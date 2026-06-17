|Русская армия продолжает сжимать оборону ВСУ у Красного Лимана – итоговая сводка Readovka за 23 июня
00:05 24.06.2026
Прояснились маршруты отступления Краснолиманской группировки ВСУ за Северский Донец – итоговая сводка Readovka за 23 июня
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 23 июня в разрезе СВО. Прояснившаяся оперативная картина на "схлопывающемся" Краснолиманском направлении позволила определить примерные районы сбора и маршруты отхода группировки ВСУ за Северский Донец. На Украине появилась, возможно, самая смешная попытка местной пропаганды посеять "нужные мысли" среди населения страны.
Наука убегать
Части 20-й и 25-й гвардейских общевойсковых армий продолжают "схлопывать" оборонительную зону Краснолиманской группировки ВСУ в районе одноименного города. Частям 25-й ОА удалось занять район железнодорожной станции Брусин и некогда крайне важный для противника Т-образный перекресток. Неприятель откатился в леса к западу от них. Части 20-й ОА продолжают встречать сопротивление украинских подразделений в южной части села Дробышево и окрестностях.
Наши военнослужащие сообщили, что ВСУ из восточной и центральной частей Красного Лимана отступили в частный сектор у железнодорожных станций Зеленый Клин и Коллективный. Там отмечается серьезная концентрация украинской пехоты. Далее она "утекает" разными маршрутами в направлении села Щурово и лесного массива за СНТ "Солярий", где затем переправляется через Северский Донец. Известно, что в январе 2026 года противник в этом месте потерял понтонную переправу, накрытую авиаударом ВКС РФ. Неизвестно, восстановил ли он ее, ведь любая активность – будь то возведение или "ремонт" насыпной переправы, или наведение понтонов – немедленно будет вскрыта с соответствующими для ВСУ последствиями. В качестве маршрута отхода к переправе через Северский Донец отступающий неприятель использует часть лесного массива Святые Горы, стремясь выйти на берег реки в районе села Сидорово. Есть основания полагать, что ВСУ во всех случаях переправляются налегке. Попыток возводить насыпь у села Сидорово не предпринималось, а потуги восстановить насыпную переправу у села Маяки не увенчались успехом: всякий раз, когда неприятель подгонял строительную технику, она быстро уничтожалась подразделениями БпС ВС РФ.
Картина активности ВСУ становится предельно ясной. Силы противника, действующие в районе Дробышево и опирающиеся на село Старый Караван и группу санаториев и турбаз, играют роль обеспечения "стен коридора", по которому проходят маршруты до точек перехода Северского Донца. Схожую роль играет скопление украинской пехоты в районе ж/д станций Зеленый Клин и Коллективный, но в этом случае неприятель выполняет задачу по недопущению организации преследования своих подразделений на марше.
Противник действует по классическим принципам проведения отступления за водную преграду. Хотя все происходит в спешке, но признаков хаоса в его действиях не наблюдается. Оно и понятно: ВСУ жизненно важно сохранить личный состав, который впоследствии вольется в оборону Славянско-Краматорской агломерации. Сейчас для неприятеля настало время беречь пехоту, оттого он и подошел к вопросу эвакуации за Северский Донец основательно и, по всей видимости, реализует уже давно утвержденный план. Но, несмотря на то, что ВСУ действуют разумно, в их подходе есть серьезный изъян. Любое отступление, даже крайне продуманное и организованное, не в состоянии прикрыться от ударов, наносимых средствами поражения широкого спектра. Противник на всех этапах проведения эвакуации, будь то сбор сил на северо-западных окраинах Красного Лимана, выдвижение к переправам или сами переправы, "получает на орехи" от всего, что есть в распоряжении ВС РФ.
Пропаганда для своих – юмореска для чужих
Украинские пропагандисты под патронажем СБУ сняли выдающееся по своему юмору видео, где местный заключенный выдает себя за русского бойца, оказавшегося в плену у ВСУ и рассказывающего небылицы.
Украинская пропаганда в этом случае, очевидно, прежде всего работала на собственную аудиторию. Поделка СБУ оказалась на канале украинского журналиста Цаплиенко; другие ресурсы, работающие, помимо внутренней, еще и на внешнюю аудиторию, запись такого характера брать не стали. Но для самых невзыскательных зрителей в незалежной подобного рода халтуры сойдут. Вслушайтесь внимательно: "солдат" в куртке, характерной для пенитенциарных заведений, со связанными скотчем руками рассказывает про то, какие командиры плохие и что личный состав голодает, предоставленный сам себе. Стоит вспомнить историю со скандалом, вызванным фотографиями истощенных солдат 14-й ОМБр 10-го АК ВСУ. Голод в украинской армии, вызванный тотальной экономией на продовольствии и торговлей "пищевым ликвидом" на стороне, – проблема весьма насущная. Для того чтобы военные не бунтовали от такого отношения к себе, задача пропагандистов состоит в том, чтобы убедить местных солдат и гражданских, что эта ситуация характерна для ВС РФ, и вытеснить все подобные скандалы, связанные с ВСУ, из коллективного сознания обывателей на Украине.
Но, сложив все нужные Банковой нарративы в кучу, пропагандисты создали действительно забавную сценку, достойную юмористических шоу. Весь смех даже не в том, что якобы недавно взятый в плен солдат, судя по связанным скотчем рукам, предельно чистый, аккуратно постриженный, с ухоженной бородой сидит в тюремной куртке без единого признака недоедания на лице. Юмор – в его рассказе. По легенде, данный "боец", не назвав ни ФИО, ни номера части, ни звания, ни должности, рассказывает, как он в Волчанске голодал и как все дошло до того, что ему с "товарищами" пришлось аж рыться в помойках в поисках еды. И о "чудо", в городе, где с мая 2024 года шли бои высокой интенсивности, а линия фронта ныне пролегает на ряде участков не далее чем в паре километров от его окраин, "голодающим" удалось обнаружить в помойке скумбрию и балык. То есть в городе, где уже более 2 лет ни один гражданский ничего не выкидывает по понятным причинам, посчастливилось найти подобные продукты. Так и тянет пошутить про "бомжей с Рублевки" из знаменитого юмористического шоу на отечественном телевидении. А после того как пройдет приступ смеха, стоит просто сказать, что в попытках сгенерировать правдоподобный сюжет украинские "спецы" создали отменный скетч.
Потом местные пропагандисты и поклонники программы "Сам себе режиссер" решили добавить лирики, чтобы "пленный боец" продекламировал стихотворение "Завещание" Тараса Шевченко. Очевидно, что этим неприятель пытается создать образ превосходства своей культуры в нарративе: "даже пленные знают стихи наших поэтов". Причем стихотворение Шевченко "Завещание" – это изложенная в стихах просьба автора похоронить его в воспеваемых им живописных местах на берегах Днепра. Шевченко, как Пушкин, Гоголь и другие, именовал эти места Украйной в старом значении пограничной земли. Политического украинства в годы жизни поэта не существовало как явления. Шевченко был сторонником "общеславянской федерации", а не так называемого украинского политического проекта, появившегося спустя десятилетия после его смерти. И данный посыл в пропагандистском ролике – это якобы завуалированная ассоциация с похоронами "коллективного русского солдата". По мнению создателей подобной записи, эффект от набора посылов, свалившихся в "нагромождение нарративов", должен быть радикальным, доходчивым и эмоционально полным, оставляющим глубокое впечатление. Да, впечатление действительно глубокое, но совсем по другим причинам.
Вчера, 22 июня, главным событием дня стал возврат русскими войсками инициативы в боях за Степногорск.