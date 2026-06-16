О чем договорился Токаев в Брюсселе

23:57 23.06.2026

Президент Казахстана особо приветствовал завершение переговоров по проектам соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии



АСТАНА, 23 июн - Sputnik. Казахстан рассчитывает на европейские инвестиции в перерабатывающую промышленность, трансфер технологий и совместные производственные проекты, заявил Касым-Жомарт Токаев на переговорах с президентом Европейского Совета Антониу Коштой и президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен.



"Я приехал в Брюссель с четкой целью: углубить наше многогранное сотрудничество во всех сферах, представляющий взаимный интерес. Важные соглашения и меморандумы, подписанные только что, служат наглядным свидетельством нашей приверженности дальнейшему укреплению сотрудничества", - подчеркнул президент.



Токаев указал на перспективы сопряжения Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора) и инициативы ЕС Global Gateway. ️Широкие возможности для развития сотрудничества представляет и сфера критически важных сырьевых материалов, значительными запасами которых обладает Казахстан.



Глава государства подтвердил заинтересованность Казахстана в сотрудничестве с Евросоюзом в таких сферах, как энергетика, в том числе атомная, цифровая трансформация, сельское хозяйство, водная безопасность и климатическая повестка.



"️Касым-Жомарт Токаев особо приветствовал завершение переговоров по проектам соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии", - говорится в сообщении Акорды.



Со своей стороны, глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что переговоры по этому вопросу "практически завершены".



"Мы активно работаем над соглашениями об упрощении визового режима и реадмиссии. Переговоры по этим вопросам практически завершены", – заявила она.



Переговоры об упрощении визового режима для казахстанцев в странах ЕС начались в 2025 году. А с 2017 года в республике действует односторонний безвизовый режим для всех государств Евросоюза. Несмотря на заверения чиновников из Брюсселя о поддержке в вопросе упрощения, пока соглашение не достигнуто.



Какие документы подписали ЕС и Казахстан



В присутствии лидеров Казахстана, Евросоюза и Еврокомиссии состоялась церемония подписания ряда документов.



Стороны подписали

1. Соглашение между правительством Республики Казахстан и Европейским Союзом "О некоторых аспектах воздушных перевозок";

2. Церемониальное подписание заказа до 50 воздушных судов между АО Air Astana и компанией Airbus;

3. Меморандум о взаимопонимании между министерством транспорта Республики Казахстан и Европейским банком реконструкции и развития по внедрению интеллектуальных транспортных систем и выделению гранта на внедрение цифровой платформы "Е-жолдары" (Электронные дороги);

4. Меморандум между Европейским инвестиционным банком и АО "НК "КазАвтоЖол" по финансированию проектов АО "НК "КазАвтоЖол" на восстановление дорог в регионах Казахстана, являющихся частью Транскаспийского международного транспортного маршрута;

5. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Европейским банком реконструкции и развития по разработке технико-экономического обоснования для создания Центра передового опыта в сфере минералов и металлов.