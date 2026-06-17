Русская армия продолжает сжимать оборону ВСУ у Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 23 июня

00:05 24.06.2026

Прояснились маршруты отступления Краснолиманской группировки ВСУ за Северский Донец – итоговая сводка Readovka за 23 июня



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 23 июня в разрезе СВО. Прояснившаяся оперативная картина на "схлопывающемся" Краснолиманском направлении позволила определить примерные районы сбора и маршруты отхода группировки ВСУ за Северский Донец. На Украине появилась, возможно, самая смешная попытка местной пропаганды посеять "нужные мысли" среди населения страны.



