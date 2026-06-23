Как в Таджикистане сохраняют и развивают применение русского языка, - Кирилл Озимко

23:53 23.06.2026 Как в Таджикистане сохраняют и развивают применение русского языка

23.06.2026 | Кирилл ОЗИМКО



Власти Таджикистана многое делают для сохранения и укрепления статуса русского языка в своей стране – с таким заявлением выступил посол России в республике Семен Григорьев. По словам российского дипломата, именно культурные и образовательные связи выступают фундаментом отношений Москвы и Душанбе, а образование в РФ на протяжении многих лет остается крайне востребованным среди таджикской молодежи.



В подкрепление своих слов дипломат привел данные, что в российских университетах получают образование свыше 31 тыс. граждан Таджикистана, при этом более половины из них учатся абсолютно бесплатно – за счет средств федерального бюджета РФ.



Нынешние расклады



Властями республики действительно нужно отдать должное в деле сохранения русского языка. Душанбе это удается благодаря сочетанию конституционных гарантий, масштабных, совместных с Россией образовательных проектов и высочайшей бытовой мотивации местного населения.



Согласно таджикистанской Конституции, русский язык официально наделен статусом языка межнационального общения, что обязывает государственные органы дублировать и публиковать на нем все ключевые нормативно-правовые акты. На первой министерской конференции Международной организации по русскому языку в Москве глава Минобрнауки Таджикистана Рахим Саидзода отдельно подчеркнул, что этот статус является четкой правовой нормой, определяющей особую роль русского языка в общественной и образовательной жизни страны.



Важнейшей практической мерой поддержки стало активное участие страны в гуманитарном проекте Минпросвещения РФ "Российский учитель за рубежом", в рамках которого Таджикистан стал пилотным регионом и принимает около 100 российских педагогов ежегодно для преподавания дисциплин на русском языке. В мае посол С. Григорьев заявил, это количество планируется увеличить в два раза – до 200 специалистов.



Кроме того, в крупнейших городах (Душанбе, Худжанд, Бохтар, Куляб, Турсунзаде) за счет финансирования из Москвы построены и успешно функционируют пять совместных ультрасовременных российских школ (например, им. Ю. Гагарина в Душанбе и им. А. Чехова в Худжанде), обучающих около 5 тысяч детей полностью по стандартам Рособрнадзора.



По российским стандартам начинают аккредитовываться и частные региональные школы, такие как международная школа "Контакт" в городе Исфаре. Всего же в республике действует свыше 200 общеобразовательных учреждений с русским или смешанным языком обучения.



Симбиоз усилий Душанбе и Москвы в сфере образования дает свои плоды. В урбанизированных центрах, таких как Душанбе и Худжанд, позиции русского языка стремительно растут, формируя устойчивую прослойку городской молодежи, которая свободно использует его как в деловой коммуникации, так и в качестве основного инструмента в цифровой среде.



На основе анализа больших данных поисковых систем, проведенного аналитическим бюро, таджикские пользователи ищут развлекательный контент, книги и профессиональную информацию на русском языке в десятки раз чаще, чем на таджикском.



В то же время в сельских регионах и отдаленных районах Хатлонской области наблюдается обратная тенденция: из-за отсутствия постоянной живой практики местная молодежь чаще владеет языком лишь на бытовом уровне. Государство пытается компенсировать этот дисбаланс за счет привлечения учителей из РФ по линии межгосударственных соглашений, однако разрыв между столицей и сельской периферией все еще остается глубоким.



"Особый путь" Таджикистана в регионе



Государственная языковая политика в Таджикистане во многом может стать примером для других стран региона. Так, Душанбе категорически отказался от планов латинизации своего языка, которые уже реализованы в Туркменистане и Узбекистане и продолжают внедряться в Казахстане.



Единый с Россией кириллический алфавит минимизирует барьеры при восприятии информации. Переход на латиницу в странах Средней Азии изначально задумывался как инструмент символического отдаления от Москвы и интеграции в тюркский мир. Однако Таджикистан – это единственное персоязычное, а не тюркское государство региона. И внедрение латиницы не приблизило бы его к соседям, а возврат к исторической арабской вязи мог бы привести к внутриполитическим рискам. Оставив кириллицу, Душанбе прагматично сохранил единый культурно-цивилизационный фундамент с Россией, сделав русский язык не "навязанным извне", а органичным продолжением внутренней языковой среды.



В отличие от других стран Средней Азии, в Таджикистане изучение русского языка носит тотальный характер – "великий и могучий" является обязательным предметом во всех школах республики, начиная со второго класса, а элементы языковой подготовки активно внедряются даже на уровне дошкольных учреждений.



В то же время есть сферы, где Таджикистан отстает от своих соседей по Средней Азии в вопросах качественной модернизации и технологизации русскоязычной среды, из-за чего локальный статус языка и мотивация его изучать удерживается не за счет высоких технологий, а в основном ради вынужденной трудовой миграции.



По оценкам регулярных мониторингов Центра языковой политики Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, ключевым примером для подражания со стороны Душанбе должен стать опыт Узбекистана. Главным системным упущением Таджикистана остается сильная зависимость от внешних кадров: республика точечно полагается на ежегодный десант учителей из РФ по линии гуманитарного проекта "Российский учитель за рубежом", в то время как Узбекистан в рамках масштабного совместного с РГПУ им. Герцена проекта "Класс!" сделал ставку на массовую переподготовку собственных педагогических кадров непосредственно в регионах. Таджикистану критически необходимо перенять эту практику, поскольку привлеченные российские специалисты физически не способны закрыть кадровый голод в тысячах отдаленных сельских школ Хатлонской и Согдийской областей, где молодежь из-за отсутствия постоянной живой практики владеет языком лишь на бытовом уровне.



