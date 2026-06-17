 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 24.06.2026
04:31  Синьхуа: На Форуме "Летний Давос" опубликовали "Топ-10 нарождающихся технологий 2026 года"
03:23  Российский журналист Виктор Васильев, осужденный в Киргизии, вышел на свободу
02:49  От дружбы - к архитектуре будущего: о чем Россия и Китай говорят с Евразией
01:05  Суд по делу "Письма 75" закрыли от прессы, бывшего замминистра внутренних дел удалили за протест
00:05  Русская армия продолжает сжимать оборону ВСУ у Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 23 июня
Вторник, 23.06.2026
23:57  О чем договорился Токаев в Брюсселе
23:53  Как в Таджикистане сохраняют и развивают применение русского языка, - Кирилл Озимко
16:10  10 самых важных дат истории Серхетабада (Кушка), - П.В.Густерин
04:04  НГ: Казахстан нацелился на афганские аквамарин и хром
02:09  Узбекский фильм "Вата" получил награду за лучший сценарий на кинофестивале в Сочи
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 22 июня
Понедельник, 22.06.2026
23:18  Таджикистан. Шарифхон Сафарзода назначен временно исполняющим обязанности главы ГБАО
23:11  Уларбек Исмаилов назначен мэром города Манас Джалал-Абадской области Кыргызстана
21:51  НП: Конфетный король Сарыарки. Как пряники и школы Баймухамета Кощегулова создавали Акмолинск
21:43  Курбан Дурды – первый туркмен герой войны, удостоенный звания Героя Советского Союза
19:28  Японский план блицкрига против СССР "Кантокуэн". День Х – 29 августа 1941 года, - Анатолий Кошкин
17:00  День памяти и скорби - 22 июня 1941 года Германия напала на Советский Союз
11:32  НГ: Грузия открывает для себя Центральную Азию
01:40  Голоса степи на пожелтевших страницах - Первые два тома сборника, посвященного "Тургайской газете", вышли в свет в Костанае
00:05  Отступление ВСУ из Красного Лимана знаменует начало битвы за Славянско-Краматорскую агломерацию – сводка Readovka за неделю
Воскресенье, 21.06.2026
22:22  В Туркменистане назначен новый Муфтий. Нюансы официальной хроники: кто и как провел кадровые перестановки
21:10  Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан подписали протокол по водно-энергетическому сотрудничеству
17:48  Поезд Душанбе - Москва: возобновлено сообщение после шестилетнего перерыва
16:42  Особое поручение: Саида Мирзиеева привезла Токаеву весточку от отца и увозит ответное послание в Ташкент
05:39  Использование ИИ школьниками – это 20% экономии времени на домашки и 20% потерь знаний. Печальный итог эксперимента в Китае
03:12  Файлы Фаучи: Как в США превентивно помиловали "величайшего массового убийцу"
01:32  Водный вопрос в Центральной Азии стал инструментом большой политики, - Владимир Джабаров
00:16  Кадровые перестановки в Кыргызстане 18-19 июня 2026 года
Суббота, 20.06.2026
22:32  Ни себе, ни людям: почему ЕС подавится постсоветским пространством (на примере Украины)
14:47  Пять фактов, что Трамп попал в иранскую ловушку, - Сабих Джабара
13:43  Академии наук Казахстана и Кыргызстана создали консорциум по изучению степной цивилизации
01:40  Кыргызстан. Три представителя искусства стали лауреатами премии имени Токтогула
01:04  Японским детям опять прививают шовинизм и ненависть к соседям? - Анатолий Кошкин
00:05  ВС РФ занимают ключевые высоты к востоку от Славянска – итоговая сводка Readovka за 19 июня
Пятница, 19.06.2026
22:59  НГ: Казахстан расширяет путь на юг через Иран
19:48  Президент Кыргызстана провел встречу с главой Албании на полях Иссык-Кульского форума
15:21  Шавкат Мирзиеев: Совет иностранных инвесторов стал мощной платформой для практических реформ в Узбекистане
14:01  Резолюция Генассамблеи ООН о нейтралитете, инициированная Туркменистаном, опубликована на всех шести официальных языках
13:24  Россия заинтересована в сотрудничестве со странами Центральной Азии в добыче и переработке РЗМ
12:08  Феномен "советской колонизации": зачем учебники в ЦА делают из России врага? - Алан Пухаев
11:31  Скончался народный артист Кыргызстана Улукмырза Полотов
04:04  Конец мужского футбола? Почему женщины-судьи на ЧМ-2026 - это абсурдный эксперимент ФИФА
02:39  Монголия и Китай: укрепление доверия для сохранения правильного направления двусторонних связей
00:05  ВС РФ берут Красный Лиман под контроль - итоговая сводка Readovka за 18 июня
Четверг, 18.06.2026
19:03  В Китае за коррупцию приговорили к смерти экс-топ-менеджера госкомпании CNOOC, которая работает в Казахстане
18:42  От Ирана до Кыргызстана. На вопросы Джанибека Сулеева отвечает Ермек Ниязов
18:31  Центральная Азия растеряла газ: экспорт Баку ниже, чем Казахстан закачивает обратно
14:18  "Это не наши деньги. Это их замороженные активы". Трамп героически решает проблему, которую сам же и создал
14:08  Dknews: Кто и кому должен: как выглядит долговая карта Центральной Азии
13:23  Президент Таджикистана выразил соболезнования в связи с трагической гибелью Председателя ГБАО Алишера Мирзонабота
13:05  10 самых важных дат истории Ферганы, - П.В.Густерин
12:55  В Китае стал популярным "Labubu из Синьцзяна" - барашек в традиционном костюме
12:45  Французская Orano начинает строительство уранового рудника в Монголии
12:10  Президент Узбекистана в выступлении на Ташкентском форуме обозначил приоритеты инвестиционного развития страны
02:35  Ценный опыт сделок с Америкой. Иран дожал Трампа потому, что вел переговоры как с душевнобольным
00:05  ВС РФ разваливают оборону ВСУ к северу от Сум - итоговая сводка Readovka за 17 июня
Среда, 17.06.2026
19:09  Проекты ШОС в Центральной Азии подчинены главному – Великому шелковому пути, - Андрей Захватов
18:05  СП: США поедут в Женеву подписывать капитуляцию перед Ираном
14:03  "Пара пенсионеров" как беспроигрышный сценарий подставы. Британия в Ла-Манше испытывает терпение Адмирала Григоровича
12:48  В рамках Ташкентского инвестфорума Шавкат Мирзиеев провел встречу с делегатами от США
12:31  В Туркменистане стартовала национальная кампания по поддержке грудного вскармливания
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Русская армия продолжает сжимать оборону ВСУ у Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 23 июня
00:05 24.06.2026

