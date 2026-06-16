 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 23.06.2026
23:57  О чем договорился Токаев в Брюсселе
23:53  Как в Таджикистане сохраняют и развивают применение русского языка, - Кирилл Озимко
16:10  10 самых важных дат истории Серхетабада (Кушка), - П.В.Густерин
04:04  НГ: Казахстан нацелился на афганские аквамарин и хром
02:09  Узбекский фильм "Вата" получил награду за лучший сценарий на кинофестивале в Сочи
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 22 июня
Понедельник, 22.06.2026
23:18  Таджикистан. Шарифхон Сафарзода назначен временно исполняющим обязанности главы ГБАО
23:11  Уларбек Исмаилов назначен мэром города Манас Джалал-Абадской области Кыргызстана
21:51  НП: Конфетный король Сарыарки. Как пряники и школы Баймухамета Кощегулова создавали Акмолинск
21:43  Курбан Дурды – первый туркмен герой войны, удостоенный звания Героя Советского Союза
19:28  Японский план блицкрига против СССР "Кантокуэн". День Х – 29 августа 1941 года, - Анатолий Кошкин
17:00  День памяти и скорби - 22 июня 1941 года Германия напала на Советский Союз
11:32  НГ: Грузия открывает для себя Центральную Азию
01:40  Голоса степи на пожелтевших страницах - Первые два тома сборника, посвященного "Тургайской газете", вышли в свет в Костанае
00:05  Отступление ВСУ из Красного Лимана знаменует начало битвы за Славянско-Краматорскую агломерацию – сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 21.06.2026
22:22  В Туркменистане назначен новый Муфтий. Нюансы официальной хроники: кто и как провел кадровые перестановки
21:10  Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан подписали протокол по водно-энергетическому сотрудничеству
17:48  Поезд Душанбе - Москва: возобновлено сообщение после шестилетнего перерыва
16:42  Особое поручение: Саида Мирзиеева привезла Токаеву весточку от отца и увозит ответное послание в Ташкент
05:39  Использование ИИ школьниками – это 20% экономии времени на домашки и 20% потерь знаний. Печальный итог эксперимента в Китае
03:12  Файлы Фаучи: Как в США превентивно помиловали "величайшего массового убийцу"
01:32  Водный вопрос в Центральной Азии стал инструментом большой политики, - Владимир Джабаров
00:16  Кадровые перестановки в Кыргызстане 18-19 июня 2026 года
Суббота, 20.06.2026
22:32  Ни себе, ни людям: почему ЕС подавится постсоветским пространством (на примере Украины)
14:47  Пять фактов, что Трамп попал в иранскую ловушку, - Сабих Джабара
13:43  Академии наук Казахстана и Кыргызстана создали консорциум по изучению степной цивилизации
01:40  Кыргызстан. Три представителя искусства стали лауреатами премии имени Токтогула
01:04  Японским детям опять прививают шовинизм и ненависть к соседям? - Анатолий Кошкин
00:05  ВС РФ занимают ключевые высоты к востоку от Славянска – итоговая сводка Readovka за 19 июня
Пятница, 19.06.2026
22:59  НГ: Казахстан расширяет путь на юг через Иран
19:48  Президент Кыргызстана провел встречу с главой Албании на полях Иссык-Кульского форума
15:21  Шавкат Мирзиеев: Совет иностранных инвесторов стал мощной платформой для практических реформ в Узбекистане
14:01  Резолюция Генассамблеи ООН о нейтралитете, инициированная Туркменистаном, опубликована на всех шести официальных языках
13:24  Россия заинтересована в сотрудничестве со странами Центральной Азии в добыче и переработке РЗМ
12:08  Феномен "советской колонизации": зачем учебники в ЦА делают из России врага? - Алан Пухаев
11:31  Скончался народный артист Кыргызстана Улукмырза Полотов
04:04  Конец мужского футбола? Почему женщины-судьи на ЧМ-2026 - это абсурдный эксперимент ФИФА
02:39  Монголия и Китай: укрепление доверия для сохранения правильного направления двусторонних связей
00:05  ВС РФ берут Красный Лиман под контроль - итоговая сводка Readovka за 18 июня
Четверг, 18.06.2026
19:03  В Китае за коррупцию приговорили к смерти экс-топ-менеджера госкомпании CNOOC, которая работает в Казахстане
18:42  От Ирана до Кыргызстана. На вопросы Джанибека Сулеева отвечает Ермек Ниязов
18:31  Центральная Азия растеряла газ: экспорт Баку ниже, чем Казахстан закачивает обратно
14:18  "Это не наши деньги. Это их замороженные активы". Трамп героически решает проблему, которую сам же и создал
14:08  Dknews: Кто и кому должен: как выглядит долговая карта Центральной Азии
13:23  Президент Таджикистана выразил соболезнования в связи с трагической гибелью Председателя ГБАО Алишера Мирзонабота
13:05  10 самых важных дат истории Ферганы, - П.В.Густерин
12:55  В Китае стал популярным "Labubu из Синьцзяна" - барашек в традиционном костюме
12:45  Французская Orano начинает строительство уранового рудника в Монголии
12:10  Президент Узбекистана в выступлении на Ташкентском форуме обозначил приоритеты инвестиционного развития страны
02:35  Ценный опыт сделок с Америкой. Иран дожал Трампа потому, что вел переговоры как с душевнобольным
00:05  ВС РФ разваливают оборону ВСУ к северу от Сум - итоговая сводка Readovka за 17 июня
Среда, 17.06.2026
19:09  Проекты ШОС в Центральной Азии подчинены главному – Великому шелковому пути, - Андрей Захватов
18:05  СП: США поедут в Женеву подписывать капитуляцию перед Ираном
14:03  "Пара пенсионеров" как беспроигрышный сценарий подставы. Британия в Ла-Манше испытывает терпение Адмирала Григоровича
12:48  В рамках Ташкентского инвестфорума Шавкат Мирзиеев провел встречу с делегатами от США
12:31  В Туркменистане стартовала национальная кампания по поддержке грудного вскармливания
01:45  Экспроприация без компенсации. Оператор "Северного потока-2" подал иск против ЕС
00:05  Бои за Константиновку перешли в стадию зачистки города от остатков ВСУ – итоговая сводка Readovka за 16 июня
Вторник, 16.06.2026
21:33  НГ: Российские проекты в Узбекистане проходят санкционный фильтр
19:10  Кыргызстан. АКИpress собрал информацию о политиках-подписантах "письма 75". Кто они?
18:48  Китай прокладывает цифровой Шелковый путь назло доллару, - Ольга Самофалова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
О чем договорился Токаев в Брюсселе
23:57 23.06.2026