Несоветская мотивация



Важно понимать, что вышеописанное положение дел продиктовано в первую очередь экономическим, образовательным и социальным факторами. Духовно-культурная составляющая, вызванная ностальгией по общему имперскому или советскому наследию, выражена гораздо меньше.



В основе этой тенденции лежит зависимость национальной экономики от внешней трудовой миграции: денежные переводы граждан, работающих в России, ежегодно формируют значительную долю валового внутреннего продукта республики, что делает знание русского языка базовым инструментом выживания и обеспечения финансовой стабильности для миллионов таджикских семей.



В условиях жестких миграционных правил знание языка выступает для таджикской молодежи главным юридическим и профессиональным щитом, который позволяет успешно сдавать обязательные государственные экзамены при получении трудовых патентов, минимизирует риски депортаций и открывает доступ к более престижным рабочим местам в сфере услуг, логистики или администрирования вместо тяжелого неквалифицированного труда на строительных площадках.



Вторым мощнейшим драйвером является образовательный прагматизм и функция русского языка как главного социального лифта, поскольку национальная система образования не способна в полной мере удовлетворить спрос на высококачественное профессиональное обучение. Русский язык открывает выпускникам местных школ прямую дорогу к масштабным правительственным квотам Российской Федерации, позволяя десяткам тысяч таджикских студентов обучаться в ведущих российских вузах абсолютно бесплатно.



Кроме того, сохранение русского языка выступает критически важным инструментом преодоления информационной изоляции внутри страны. Ввиду того, что таджикоязычный сегмент интернета развит слабо и практически не генерирует академический, научный и ИТ-контент, русский язык остается для местной молодежи окном в глобальное информационное пространство, позволяющим осваивать программирование, инженерное дело, медицину и современные технологии.



Наконец, прагматизм подкрепляется монолитным политическим консенсусом на уровне высшего руководства страны: государственная власть Таджикистана рассматривает сохранение русского языка и отказ от латинизации алфавита как стратегический цивилизационный выбор, укрепляющий геополитическое партнерство с Москвой и гарантирующий внутреннюю модернизацию общества без рисков культурной изоляции в регионе.



А "Баба-яга против!"



В республике есть и противодействие сохранению русского языка. Там действуют внутренние и внешние факторы, которые создают мягкую, но устойчивую конкуренцию русскоязычной среде, постепенно вытесняя ее из ключевых сфер общественной жизни. В основном это пресловутая "мягкая сила" – западные фонды и правительственные организации, такие как дочерние структуры USAID* и Американские советы по международному образованию, которые через грантовые программы (например, English Access Microscholarship Program и проект English Without Borders) активно продвигают изучение английского языка среди городской молодежи.



Эти структуры позиционируют английский как единственный и безальтернативный инструмент для построения карьеры в международном ИТ-секторе и получения образования в странах Европы и США, что уводит часть талантливых молодых специалистов из русскоязычного поля.



Нельзя не отметить, что несмотря на лояльность к русскому языку и его поддержку, власти республики все равно не забывают о процессе "суверенизации". Например, в стране проводится масштабная реформа топонимики, направленная на переименование советских названий населенных пунктов на национальные аналоги и постепенное вытеснение русских суффиксов "-ов" и "-ев" из личных документов граждан.



Данные процессы поддерживаются частью национальной гуманитарной интеллигенции и филологов, которые открыто выражают в местных медиа беспокойство по поводу чрезмерной популярности русских классов в "ущерб государственному языку", расценивая это как "угрозу идентичности". В то же время стремительный демографический рост сельского населения (преимущественно в Хатлонской и Согдинской областях), не вовлеченного в постоянную живую языковую практику, создает естественную среду, где русский язык в регионах вытесняется на периферию бытового общения, несмотря на его конституционный статус.



Попытки искусственного вытеснения русского языка из общественной, образовательной и деловой сферы Таджикистана, равно как и его замещение другими языками в угоду политическим или националистическим трендам, несут в себе серьезные угрозы.



Будущее за "великим и могучим"



Все-таки основная масса мигрантов из Таджикистана приезжает в Россию, а не на Запад. Недостаточный уровень владения языком среди молодежи гарантированно обернется провалом обязательных государственных экзаменов для получения патентов внутри России. Кроме того, таджикоязычный сегмент интернета и местное книгоиздание на сегодняшний день не способны предложить полноценную замену Рунету в сфере обучения современным ИТ-специальностям, инженерному делу, физике и передовой медицине.



Сворачивание русскоязычных программ и закрытие "русских классов" лишит талантливых абитуриентов главного социального лифта – возможности поступать по бесплатным государственным квотам в ведущие университеты России, что окончательно закрепит за республикой статус исключительно аграрно-сырьевого региона.



Поэтому высокий статус и защита русского языка в Таджикистане – это вопрос не только миграции, образования и экономики. Это вопрос безопасности и сохранения государственности, как бы громко это ни звучало. Источник - Ритм Евразии

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