Прояснились маршруты отступления Краснолиманской группировки ВСУ за Северский Донец – итоговая сводка Readovka за 23 июня

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 23 июня в разрезе СВО. Прояснившаяся оперативная картина на "схлопывающемся" Краснолиманском направлении позволила определить примерные районы сбора и маршруты отхода группировки ВСУ за Северский Донец. На Украине появилась, возможно, самая смешная попытка местной пропаганды посеять "нужные мысли" среди населения страны.



Наука убегать

Части 20-й и 25-й гвардейских общевойсковых армий продолжают "схлопывать" оборонительную зону Краснолиманской группировки ВСУ в районе одноименного города. Частям 25-й ОА удалось занять район железнодорожной станции Брусин и некогда крайне важный для противника Т-образный перекресток. Неприятель откатился в леса к западу от них. Части 20-й ОА продолжают встречать сопротивление украинских подразделений в южной части села Дробышево и окрестностях.

Наши военнослужащие сообщили, что ВСУ из восточной и центральной частей Красного Лимана отступили в частный сектор у железнодорожных станций Зеленый Клин и Коллективный. Там отмечается серьезная концентрация украинской пехоты. Далее она "утекает" разными маршрутами в направлении села Щурово и лесного массива за СНТ "Солярий", где затем переправляется через Северский Донец. Известно, что в январе 2026 года противник в этом месте потерял понтонную переправу, накрытую авиаударом ВКС РФ. Неизвестно, восстановил ли он ее, ведь любая активность – будь то возведение или "ремонт" насыпной переправы, или наведение понтонов – немедленно будет вскрыта с соответствующими для ВСУ последствиями. В качестве маршрута отхода к переправе через Северский Донец отступающий неприятель использует часть лесного массива Святые Горы, стремясь выйти на берег реки в районе села Сидорово. Есть основания полагать, что ВСУ во всех случаях переправляются налегке. Попыток возводить насыпь у села Сидорово не предпринималось, а потуги восстановить насыпную переправу у села Маяки не увенчались успехом: всякий раз, когда неприятель подгонял строительную технику, она быстро уничтожалась подразделениями БпС ВС РФ.

Картина активности ВСУ становится предельно ясной. Силы противника, действующие в районе Дробышево и опирающиеся на село Старый Караван и группу санаториев и турбаз, играют роль обеспечения "стен коридора", по которому проходят маршруты до точек перехода Северского Донца. Схожую роль играет скопление украинской пехоты в районе ж/д станций Зеленый Клин и Коллективный, но в этом случае неприятель выполняет задачу по недопущению организации преследования своих подразделений на марше.

Противник действует по классическим принципам проведения отступления за водную преграду. Хотя все происходит в спешке, но признаков хаоса в его действиях не наблюдается. Оно и понятно: ВСУ жизненно важно сохранить личный состав, который впоследствии вольется в оборону Славянско-Краматорской агломерации. Сейчас для неприятеля настало время беречь пехоту, оттого он и подошел к вопросу эвакуации за Северский Донец основательно и, по всей видимости, реализует уже давно утвержденный план. Но, несмотря на то, что ВСУ действуют разумно, в их подходе есть серьезный изъян. Любое отступление, даже крайне продуманное и организованное, не в состоянии прикрыться от ударов, наносимых средствами поражения широкого спектра. Противник на всех этапах проведения эвакуации, будь то сбор сил на северо-западных окраинах Красного Лимана, выдвижение к переправам или сами переправы, "получает на орехи" от всего, что есть в распоряжении ВС РФ.