Президент Казахстана особо приветствовал завершение переговоров по проектам соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии

АСТАНА, 23 июн - Sputnik. Казахстан рассчитывает на европейские инвестиции в перерабатывающую промышленность, трансфер технологий и совместные производственные проекты, заявил Касым-Жомарт Токаев на переговорах с президентом Европейского Совета Антониу Коштой и президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Я приехал в Брюссель с четкой целью: углубить наше многогранное сотрудничество во всех сферах, представляющий взаимный интерес. Важные соглашения и меморандумы, подписанные только что, служат наглядным свидетельством нашей приверженности дальнейшему укреплению сотрудничества", - подчеркнул президент.

Токаев указал на перспективы сопряжения Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора) и инициативы ЕС Global Gateway. ️Широкие возможности для развития сотрудничества представляет и сфера критически важных сырьевых материалов, значительными запасами которых обладает Казахстан.

Глава государства подтвердил заинтересованность Казахстана в сотрудничестве с Евросоюзом в таких сферах, как энергетика, в том числе атомная, цифровая трансформация, сельское хозяйство, водная безопасность и климатическая повестка.

"️Касым-Жомарт Токаев особо приветствовал завершение переговоров по проектам соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии", - говорится в сообщении Акорды.

Со своей стороны, глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что переговоры по этому вопросу "практически завершены".

"Мы активно работаем над соглашениями об упрощении визового режима и реадмиссии. Переговоры по этим вопросам практически завершены", – заявила она.

Переговоры об упрощении визового режима для казахстанцев в странах ЕС начались в 2025 году. А с 2017 года в республике действует односторонний безвизовый режим для всех государств Евросоюза. Несмотря на заверения чиновников из Брюсселя о поддержке в вопросе упрощения, пока соглашение не достигнуто.

Какие документы подписали ЕС и Казахстан

В присутствии лидеров Казахстана, Евросоюза и Еврокомиссии состоялась церемония подписания ряда документов.

Стороны подписали
1. Соглашение между правительством Республики Казахстан и Европейским Союзом "О некоторых аспектах воздушных перевозок";
2. Церемониальное подписание заказа до 50 воздушных судов между АО Air Astana и компанией Airbus;
3. Меморандум о взаимопонимании между министерством транспорта Республики Казахстан и Европейским банком реконструкции и развития по внедрению интеллектуальных транспортных систем и выделению гранта на внедрение цифровой платформы "Е-жолдары" (Электронные дороги);
4. Меморандум между Европейским инвестиционным банком и АО "НК "КазАвтоЖол" по финансированию проектов АО "НК "КазАвтоЖол" на восстановление дорог в регионах Казахстана, являющихся частью Транскаспийского международного транспортного маршрута;
5. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Европейским банком реконструкции и развития по разработке технико-экономического обоснования для создания Центра передового опыта в сфере минералов и металлов.

Источник - Sputnik
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1782248220


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Олжас Бектенов обсудил с Премьером Госсовета КНР Ли Цяном вопросы экономического сотрудничества и выступил на сессии инициативы "Один пояс, один путь"
- Fitch подтвердило рейтинг Казахстана на уровне "BBB", прогноз "Стабильный"
- Путь самурая и государственное управление
- Состоялся внеочередной Съезд партии "Ауыл"
- В ходе визита Президента Казахстана в Бельгию подписан пакет соглашений в транспортной сфере
- Провокации и разжигание розни в социальных сетях абсолютно недопустимы – Генеральная прокуратура
- Рабочий график главы государства
- Пакет важнейших законов и международных соглашений рассмотрит Сенат
- Спикер Мажилиса выступил на Международном форуме "Великое наследие – общее будущее" в Бресте
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  