы и нарушаются контракты.

Парадокс в том, что чем нестабильнее южные и восточные маршруты Афганистана, тем выше значение северного направления через Центральную Азию. Казахстан, Узбекистан и Туркменистан становятся для Кабула не просто альтернативой, а частью торговой необходимости. Но вместе с этим растет и цена безопасности. Любая крупная схема с Афганистаном теперь должна учитывать не только объемы поставок, тарифы и цены, но и страхование грузов, проверку контрагентов, политические риски и устойчивость транзитных коридоров.

В пользу Казахстана – отсутствие общей границы с Афганистаном. Между ними есть транзитный буфер, что снижает прямой военный риск для казахстанской стороны. Но это же означает, что безопасность казахстанско-афганской торговли зависит не только от Астаны и Кабула. Важнейшую роль играют транзитные государства, железнодорожные операторы, пограничные службы, таможня и региональные договоренности. Казахстан может отвечать за безопасность на своей территории, проверять компании, регулировать экспорт и развивать логистику, но не способен единолично контролировать афганские дороги или пакистано-афганскую границу.

Поэтому нынешняя активизация Астаны выглядит не как политическое сближение с талибами, а как осторожный экономический прагматизм.

Источник - Независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1782176640


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Пакет важнейших законов и международных соглашений рассмотрит Сенат
- Спикер Мажилиса выступил на Международном форуме "Великое наследие – общее будущее" в Бресте
- Кадровые перестановки
- Сотрудничество в сфере безопасности, модернизация азотного завода и подготовка кинологов
- Fitch подтвердило рейтинг АО КазТрансОйл на уровне "BBB", прогноз "Стабильный"
- Fitch присвоило АО Социально-предпринимательская корпорация "Актобе" рейтинг BB, прогноз Стабильный
- МВД напомнило об ответственности за ношение одежды, препятствующей распознаванию лица
- Скрывавшийся 17 лет руководитель организованной преступной группы экстрадирован из Кыргызстана
- В Акмолинской области ликвидировали канал сбыта вейпов с доходом 221 млн тенге
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  