Пропаганда для своих – юмореска для чужих

Украинские пропагандисты под патронажем СБУ сняли выдающееся по своему юмору видео, где местный заключенный выдает себя за русского бойца, оказавшегося в плену у ВСУ и рассказывающего небылицы.

Украинская пропаганда в этом случае, очевидно, прежде всего работала на собственную аудиторию. Поделка СБУ оказалась на канале украинского журналиста Цаплиенко; другие ресурсы, работающие, помимо внутренней, еще и на внешнюю аудиторию, запись такого характера брать не стали. Но для самых невзыскательных зрителей в незалежной подобного рода халтуры сойдут. Вслушайтесь внимательно: "солдат" в куртке, характерной для пенитенциарных заведений, со связанными скотчем руками рассказывает про то, какие командиры плохие и что личный состав голодает, предоставленный сам себе. Стоит вспомнить историю со скандалом, вызванным фотографиями истощенных солдат 14-й ОМБр 10-го АК ВСУ. Голод в украинской армии, вызванный тотальной экономией на продовольствии и торговлей "пищевым ликвидом" на стороне, – проблема весьма насущная. Для того чтобы военные не бунтовали от такого отношения к себе, задача пропагандистов состоит в том, чтобы убедить местных солдат и гражданских, что эта ситуация характерна для ВС РФ, и вытеснить все подобные скандалы, связанные с ВСУ, из коллективного сознания обывателей на Украине.

Но, сложив все нужные Банковой нарративы в кучу, пропагандисты создали действительно забавную сценку, достойную юмористических шоу. Весь смех даже не в том, что якобы недавно взятый в плен солдат, судя по связанным скотчем рукам, предельно чистый, аккуратно постриженный, с ухоженной бородой сидит в тюремной куртке без единого признака недоедания на лице. Юмор – в его рассказе. По легенде, данный "боец", не назвав ни ФИО, ни номера части, ни звания, ни должности, рассказывает, как он в Волчанске голодал и как все дошло до того, что ему с "товарищами" пришлось аж рыться в помойках в поисках еды. И о "чудо", в городе, где с мая 2024 года шли бои высокой интенсивности, а линия фронта ныне пролегает на ряде участков не далее чем в паре километров от его окраин, "голодающим" удалось обнаружить в помойке скумбрию и балык. То есть в городе, где уже более 2 лет ни один гражданский ничего не выкидывает по понятным причинам, посчастливилось найти подобные продукты. Так и тянет пошутить про "бомжей с Рублевки" из знаменитого юмористического шоу на отечественном телевидении. А после того как пройдет приступ смеха, стоит просто сказать, что в попытках сгенерировать правдоподобный сюжет украинские "спецы" создали отменный скетч.

Потом местные пропагандисты и поклонники программы "Сам себе режиссер" решили добавить лирики, чтобы "пленный боец" продекламировал стихотворение "Завещание" Тараса Шевченко. Очевидно, что этим неприятель пытается создать образ превосходства своей культуры в нарративе: "даже пленные знают стихи наших поэтов". Причем стихотворение Шевченко "Завещание" – это изложенная в стихах просьба автора похоронить его в воспеваемых им живописных местах на берегах Днепра. Шевченко, как Пушкин, Гоголь и другие, именовал эти места Украйной в старом значении пограничной земли. Политического украинства в годы жизни поэта не существовало как явления. Шевченко был сторонником "общеславянской федерации", а не так называемого украинского политического проекта, появившегося спустя десятилетия после его смерти. И данный посыл в пропагандистском ролике – это якобы завуалированная ассоциация с похоронами "коллективного русского солдата". По мнению создателей подобной записи, эффект от набора посылов, свалившихся в "нагромождение нарративов", должен быть радикальным, доходчивым и эмоционально полным, оставляющим глубокое впечатление. Да, впечатление действительно глубокое, но совсем по другим причинам.

Вчера, 22 июня, главным событием дня стал возврат русскими войсками инициативы в боях за Степногорск.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1782248700


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Олжас Бектенов обсудил с Премьером Госсовета КНР Ли Цяном вопросы экономического сотрудничества и выступил на сессии инициативы "Один пояс, один путь"
- Fitch подтвердило рейтинг Казахстана на уровне "BBB", прогноз "Стабильный"
- Путь самурая и государственное управление
- Состоялся внеочередной Съезд партии "Ауыл"
- В ходе визита Президента Казахстана в Бельгию подписан пакет соглашений в транспортной сфере
- Провокации и разжигание розни в социальных сетях абсолютно недопустимы – Генеральная прокуратура
- Рабочий график главы государства
- Пакет важнейших законов и международных соглашений рассмотрит Сенат
- Спикер Мажилиса выступил на Международном форуме "Великое наследие – общее будущее" в Бресте
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  